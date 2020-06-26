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澎湖不只海鮮！「澎湖必吃美食特輯」特色小吃、冰品報你知

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價

澎湖擁有蔚藍乾淨的海域、被譽為最美麗的海灣，是塊純樸熱情的小島。每年造成轟動的澎湖國際花火節、獨有的景色還有超多有趣的水上活動體驗，讓澎湖的夏天總是熱鬧滾滾。炎炎夏日，到澎湖玩除了徜徉在海洋世界裡以外，別忘了享用最道地、特別的澎湖美食。今天就讓小編推薦給大家看看澎湖有什麼必吃的美食吧！

馬公

二信飯糰

二信飯糰。 圖／FunTime
二信飯糰。 圖／FunTime

小編上次去時二信飯糰還沒有詳細的地址，從遠處看就是一堆人潮包圍著一台小小的餐車，在餐車旁冒著陣陣的白煙和撲鼻而來的米飯香，聞到這香氣就知道澎湖最推薦美食─「二信飯糰」到了。現在二信飯糰有了店面，依舊是人潮滿滿！澎湖人最愛的早餐、最道地的美食，非二信飯糰莫屬。

二信飯糰。 圖／FunTime
二信飯糰。 圖／FunTime

一顆飯糰最重要的靈魂就是外頭的米飯，不能太軟也不能太硬，煮米的時候要水要加得剛剛好，這需要長時間的經驗累積才能成就一顆不凡的飯糰。第二重要的就是飯糰裡的油條了，不能吃起來令人感覺太油、也不能炸得過乾、過硬，二信飯糰的油條炸得剛剛好，酥脆的口感肉鬆、菜脯、最特別的是二信飯糰裡還夾了火腿，味道意外的match！

◆店家資訊◆

地址：澎湖縣馬公市永興街3號

營業時間：週一～週日：5:40-11:00

電話：06-9272021

郵局口蔥油餅

郵局口蔥油餅。 圖／FunTime
郵局口蔥油餅。 圖／FunTime

郵局口蔥油餅位於澎湖的馬公市區，一開始是在郵局旁邊擺攤，後來搬到前方惠民路的店面，位置遷移人潮絲毫不減。不只是觀光客必吃的澎湖美食，郵局口蔥油餅也是澎湖在地居民最為推薦的澎湖美食。

郵局口蔥油餅。 圖／FunTime
郵局口蔥油餅。 圖／FunTime

郵局口蔥油餅的餅皮是店家純手工製成的，每一個都是現點現做、用油炸的。在油炸的過程，小編探頭看了油鍋，鍋內的油清澈，因為每一份蔥油餅都是老闆都會倒新的油下去油炸，絕對不是回鍋油！蔥油餅可以選擇加蛋或不加。剛炸起來的蔥油餅，香脆又帶有點蛋香，最特別的是他裡面還會加上滿滿的小黃瓜，跟一般常吃到的蔥油餅相當不同！

小編眉批：去澎湖必吃的郵局口蔥油餅內，因為加了小黃瓜，清爽的口感，完美化解了蔥油餅的油膩。

◆店家資訊◆

地址：澎湖縣馬公市惠民一路36號

營業時間：週一～週六：14:00-18:30；週日：14:00-18:15

電話：06-9272021

三哥酒釀香雞排

三哥酒釀香雞排。 圖／FunTime
三哥酒釀香雞排。 圖／FunTime

在澎湖最令人推薦、最必吃的美食就是這間三哥酒釀香雞排了。三哥香雞排在澎湖有兩間分店，一間是三多路澎湖科大旁的總店，另一間是創辦人小孩另外開的民權分店。小編那天選擇三多路的總店，雖然正在下著雨，但人潮依舊不減。

