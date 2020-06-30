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離島海景、廢墟秘境統統有！澎湖「絕美秘境景點+質感民宿」推薦

聯合新聞網 / ReadyGo出發前
圖 / IG @54._.55、IG @patty7yu
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Shan@ReadyGo

每到夏天就想往海邊跑，以前很嚮往到外國的沙灘去度假，近幾年才發現，台灣就有世界前幾大的美麗海灘，何必大老遠出國呢？最近又因為疫情關係，逐漸趨緩的後疫情時代，我想就是離島的時代！澎湖搭船搭飛機都很方便，有古早味老街、有IG打卡景點、有自然美景沙灘，更重要的是即將到來的花火節，行李收一收等不及要出發拉~

澎湖交通

目前到澎湖的主要交通方式有航空及海上兩種，飛往澎湖的航空公司最常見的有立榮航空、華信航空，航程大約是60分鐘，票價從1200-3500之間不等，熱門時段或是連續假期都會加開航班。另一種方式是搭船，主要從嘉義布袋、台南安平和高雄港搭乘前往，船運航行時間約1小時，票價來回是2000左右，建議大家可以選擇住家附近的方式搭乘最方便。

澎湖景點

#馬公老街

又稱中央老街的馬公老街，據說歷史400之久，被認定是台灣漢人的首處聚落，也是澎湖最熱鬧、最多人打卡的地點。可以看見兩旁建築用木材打造，古色古香別有一番風味。而藏在老街中的古蹟-四眼井，有個400年從未乾涸過的奇蹟，是附近居民的救命水源。

圖 /IG @pinkgirlyoyo

地址｜澎湖縣馬公市中央街

#篤行十村

篤行十村很特別，是歌手潘安邦、張雨生的家，也是澎湖文創市集的中心，整個範圍廣大，到處都可以發揮你拍照的創意，因此也成為IG最熱門的打卡景點，將過去的舊眷村重新打造，並將歌手的過去風光歷史，整理成一個展示館，讓人們永遠能緬懷台灣歌壇上的重要人物。

圖 /IG @photoby_elsie

圖 / IG @phoebedreamer

圖 / IG @54._.55

地址｜澎湖縣馬公市新復路二巷22號

#西瀛虹橋

西瀛虹橋一定要傍晚來！大家都知道這裡的夕陽最美，可以選擇遠望，也可以走到橋上觀看。當然，橋附近的座位區，太晚來可是沒有好位置，建議大家可以先去買玉冠鮮草冰，然後早早去找個好位置，坐下來慢慢等夕陽。當太陽漸入海中，天空的雲彩呈現漂亮的漸層，捨不得扎眼，就用相機把片刻畫作永恆吧！

圖 / IG @freestory.tw

圖 / IG @xuan86315

圖 / IG @yajun_1115

地址｜澎湖縣馬公市觀音亭海水浴場

#達利屋

這棟廢棄的小屋，位在仙人掌公園附近，據說過去曾是國軍軍事技能訓練場，起點從建築，終點到海上，光是看著就有許多畫面想像，因為年久未用而斑剝的痕跡，在大路上孤苦伶仃更顯得滄桑，但是搭配藍天白雲，就成了新爆紅的IG人氣景點，廢墟意境讓大家都想前往拍攝。

圖 / IG @54._.55

圖 / IG @spin327

地址｜澎湖縣馬公市澎南201號縣道青灣路旁

#風櫃洞

馬公市的風櫃里是一個非常古老的漁村，風櫃洞有名來自於那裡的玄武岩柱狀節理發達，長期受到海浪的侵蝕，形成特殊的海蝕溝，海蝕溝底端又被侵蝕成海蝕洞，每當遇到漲潮長浪隨著海蝕洞灌入，洞內的空氣受擠壓後發出呼嘯聲，才有這要的稱呼。

圖 / IG @lululin035

圖 / IG @tsfwol

另外在一旁還有幽浮涼亭，約兩層樓高，可以瞭望整個海景。過去知名的導演侯孝賢在一九八三年有拍攝一部「風櫃來的人」是以澎湖為背景的電影，因此讓這裡聲名大噪，成為澎湖的代名詞，沒有來這裡等於沒來過澎湖阿。

