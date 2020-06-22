爆餡蚵嗲、10元大包子！「金門必吃小吃」大網羅，5間特色美食沒吃別說你來過

金門小吃清單：

邪惡炸物：蚵嗲之家；隱藏版特色小吃：合泉購物中心；必吃美食：聯成廣東粥；

應有盡有：標記小吃店；佛心銅板價：蛮頭包子

▲圖片來源：Ig@ctrls54600(敦小蓮食語錄)

蚵嗲之家

▲圖片來源：Ig@ctrls54600(敦小蓮食語錄)

金門小吃為數眾多，孝節牌坊這條莒光路更是榜上有名，在這條路上一眼望過去，就能看見這次要介紹的蚵嗲之家。店內所有品項都是現點現炸，相當受歡迎，往往開賣的時候就開始排隊了，所以稍稍的等待是必須的，在所有品項中人氣最高的自然是招牌蚵嗲了，外皮酥脆不說，內餡更是完美詮釋了「爆漿」的概念，裡面的高麗菜和蔥蘊含水分，一口咬下就會有湯汁爆出，蚵仔更是埋伏在其中，一不注意就在嘴裡炸開，滿滿海味瞬間充斥嘴裡，這就是蚵嗲最吸引人的地方。

▲圖片來源：Ig@yvonnelee0925

芝麻球也是一絕，拳頭大的芝麻球有花生、紅豆、綠豆口味，吃起來甜而不膩，香Q軟糯的美味，花生吃的到顆粒、紅豆香甜無比、綠豆則是偏清爽微甜，原本想當飯前甜點的芝麻球，卻會因為份量太大而吃不下正餐，蚵嗲之家的份量就是如此佛心，也難怪每次去都要大排長龍了。

▲圖片來源：Ig@ctrls54600(敦小蓮食語錄)

▲圖片來源：Ig@ctrls54600(敦小蓮食語錄)

蚵嗲之家

地址：金門縣金城鎮莒光路一段59號

營業時間：14:30-19:00

合泉購物中心

▲圖片來源：lovemissysg

如果你來金門玩之前做過功課，或是說你就是金門本地人，那你一定有聽過蛋香、蛋狗、炒泡麵這些傳說中的美食，炒泡麵望文生義，而蛋香與蛋狗又分別是什麼呢？來合泉購物中心一探究竟吧！這裡看似一間平凡的雜貨店，卻藏有不可思議的美味，用正方形的蔥油餅包裹蛋與香腸、熱狗，就是所謂的蛋香、蛋狗，看似單純的做法中卻藏有不簡單的美味。

▲圖片來源：lovemissysg

蔥油餅的脆度要恰到好處，太脆則無法捲起、太軟則失去口感，而蛋更要煎得軟嫩適中，香腸與熱狗的品質也要兼顧，這些就是合泉購物中心最簡單的堅持，將一份份蛋香、蛋狗都做到最好，成為金門的一項全新小吃，也成為來金門玩時印象深刻的回憶。

▲圖片來源：Ig@red0bean

而炒泡麵又是另一種回憶了，所謂的炒泡麵是當時阿兵哥來麵攤吃麵時，一般的麵條用完了，只好拿泡麵充數，沒想到泡麵加了一些青菜配料之後，變得又香又好吃，這種做法也一傳十、十傳百，慢慢的，加了大量配料的炒泡麵成為了當地駐軍的最愛，現在則成為觀光客的最愛，來金門必吃的名單中，不知不覺的就多了炒泡麵了。

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合泉購物中心就是這樣的一個樸實又用心的店家，將一些平凡的東西做出不平凡的精神，是來金門時不容錯過的特色小吃。