三哥酒釀香雞排。 圖／FunTime
三哥酒釀香雞排。 圖／FunTime

澎湖必吃的三哥香雞排事前使用中藥和米酒釀製過，帶有酒香，有些人喜歡、有些人不喜歡XDD三哥酒釀香雞排的份量蠻大的，肉挺厚的但吃起來並不會令人感覺過老、過柴，咬下去反而很多汁。除了香雞排必點以外，店家的招牌肉串也是人手一隻，不過那天小編的胃實在裝不下其他東西了XDDD

小編說：店家通常等候時間要半小時~一小時，可以先打電話預約，以免等太久！

◆店家資訊◆

地址：澎湖縣馬公市三多路75之2號

營業時間：週一～週日：15:30-19:00

電話：06-9275669

劉正港檸檬汁

劉正港檸檬汁。 圖／FunTime
劉正港檸檬汁。 圖／FunTime

劉正港檸檬汁位在澎湖最熱鬧的馬公中正路上，門口總是排著長長的人龍，店員裝檸檬汁的手停不下來。在氣溫相當高的澎湖，來上一杯酸酸甜甜的檸檬汁，相當清涼解渴。這間劉正港檸檬汁是澎湖當地人很推薦的飲料，有些檸檬汁喝完以後喉嚨會有點不舒服，但劉正港的完全不會、喝起來也不像濃縮果汁，是真材實料的好味道！

小編說：其實小編覺得劉正港有點甜，另一間位於光復路上的菲菲檸檬小編覺得更好喝、更純XDD (菲菲檸檬粉絲團)

◆店家資訊◆

地址：澎湖縣馬公市中正路59號

營業時間：週一～週六：9:00-23:00；週日：公休

電話：06-9270854

玉冠嫩仙草

玉冠嫩仙草。 圖／FunTime
玉冠嫩仙草。 圖／FunTime

去到澎湖絕對必吃、超推薦的甜點美食就是「玉冠嫩仙草」！門口雖然總是人山人海，但其實等候的時間不長，店員手腳很俐落，點單完沒多久冰冰涼涼的嫩仙草get！

玉冠嫩仙草。 圖／FunTime
玉冠嫩仙草。 圖／FunTime

在這麼熱的澎湖當然要吃個仙草來退火免得中暑XDD玉冠的仙草滑嫩可口，仙草的嫩不是那種入口即化，吃起來卻很空虛的感覺，是那種雖然嫩但又有點彈牙，而且有些人會害怕仙草味，玉冠的仙草沒有那種味道。綜合仙草添加的配料每天都會有點不一樣，但除了招牌仙草以外，小編覺得其他的配料也都蠻好吃的！

小編說：大家要注意，玉冠只能外帶，記得不要到附近的店家前享用，以免阻擋人家做生意哦！

◆店家資訊◆

地址：澎湖縣馬公市民福路32號

營業時間：週一～週日：10:00-22:00

電話：06-9260356

其他地區

易家仙人掌冰

易家仙人掌冰。 圖／FunTime
易家仙人掌冰。 圖／FunTime

氣候相當炎熱的澎湖，盛產仙人掌。去澎湖第一項必吃的絕對是仙人掌，仙人掌炒飯、仙人掌果凍、還有今天小編要介紹的─仙人掌冰。整個澎湖到處都有再賣仙人掌冰，小編嘗試了兩間，最為推薦的就是這間「易家仙人掌冰」。仙人掌的味道很特別，酸酸甜甜的，跟洛神花的味道有點相似。用仙人掌製成的冰口感上有些黏稠、沙沙的，有別於普遍常吃到的冰淇淋那種比較綿密的口感。

小編說：易家仙人掌冰的冰吃的到一點仙人掌的果肉，有些店家吃起來會令人感覺是化學調出來的。而且建議可以點雙口味，哈密瓜跟仙人掌搭配起來格外的好吃！

▶附近景點：保安宮通樑百年古榕、澎湖跨海大橋。

◆店家資訊◆

地址：澎湖縣白沙鄉通樑村191之2號

營業時間：週一～週日：8:30-18:00

電話：06-9932297

小萍的店

小萍的店。 圖／FunTime
小萍的店。 圖／FunTime

去到澎湖除了要去夜釣小管以外，小管麵線是澎湖必吃的美食之一。吃完易家仙人掌冰、在澎湖跨海大橋留下紀念照後，便可以前往西嶼鄉吃小管麵線。今天小編要介紹的這間食尚玩家也有來過哦！