圖 / IG @coco_wenxoxo

圖 / IG @carlositive

地址｜澎湖縣馬公市風櫃里

#蛇頭山

雖然說是山，但其實海拔只有20公尺，講爬山都有點說不過去，位在澎湖南環最尾端，和馬公市隔海相望，過去曾是荷蘭城堡的遺址，因為澎湖太多景點，像這樣的單純風景區通常都很少人，如果你喜歡靜靜的看著海，這裡很適合。此外，這裡沒有光害，是夜晚觀星的好地方！

圖 / IG @life_s_u_

圖 / IG @_chiehmm

地址｜澎湖縣馬公市蛇頭山

#蒔裡沙灘

蒔裡沙灘曾是風光一時的海水浴場，卻在業者退出經營後開始沒落，這裡可說是澎湖數一數二美的沙灘，不僅人少又是白沙，透明的海水從近到遠呈現美麗的藍的漸層，拍打在岸邊的浪也顯得優雅又溫柔，雖然從馬公騎車過來需要30分鐘，但這30分鐘換一大片私人海灘，我覺得很值得！別忘了海邊的太陽特別毒，拍美照同時防曬要做好，若是擦了防曬就別下水，一起守護美麗的海洋。

圖 / IG @jennifer.tww

圖 / IG @ k_w_hsiao

地址｜澎湖縣馬公市嵵裡里

澎湖住宿

#陽光棕櫚渡假民宿

距離市區稍遠，但鄰近山水沙灘，騎車只要2分鐘，老闆、老闆娘很親切，會介紹澎湖的景點還有在地美食和套裝行程，讓你一卡皮箱入住都不用思考，幫你安排怎麼玩澎湖最好。整棟白色清爽的建築，中庭有泳池可以拍照，在房間內也能透過落地窗看夕陽，真是最奢侈的享受。

圖 / IG @_wenny09

圖 / IG @_wenny09

圖 / IG @_.y113

地址｜馬公市五德里雞母塢228號

#那。故事水岸莊園民宿

號稱澎湖最頂級海景民宿，不僅躺在泳池裡就能看夕陽，抬頭更能直接仰望星空，最特別的是民宿提供免費金龜敞篷車，整個就像來到海島國家，徜徉在海景公路。如果下午抵達，還能享用當地特產食物所做的下午茶，進到房間更是有五星級飯店的待遇。別忘了傍晚可以到一樓草地上的鞦韆，坐著看夕陽西下，享受愜意的美好。

圖 / IG @mumu_yabe

圖 / IG @______mai______

圖 / IG @patty7yu

地址｜澎湖縣馬公市 井子垵 100 號

#彩色珊瑚礁民宿

回鄉打拼是陳大哥不後悔的決定，在澎湖民宿如雨後春筍般地出現，他如何異軍突起，靠的就是懂得傾聽客人的聲音。你能想像在民宿頂樓的露天SPA嗎？民宿提供每房預約，希望難得的旅遊時光不要被陌生人打擾，一邊SPA一邊欣賞港邊風光，是他們最大的特色。此外，房間都有著不同設計，乘載整個家族對民宿的想像，也希望給來澎湖玩的旅客，最美好的回憶。

圖 / IG @wei.weii_

圖 / IG @owvwvvwvwo

圖 / IG @amanda.h_0820

地址｜澎湖縣馬公市案 山里 19-3 號

#澎湖南風小路民宿

這間精緻的獨棟民宿用對手作、雜貨、佈置的熱情，打造出充滿活力又溫馨的家，走簡約的粉紅鄉村風，讓少女都為之驚嘆，距離市區10分鐘，海邊2分鐘，走低調純樸路線，不同於奢華質感的高調，在民宿中能感受到人與人之間的溫度，還有老闆對澎湖的愛。

圖 / IG @ting_ting1022

圖 / IG @lulufoodie

地址｜澎湖縣馬公市山水里珠江152-26號

延伸閱讀>>2020離島最夯！澎湖花火節必玩外國景點、渡假飯店推薦(下)

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澎湖 IG 民宿

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