快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

夏天衝一波海島！2020「小琉球」全新秘境＋打卡景點旅遊推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shan@ReadyGo

據說小琉球是唯一不受東北季風影響的地方，全年均溫25度，是個冬天適合來避寒的好地方。夏天呢？身為一個島嶼，一樣充滿海島風情，距離高雄近，是大家離島的第一選擇，小琉球說大不大，說小不小，你要騎車環島一圈也才18公里，但每個岩石、每個海岸，都可以是你發現秘境的地方唷！話不多說，快來看看小琉球有哪些必去必玩的景點吧~

花瓶岩

花瓶岩是小琉球最顯眼、最著名的地標，出現在各大的行程介紹中，珊瑚礁岩因地殼隆起作用而抬升於海面上，又因長期受海水差異性侵蝕，而形成頭大身小的外觀，是不是有點神似也野柳的女王頭呢？而隨著太陽光影移動與四季更迭，花瓶岩也會跟著展現不同風貌，千變萬化。

圖 / IG @misameng_
圖 / IG @misameng_

圖 / IG @pipi1025
圖 / IG @pipi1025

龍蝦洞

小琉球天然的壺穴海蝕溝，像是一座私人沙灘的秘境，外觀寬大當海浪拍到又因回音顯得隆隆作響，但這美景可不是垂手可得，需要攀附繩索才能抵達，著實不容易啊！除了美景，這裡也是最豐富的潮間帶生態區，觀賞美景也別忘了看看這大自然的生態。

圖 / IG @miss_anitayang
圖 / IG @miss_anitayang

圖 / IG @qq_218
圖 / IG @qq_218

烏鬼洞

烏鬼洞是島上石灰岩洞穴遍布最出名的區域，想要到洞口望海，必須要在陰暗的洞穴裡穿梭，如同迷宮一般，抵達目的地時心裡浮出一首詩「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」這裡也是很適合看夕陽的好地方，當大家都跑去落日亭，就一個人躺在礁岩上享受夕陽餘暉的美景吧。

圖 / IG @sea_0502
圖 / IG @sea_0502

網美老木

沒想到一根木頭也能是景點！？因一場颱風而被捲上岸的漂流木，神秘人阿伯將木頭卡在岩石間驀然形成一處新景點，兩大岩石支撐著木頭的兩端，任何人都能安穩地坐在上頭，正好面向海，就成了最佳的觀海位置。此處真的是秘境，從電力公司往海邊走，沿著防波堤就能找到，據說有四個這樣的漂流木搭成的景，你找到幾個了呢？

圖 / IG @peggygreen_
圖 / IG @peggygreen_

圖 / IG @pupustagram
圖 / IG @pupustagram

山豬溝

這大概是全島唯一最涼爽的地方了！由斷崖所形成的山溝，崖深數丈，曲徑通幽，全長曲折約四百公尺，是島上保留最完整的原始植相地區，周圍由珊瑚礁所繞，上頭長滿各種熱帶植物和蕨類，整面拎樹藤的珊瑚岩壁令人驚奇萬分，抬頭不見烈日，卻能見光影穿過葉洞在地面上如繁星點點，詩情畫意，適合散步乘涼。

圖 / IG @cching0520
圖 / IG @cching0520

厚石群礁

因為受海水長年侵蝕，海蝕平台呈現凹凸不平的景觀，一條一條如同百褶裙般的樣貌，這裡的海是由各種藍所組成，腳邊拍打的浪花是透明白色的，越望遠去越是深藍靛色，海天一線的畫面相機隨手拍都是一張明信片，要注意的是礁岩容易刮傷，下水時千萬小心。

圖 / IG @jim1426
圖 / IG @jim1426

圖 / IG @hikaru_7001
圖 / IG @hikaru_7001

天臺冰店

位在環島公路上的冰店很有自己的風格與特色，表定的公休和營業時間只是參考，店面不大卻有滿滿的裝飾，在外頭擺滿多肉植物，還有用木板做成的招牌，特別有味道。

圖 / IG @lanlanooo
圖 / IG @lanlanooo

如果四個人來，建議點兩碗，因為料會多到你吃不完，夏日限定的芒果冰，芒果完全覆蓋完全不見冰的蹤影，其他水果冰也是相當真材實料，一定要來吃的呀 ！

圖 / IG @misameng_
圖 / IG @misameng_

打氣吧小琉球-琉心站

來自台南的小店Junkies打氣吧，2018年在小琉球開幕，馬上形成網美打卡的景點之一，炎炎夏熱來一杯蘇打氣泡水，再適合不過了！搭配不同的水果，呈現多種風味，無論是外觀或口味都令人讚嘆，下次到小琉球口渴了，別忘了去打氣吧喝杯飲料~