小萍的店。 圖／FunTime
小萍的店。 圖／FunTime

不知道這小管是不是剛剛從海裡面撈起來的，驚為天人的新鮮，還帶有一點海味(不誇張不唬爛)。清淡的湯頭加上本身帶有點鹹味的麵線，再加上新鮮彈牙甘甜的小管，這味道吃一口就知道為什麼會是澎湖必吃的美食！小萍的店除了招牌小管米粉以外，也有販售澎湖當地最出名的XO醬、花枝丸、等等澎湖特色美食，不妨也可以點來品嘗看看唷~

小編想說：在吃之前，小編一直以為是小管米粉結果吃一口以後才發現是麵線XDD

▶附近景點：鯨魚洞

◆店家資訊◆

地址：澎湖縣西嶼鄉小門村11-3號

營業時間：週一～週日：7:00-17:00

電話：06-9983841

二崁杏仁茶

二崁杏仁茶。 圖／FunTime
二崁杏仁茶。 圖／FunTime

全台第一個傳統聚落保存區就是澎湖的二崁聚落！整個聚落都是咾咕石牆、傳統的紅瓦矮屋，就像回到阿嬤的家一樣，令人感覺格外溫馨。而在聚落裡有許多倍受推薦的澎湖美食，到二崁聚落遊玩時，千萬不要錯過這些澎湖好味道哦！

二崁杏仁茶。 圖／FunTime
二崁杏仁茶。 圖／FunTime

在吃小管麵線的時候，小編的朋友就一直嚷嚷著要去二崁喝杏仁茶。其實小編有點害怕杏仁茶的味道，所以有點興致缺缺的，但是小編嘗試了一口才知道，為什麼這味道會讓澎湖在地朋友念念不忘。進到二崁杏仁茶的店家裏頭不會有一般那種很重的杏仁味，是一種淡淡的杏仁香氣，坊間的杏仁茶喝起來會有一種假假的感覺，二崁的喝起來較為濃稠微甜、不會有那種化學調出來的感覺。除了杏仁茶以外，也要喝喝看海石花！鄰近海邊的地方常常會販售石花凍，喝起來很像茶凍、但又帶有點海味，在炎熱的澎湖來上一杯海石花，清涼又解渴！

▶附近景點：二崁聚落、大菓葉玄武岩、夢幻沙灘

◆店家資訊◆ 店家FB連結

地址：澎湖縣西嶼鄉二崁村20號

營業時間：週一～週日：9:00-17:30

電話：06-9983891

澎湖推薦行程

澎湖忘憂島。 圖／kkday
澎湖忘憂島。 圖／kkday

前往澎湖絕對少不了一張澎湖船票，強烈建議旅客要先在線上購買船票，不但比現場便宜也不怕撲空！另外，到澎湖一定要去浮潛，這次可以試試看在澎湖忘憂島浮潛，浮潛結束還能在無人島上走走，欣賞未受人為破壞的自然景觀。還有澎湖最經典的七美島+南方四島一日遊，可以看到夢幻的藍洞和玄武岩等景觀。

澎湖雖然很熱但真的很美，除了遼闊的海景以外，還有很多必吃的澎湖美食，只有在澎湖才吃得到！以上小編介紹的都是很多人推薦必吃的澎湖美食，由於篇幅的限制沒有一一列出，可以看文章最上方的地圖唷！除了澎湖必吃的美食之外，澎湖必去的景點小編也有替大家標示上去唷！還有什麼其他的必吃、必玩、必去的也可以告訴小編哦！

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澎湖美食 必吃 浮潛

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