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澎湖「單心石滬」秘境美度爆表！還能泡在「愛心藍海」中浮潛戲水
疫情期間類出國正夯，澎湖為不少人出遊心頭好之一。而今年暑假除了可以朝聖澎湖最知名的「雙心石滬」，其實還有佇立海上的「單心石滬」等著你發掘！這處隱藏版美景為退潮限定，搭配清澈的海水及藍天白雲，簡直就是療癒的世外桃源。
位於池西村海灣邊的巨型愛心地景為「虎目滬」，擁有罕見的滬房，為當地保存得最為完整的石滬，沿小池角雙曲橋持續前進可抵達，另一頭是人氣景點九孔瀑布。而此秘境鮮為人知，相較七美超夯的雙心景觀人潮稀少，乾淨的海水也能讓人清楚看見海底，超適合近距離觀察大自然生態。在不破壞及污染環境的前提下，若游泳技術穩定且裝備齊全，也可考慮下水體驗更為涼爽的玩法，畢竟能在澎湖心型海中游泳，絕對是難忘的回憶。
除了能坐在「單心石滬」中央比愛心合照，如沒有空拍機，又想與心型全景一併入鏡，建議搭配廣角拍攝，畫面效果更佳。提醒大家出發前勢必先確認潮汐表，除了因為退潮時才能賞見，另一方面也是為了避開漲潮、保護自身安全喔！時間接近時，可在附近找個位置靜候，看著石滬滿滿浮出水面也是另一種獨特的視覺收穫，前往時避免赤腳行走，以免被虎目滬道路上的石蚵刮傷。
虎目滬
地址：澎湖縣西嶼鄉池西村海灣邊（沿小池角雙曲橋直行）
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