圖 / IG @winnie51571
圖 / IG @winnie51571

圖 / IG @dou_cy
圖 / IG @dou_cy

圖 / IG @dou_cy
圖 / IG @dou_cy

蜜仔琉部

由當地三十年的老店改建，新成立的咖啡餐廳，從傳統伴手禮店轉型，但在店內仍舊不忘本，將自家招牌的番薯糖當作甜點分享給客人。整體裝潢簡單，用綠色植栽營造清新的風格，是小琉球唯一的網美餐廳呢！空間寬敞慵懶且舒適，就是在島嶼上該有的心情，在店內也一樣能感受到喔~

圖 / IG @japan796
圖 / IG @japan796

圖 / IG @dearwen0915
圖 / IG @dearwen0915

地址｜ 屏東縣琉球鄉本福村民生路65-1號

電話｜ 08 – 861 4423

時間｜平日上午11：00 – 21：00、假日上午10：00 – 21：00 公休日為週四

小琉球喔吼BAR

一般的露天酒吧不稀奇，把一整台遊覽車變成酒吧才有趣。這間以基底為巴士的喔吼BAR，巧妙的運用車廂內的空間，把原本要報廢的車重新賦予生命，將原本的車椅搬到戶外，將車體內延伸到車外的平台，是小琉球最有特色的酒吧！

圖 / IG @ricexu0905
圖 / IG @ricexu0905

圖 / IG @tseng_7777
圖 / IG @tseng_7777

除此之外，也加入泡泡屋，就像是小琉球版的Drunk Play爛醉不累，搭配上巴士變成partybus的風格，酒吧不提供食物，但歡迎大家外帶來和老闆一同飲酒作樂！

圖 / IG @bellarlar
圖 / IG @bellarlar

時間｜18：00 – 02：00

小琉球自然也

自然也位處在小琉球的最高處，因此視野極好，無論是眺望海景或是島上風光，都能完整的映入眼簾。進到民宿會發現採光很好，因為大廳的門窗都採用大片落地窗，讓自然光自然的照亮大廳，貫穿名字自然也，房內規劃就如同自己的家，生活用品隨手可得，讓你在這住的自然又自在。

圖 / IG @khbte1039
圖 / IG @khbte1039

地址｜屏東縣琉球鄉本福村14鄰民族路46之1號

電話｜08-8614411

小琉球民宿 走在星空下

水管屋漆上馬卡龍的繽紛色彩，小而巧的溶化每個少女的心，在房內能啟動「星空開關」讓你在房間可以享有自己的一片星空，穿梭在宇宙隧道。麻雀雖小，五臟齊全，無論是空調、衛浴或是床都不馬虎，庭院上還有一架粉紅飛機，準備搭乘前往下一站~出發！

圖 / IG @smile_yihan
圖 / IG @smile_yihan

圖 / IG @mumu_yabe
圖 / IG @mumu_yabe

地址｜屏東縣琉球鄉中興路17-6號

電話｜0915 393 329

延伸閱讀>>2020小琉球兩天一夜夏季旅遊攻略

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

小琉球 酒吧 美景

延伸閱讀

潛客小琉球失蹤 漂6天綠島尋獲

失蹤6天 小琉球失聯巫姓潛水客綠島尋獲

小琉球潛水失蹤6天 綠島尋獲疑似巫男遺體

小琉球浮潛失蹤4天 家屬PO文祭出百萬重金找人

相關新聞

夏天衝一波海島！2020「小琉球」全新秘境＋打卡景點旅遊推薦

據說小琉球是唯一不受東北季風影響的地方，全年均溫25度，是個冬天適合來避寒的好地方。夏天呢？身為一個島嶼，一樣充滿海島風情，小琉球說大不大，說小不小，騎車環島一圈也才18公里，但每個岩石、每個海岸，都可以是你發現秘境的地方唷！話不多說，快來看看小琉球有哪些必去必玩的景點吧~

澎湖「單心石滬」秘境美度爆表！還能泡在「愛心藍海」中浮潛戲水

疫情期間類出國正夯，澎湖為不少人出遊心頭好之一。而今年暑假除了可以朝聖澎湖最知名的「雙心石滬」，其實還有佇立海上的「單心石滬」等著你發掘！這處隱藏版美景為退潮限定，搭配清澈的海水及藍天白雲，簡直就是療

