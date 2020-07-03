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海蝕洞、月世界奇景皆有！高雄鼓山「柴山阿朗壹」 台灣西部海岸唯一岩岸濱海步道

當白雲飄進藍天 / 文、圖／布魯

udn走跳旅遊／布魯

由屏東旭海到台東南田的海岸，清代時期是屏東台東往來的要道之一，但是因為崎嶇陡峭而成為台灣環島海岸公路的缺口，這就是阿朗壹古道。而高雄柴山海岸則早年屬於軍事管制區，地形上也是峭壁危巖巨石交雜的岩岸，成為高雄最後開放的海岸線，因此稱為柴山阿朗壹。

阿朗壹古道沿線景觀以黑礫石砂岩為主，而柴山阿朗壹則是珊瑚礁岩沖蝕堆疊而成的，各有其特色，各擅勝場。相同的地方則是晴天走在海岸線上所見的藍海，和源源不絕湧進的海浪所唱的歌。嘩嘩嘩，沙沙沙，跟著海洋之歌的節拍走，在暴熱的大太陽底下，腳步也跟著輕盈。

↑布魯繪製的柴山阿朗壹地圖，提供想要走一趟的朋友參考。

↑↓由中山大學文學院斜對面的鐵柵入口下行，約五分鐘就可以下到海岸。

↑下行到海邊就是小自然祕境沙灘，遠處是中山大學的海洋學院。

↑↓這片沙灘是柴山阿朗壹的起點，也是全線最大的沙灘。

↑↓到這顆巨石處，步道分為二，右上是漲潮時的高繞路線，布魯走的時候是中潮，還可以算準浪湧的頻率快速通過濱海下線。

↑滾落海中的碉堡。

↑↓這段沙岸旁有類似月世界的地形，有人稱為小月世界沙灘。

↑↓矗立在珊瑚礁岩頂的廢棄碉堡，碉堡外展望很好，但碉堡本身鏽蝕嚴重，建議不要進入。

↑碉堡旁的仙人掌花叢正好盛開。

↑一顆顆的珊瑚礁石好像堆疊的骷髏頭。

↑↓中段的這座沙灘中有兩顆相依的巨石，形成隱密的空間，布魯想叫這兒作情人沙灘。

↑↓這段的珊瑚礁石都扁扁的，因此有人拿來疊石，最厲害的是疊了17顆石頭，再來的朋友不妨挑戰一下。

↑↓海水天空都很藍，這是布魯忍受30幾度高溫來走一趟的福利。

↑↓經過這道黃土岩牆，柴山漁港就在望了。

↑↓柴山漁港旁的水泥牆面畫了幾幅彩繪，用色活潑大膽。

↑整片的馬鞍藤很漂亮。

↑↓柴山漁港，漁港內只有一艘擱淺的膠筏。

↑由漁港旁的階梯走到柴山村落。

↑這個點看海很有FU。

↑柴山山海宮是很棒的休息站。

↑在山海宮略作休息後繼續下到海岸續往北行。

↑柴山漁港另一邊的水泥牆也有活潑的彩繪。

↑經過約70公尺長的肉粽角海岸。

↑肉粽角北側的海灘是全線第二長的海灘。

↑肉粽角北側海灘的盡頭就無法再繼續前進了，此處海水較深，浪較大，但景觀很棒。

↑海岸步道盡頭可以遠望100公尺外的海蝕洞，以望遠鏡頭拉近看，還可看到海蝕洞外有遊客在拍照。

↑這顆小花瓶岩有幾分屏東小琉球花瓶岩的神韻。

↑由肉粽角北側海灘採高繞方式走小徑上行接公路，再轉北而下就可以抵達海角咖啡，由停車場旁鐵欄杆邊緣入口走3分鐘，就可以下到海蝕洞。

↑海蝕洞是此行的終點，柴山阿朗壹在此畫下美麗的句點。（點上圖可前往柴山海蝕洞）

為了趕在漲潮前走完柴山阿朗壹，並拍完海蝕洞，布魯顧不得在五月上旬一個透中午的大太陽底下完成這次的柴山阿朗壹行程，結果帶了兩倍的水量還是不夠，回到家仍然有點小脫水現象，高雄太陽的火力真是不容小覻。但能親近這條高雄最後開放的海岸線，看到沿途的無限美景，心裡還是覺得很值得。

布魯便利貼

柴山阿朗壹簡介：由中山大學文學院至柴山海蝕洞，全長約2公里，單程約需2小時，若加計至山海宮休息及海蝕洞賞景，最少需安排3小時。

柴山阿朗壹交通資料：

1.開車或騎車者可直接由中山大學大門進入，至文學院停車場停車，由文學院斜對面鐵柵欄旁下切5分鐘就可以到柴山阿朗壹起點海岸。

2.搭乘大眾運輸工具者可在高雄捷運西子灣捷運站轉搭港都客運99路公車，至中山大學文學院站下車，班距30-60分一班。回程由海角咖啡走回到99路公車終點慈德宮搭車。

注意事項：柴山阿朗壹前段巨石在滿潮時最好走高繞小徑，至舊碉堡前再接回海岸步道。海蝕洞較適合於乾潮至中潮時前往，滿潮時最好不要進入。

文章來源：當白雲飄進藍天   FB：納維布魯

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