合泉購物中心

地址：金門縣金湖鎮小徑村63號

營業時間：8:30-17:00

聯成廣東粥

▲圖片來源：ShareLife_Zack

說到金門，就不能不提廣東粥了，廣東粥和一般的粥類最大的不同是，它會用高湯將米煮到化入湯中，並把肉、蛋等等的食材放入一起煮，但聯成廣東粥更加的特別，它的廣東粥裡還有加入豬肝與自製的肉丸，並且有加胡椒與一些香料提味，高湯也是用大骨熬製的，濃郁純香，還配上一條香脆的老油條配著粥吃。

▲圖片來源：ShareLife_Zack

與其說是吃粥不如說是喝粥，如同濃湯一般的口感讓人沉醉，加入的胡椒及香料不會嗆鼻，反而溫潤無比，滑嫩的蛋花配著軟Q的肉丸、鮮甜的豬肝，吃下去時候的美味感，如同吃下數道宴席料理般，再將剛剛香脆的老油條泡入粥中，吸飽湯汁的微軟口感，和單獨吃的香脆口感各有風味。粥裡的配料都十分入味，不會因為是粥類而過於清淡，份量十足的配料也會讓人吃個過癮，是很有飽足感的一道小吃。

▲圖片來源：ShareLife_Zack

因為是金門最具代表性的小吃，所以用餐時間人潮眾多，需要耐心等候，畢竟沒吃過廣東粥哪算來過金門？

聯成廣東粥

地址：金門縣金城鎮民生路45巷1號

營業時間：6:30-14:00

標記小吃店

▲圖片來源：ShareLife_Zack

雖然名為小吃店，標記的食物可一點都不簡單，首先是客人心目中的第一名，超美味的手工蛋餅，餅皮算是半煎半炸，香酥口感真的和炸蔥油餅相當類似，中間包覆的煎蛋非常的厚實，比一般的蛋餅更有口感，實現了所有餅類的終極目標，外酥內軟。蛋的香氣配著卡滋卡滋的餅皮，再加上甜甜的醬料，一份絕對不夠，至少也是要兩到三份才過癮。

▲圖片來源：ShareLife_Zack

蚵仔湯和台灣本島吃起來的口感不太一樣，採用金門的石蚵，個頭不大但鮮味十足，咬破之後的海味充斥了整個味蕾，最強的地方就是它的份量，一湯匙一湯匙的吃著，卻彷彿永遠撈不完一般，這是屬於金門人的豪氣，是屬於標記小吃店的霸氣。

▲圖片來源：ShareLife_Zack

標記小吃店有名品項還有什錦麵、肉羹麵等等，真材實料是它的特點，如果想吃小吃當正餐的話，這裡絕對是你的好選擇。

標記小吃店

地址：金門縣金城鎮民族路93巷5弄1號

營業時間：6:00-14:00

蛮頭包子

▲圖片來源：ShareLife_Zack

10元能買什麼？以現今的物價來說選擇真的不多，但金門的蛮頭包子可不一樣，這家店大部分的品項都是10元！而在這種不可思議的價格下，蛮頭包子的美味絲毫不減。例如它的蔥肉包皮厚，肉也厚，就怕你吃不飽，有韌性的麵皮越嚼越香，很驚訝10元的包子居然可以這麼大，很想偷偷問老闆你真的賺到錢了嗎？

▲圖片來源：ShareLife_Zack

黑糖饅頭更是超有人氣，黑糖香氣融入麵團，在嘴裡嚼一嚼，黑糖的特有香味就慢慢蔓延了出來，吃起來不會太甜，黑糖的甜味與麵粉的甜味難分難捨，正餐可以吃，當零食更是不錯。如果來金門玩想省錢，蛮頭包子絕對會是你的好選擇，美味又便宜，是最適合填飽肚子的美食了。

▲圖片來源：ShareLife_Zack

蛮頭包子

地址：金門縣金城鎮民族路132號

營業時間：7:00-賣完為止

金門美食眾多，挑出幾家頗有特色的小吃分享，讓大家來金門玩能有一些參考，在金門多待幾天，這樣就能把這些美食通通吃過一輪，有時候幸福就是這麼樸實無華。





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