爆餡蚵嗲、10元大包子！「金門必吃小吃」大網羅，5間特色美食沒吃別說你來過

隨著台灣新冠肺炎疫情趨緩，大家開始紛紛規劃國內旅行，尤其是離島之旅更是大受歡迎，到金門玩肚子餓了不知道吃什麼嗎？別擔心！這裡為你介紹五家金門必吃小吃店，每家店都是價格實惠、食物美味，是你填飽五臟廟的最佳選擇！

特搜！ 2020「蘭嶼三天兩夜」東半部打卡秘境景點+必吃美食懶人包

蘭嶼，搭船要兩個多小時的海上搖晃，搭小飛機則需半小時。蘭嶼的島民熱情又好客，因此有「人之島」的美稱！由於蘭嶼實在太多景點值得去，只好拆成東、西部來介紹，首先登場的是東半部景點！在島上聽到大家講「Ayoi」，其實就是達悟族母語的「謝謝」，下次不妨試試這樣回應，說不定可以驚艷到對方、好感度瞬間提升呀！這邊也呼籲大家踩點的同時，自己的垃圾自己帶走，大家共同愛護這座迷人的人之島吧。

澎湖「跳島秘境」第一名是它！「安心旅遊」4天4,999元

「安心旅遊」即將於7月上線，如何將補助發揮最大值？業者建議，善用「離島加碼」的好康。旅遊電商平台KKday表示，從5月開...

2020「澎湖機票攻略」！連假訂票管制＋機場交通＋必玩推薦一次看

台灣目前只有立榮和華信航空提供飛往澎湖的機票，全台有5個城市可以飛往澎湖，比起只能到布袋港搭船，搭飛機一定是前往澎湖最方便的方法！夏天前往澎湖不能錯過的就是浮潛、跳島以及澎湖環島等活動，另外，澎湖在每年夏天都會舉辦的海上花火節，絕對是台灣人一生一定要參加一次的盛會。接下來就讓小編告訴你澎湖航班時刻表、澎湖機票價格、馬公機場前往市區的交通，以及有哪些必玩的活動吧！

到澎湖旅遊大啖美食、買名產！特搜「隱藏版店家」 在地人都推薦

「2020澎湖花火節」在即，不少人已開始計畫著行程。但在耗盡一天體力之後，該吃什麼？名產又該去哪裡買？精選在地人推薦的店家，讓你大啖海鮮、血拚名產，還有來個趴踢Night小酌一下。

宛如出國度假！ 墾丁下午茶推薦「茉莉灣海洋Cafe」　擁絕美海景&超大戲水池可玩水

udn走跳旅遊／Jason's Life 通往墾丁的屏鵝公路枋山路段，擁有多間海景咖啡廳，茉莉灣算是在外觀看起來不起眼，殊不知裡面腹地廣大，一整排椰林大道，搭配藍天及海洋，就像是來到國外度假

屏東恆春美食+1！廢墟老宅風「肥春號」 庭院九重葛盛開美呆

udn走跳美食／Jason's Life 恆春美食推薦，廢墟老宅風格的餐廳，前庭和後院都有大片的草地，感覺可以在這度過悠閒的時光。最吸引人的，就是每到九重葛盛開時，搭配老宅的矮房，弄中的美景

隱藏版世界美景！ 馬祖絕美「格子藍」 僅法國台灣可見

被CNN列為世界15大奇景的「藍眼淚」，每年吸引無數海內外遊客前往馬祖，但碰上馬祖西莒的「方塊海」，就會出現全世界僅馬祖...

屏東也有夢幻黃金雨！麟洛「阿勃勒花海」絕美盛放，季節限定金黃系美景

花控們出動！送走梅雨後，全台陸續下起全新系列的黃金雨，除了先前為大家介紹過的4大阿勃勒花道，這波5至6月季節限定的花海，也已在屏東縣市浪漫盛開，是時候出去踏踏青、拍拍照囉！ 屏東「麟洛運動公園」

彷彿住在美術館！澎湖「緣民宿」清水模設計美翻，奪建築首獎的獨特無窗民宿

整棟清水模風格的外觀，內部凹凸不平如樂高積木的搶眼視覺，乍看之下原以為是美術館，實際上是澎湖極具特色的「Enishi Resort Villa緣民宿」。身在離島的「緣民宿」，從裡到外都是精美的設計，在

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。