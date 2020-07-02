就算痛風也要吃！高雄唯一獨特手抓海鮮 「蝦桶手抓海鮮餐廳」豪邁海味大口吃
【圖文．姐妹淘部落客】
想吃海鮮美食，高雄人大多跑海產店，不是被敲詐共潘仔就是吃了不新鮮，高雄唯一手抓海鮮，美式海港豪邁用餐風格，混搭泰式酸辣海鮮口味，無論海鮮拌炒、泰式沾醬還是各種海味，保證為之驚艷
前金區靠近自強夜市這間餐廳夜晚就像發光一樣，許多年輕人跟家庭客上門，不為別的，就是想要大口吃海鮮，來這邊用餐除了體驗最青的海鮮、手抓的快感跟痛快的美味，還可以讓三五好友放下手機，感受最真實的互動
店內風格特別，有種到船艙準備出海吃海鮮的感覺
第1步：選份量
如果想單點，首先要選擇綜合海鮮份量，有大中小(LMS)3種
我們4人套餐是中份M綜合海鮮，總共3.3公斤，上菜的時候直接來兩桶
店員用防油紙鋪好餐桌後，直接從塑膠袋到出滿滿海鮮，最後還不忘在上面作畫
第2步：選口味
選完份量接著是選口味，可分成拌炒跟沾醬2種方式
第一種是招牌醬，味道有點類似XO醬，海鮮料燙過以後拌炒，配方底蘊深厚、微帶甘甜，喉頭浮上是最後的海味與蔬菜甜味，非常特別
海鮮沾醬有泰式酸辣跟綠咖哩2種，差別是有辣跟無辣，真正體現出泰式醬料精髓，集酸、甜、辣、鹹於一身，再搭上清淡海鮮，整個提味又增加鮮度！
PS不敢吃辣的一定要試試綠咖哩，絕對超推
第3步：選辣度
招牌醬的辣度是可以調整的，小中大辣可以選擇，今天我們是小辣，有點刺激更帶勁
這個白蝦有青就是脆彈，帆立貝超大一顆吃下去潮爽der
海鮮配料相當豐富，就是滿。滿。的，有白蝦、生干貝、帆立貝、花枝、淡菜、小管、海蔘(M號才有)、墨魚丸等
海蔘跟招牌醬根本是一路的，滑溜脆的口感順著湯汁下肚
生食級的干貝是從北海道來的，難怪這麼好吃
手工墨魚丸的口感很棒，口中會迸發墨魚清甜
淡菜的味道一如既往很夠味
除了海鮮以外還有蔬菜，玉米、馬鈴薯、青花菜、紅蘿蔔、菇類
更特別的是還有炸過的鵪鶉蛋與德國香腸，跟海鮮蔬菜很百搭
德國香腸又Q又香，我簡直停不下來.....
同時可以吃到拌炒的招牌醬跟泰式沾醬，讓新鮮蔬菜都活了起來
海鮮吃到最後還有個特殊吃法，讓澱粉控可以滿足，就是加入白飯，自己來DIY這個海鮮炒飯
香Q米飯吸吮招牌醬汁以後，香濃入味，比一般炒飯濕潤，也不像燴飯那樣稀，而是扎實飽滿的澎派海鮮拌飯啊啊啊
玉米起司鹹甜混和，濃郁香氣讓配料完美平衡不會太過
涼拌皮蛋醬料就是泰式酸辣醬，酸酸甜甜和著皮蛋獨特風味整個開胃起來
4人套餐內含2份蔥抓餅，本來沒有太大期待，一吃發現這抓餅跟外面賣的一樣水準，外酥內軟，沾胡椒就很迷人
當然也不能錯過招牌醬拌炒海鮮料，抓餅吸附湯汁打趴外面包的各種料啦！
套餐還有綜合炸物：脆薯條、起司條、洋蔥圈跟雞塊
來點炸物，吃起來才有歡樂的FU
檸檬汽水只喝上層像是氣泡水，把下面攪拌喝起來有不同層次，不會太甜
接著介紹隱藏版菜色→超級巨無霸波士頓龍蝦
以前都覺得波士頓龍蝦肉不多，這隻真的滿滿的肉
非常鮮甜，海味加鮮味不是蓋的，還有蒜香與鹹味
看到龍蝦就想到義大利設計師Sitdownplease
龍蝦實在太好吃還來不及拍就被搶光了
來這邊用餐除了手套還會每人給一件圍兜兜，不會弄髒衣服，很大心
雖沒有帝王蟹那般完美鮮味，但口感不差，而且還有蟹黃可以吃
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
吃海鮮不是只有啤酒可以配，還可以走西洋風配雞尾酒
桶裝雞尾酒就跟在這邊這海鮮一樣，大氣又狂放不羈
壽星優惠
當月壽星用餐送粉紅豹雞尾酒，由荔枝與伏特加調合而成，淡淡的甜味適合女生，還有果肉可以吃唷
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
這大概是全台唯一的檸檬紅茶洗手台了，保證無糖
洗完手去油去膩，還有淡淡檸檬香，真的很酥湖
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蝦桶手抓海鮮-後記
整體的用餐氛圍由於放下手機，戴起手套吃海鮮，變得非常融洽，是現代人難得的用餐方式，海鮮的種類多元又新鮮，拌炒的醬汁不俗，沾醬也令人驚豔，算是高雄餐飲業的一股清流，怪不得經過老是人聲鼎沸，如果還沒來過你就真的是落伍囉！
記得以後不用去海產店每個人頭1千卻吃的寒酸，來蝦桶5、6百就可以霸氣當大爺！
蝦桶手抓海鮮-高雄前金區海鮮推薦
營業：17:30-22:00(六日增加11:00-14:00)週一休
電話：07-2157159
地址：高雄市前金區自強三路224號
平均：$500-600/人【可刷卡】
推薦：綜合海鮮、波士頓龍蝦、帝王蟹
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壽星：當月壽星招待2000ml雞尾酒1壺
服務：素食、充電、Wifi、吸菸區、特約停車場
限制：用餐時間90分鐘、無低消
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