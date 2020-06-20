特搜！ 2020「蘭嶼三天兩夜」東半部打卡秘境景點+必吃美食懶人包

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首圖 / IG @a.lai22

蘭嶼，搭船要兩個多小時的海上搖晃，搭小飛機則需半小時。蘭嶼的島民熱情又好客，因此有「人之島」的美稱！由於蘭嶼實在太多景點值得去，只好拆成東、西部來介紹，首先登場的是東半部景點！在島上聽到大家講「Ayoi」，其實就是達悟族母語的「謝謝」，下次不妨試試這樣回應，說不定可以驚艷到對方、好感度瞬間提升呀！這邊也呼籲大家踩點的同時，自己的垃圾自己帶走，大家共同愛護這座迷人的人之島吧。

#蘭嶼東半部景點

東清秘境

蘭嶼必去的知名秘境，步行下去的難度較高，必須穿越崎嶇小路，行走攀爬時要注意銳利的珊瑚礁岩，進出洞窟也要小心，池內有分深淺，是乾淨清澈又能玩得盡興的一處世外桃源。

圖 / IG @a.lai22 圖 / IG @a.lai22

東清灣

達悟族的拼板舟是族人賴以維生的漁船，而這裡是觀賞拼板舟以及看日出的好地方，隨手一拍都是明信片等級！東清灣在清晨中午、黃昏甚至夜晚都有它的獨特美，晚上還有東清夜市可以逛逛，別錯過了呀。

圖 / IG @kaolien__ 圖 / IG @taiwantrip_tw

◎請勿隨意撫摸、乘坐拼板舟

蘭嶼貝殼砂

從沙灘望過去可以看見佇立海上的軍艦岩，一旁潮間帶生態豐富，石頭尖銳不建議赤腳行走容易劃傷。許多人喜歡待在涼亭等待日出，是一場天天看也不膩的視覺饗宴，必須親自感受。提醒大家不要把大自然的東西帶走，每個人都拿走幾個貝殼的話寄居蟹就無家可歸了是不是。

圖 / IG @aguaphoto

蘭嶼情人洞

情人洞經過天然海蝕、海浪的拍打形成的洞窟顯得壯觀，浪潮也乾淨透徹，海風大，在走礁岩的時候要十分小心，到訪的旅人甚至以「像極了浮世繪風格」來做為評價，相信是很值得一去的地方！

圖 / IG @jubaee 圖 / IG @chihyuan24

雙獅岩

看夜景賞星星、拍攝星軌的最佳點就在雙獅岩，岩石命名如字面上的像兩隻獅子對望，在一望無際的海岸顯得更加壯觀。若天候狀況佳，星星的能見度高，許多攝影好手會來這拍星軌，不過一張成功的大片，絕對是要花許多心力和一至兩小時才能順利完成的。

圖 / IG @p.p_photo 圖 / IG @lakai73

蘭嶼氣象站

位於紅頭村與野銀部落間的蘭嶼氣象站為日據時期的建築，海拔約324公尺，是蘭嶼的制高點。這裡推薦白天前往，從最高處俯瞰下的360度景觀壯闊且迷人，同時也是旅人喜歡觀賞日出的景點，看著接近海平面旭日慢慢東昇的時刻，多美。

圖 / IG @verna66677 圖 / IG @shenjeanbean

地址：臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號

開放時間：週一至之週日 06:00-18:00

野銀地下屋

野銀部落是目前達悟族地下屋保留最多且最完整的地方，是為了迎面颱風而建造的，同時也能抵擋季風的吹拂，建議事先預約當地導覽，不可擅自進入拍照，藉由介紹可以完整了解當地居民的文化和生活習慣，是一個不錯的在地體驗！

圖 / IG @184cm_62

#蘭嶼美食

東清33號

東清是蘭嶼超熱門的早餐之一，蛋餅酥脆的外皮是這間的招牌，搭配的紮實內餡小黃瓜爽口又解膩，一旁的起司醬為蛋餅增添了驚喜層次，而蘿蔔糕表面剛好的金黃呈現，嚐起來外酥內軟很美味，還有網友推薦必點的法式培根、漢堡類聽說都很讚，快去試試吧！

圖 / IG @aaronchun0711 圖 / IG @aaronchun0711 圖 / IG @soursourhsu

地址：蘭嶼鄉東清村23號之8

營業時間：週四至週二 06:00-14:00 週三公休

電話：0938-670-166

阿力給早餐店

蘭嶼的人氣排隊早餐店就是他，不夠早起還真的會吃不到！在早上不到六點就可以看到排隊隊伍，為了這顆每日限量的飛魚飯糰大家可是在比誰起得早呀！最無敵的還有一旁整片的無邊際海景，是名副其實的海景第一排，來這裡邊吃早餐邊看海也是人生一大享受吧！熱情的老闆也很會把客人逗得嗝嗝笑，一早就讓大家擁有好心情。

圖 / IG @dk3xk4life 圖 / IG @dk3xk4life

Tips：一人限買一顆，早點去以免賣完呀。

地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村50-1號

營業時間：06:30-11:00 (售完為止)

蘭嶼漂流木餐廳

漂流木的老闆闆娘很熱情，重環保的他們使用巨大回收紙板再畫上菜單塗鴉，人人看見都覺得驚喜又有趣。店裡人氣的招牌奶油飛魚卵燉飯，可以看見滿滿厚實的飛魚卵鋪在飯上，幾乎就要看不到米飯，咬下去也會在嘴裡「逼逼波波」的跳動，也可以選擇做成義大利麵哦，來蘭嶼就是要吃到飛魚卵才行呀！

圖 / IG @mo_llly___h 圖 / IG @peachh.53 圖 / IG @superwhite__0718

地址：台東縣蘭嶼鄉漁人村24-2號

營業時間：週三至週一 8:30-22:00 週二公休

電話：08-973-2668

希蕊娜莉廚房

邊吃飯邊看電視，還有老闆娘在廚房裡忙碌的聲音，來到希蕊娜莉就如同來到朋友家吃一頓飯。販售麵、飯類和鍋類，泡菜豆腐豬肉湯也很受客人喜愛，照片裡的蜜汁雞排飯底下還有三樣配菜，份量肯定能讓你吃得滿足，老闆娘一人作業也請大家耐心稍後，好食物是值得等待的！

圖 / IG @lanyu_sirileli 圖 / IG @thatday_hostel 圖 / IG @lanyu_sirileli

地址：東清7-11旁邊巷子走到底，右轉再走到底

營業時間：17:00-21:00(暫定) 賣完提早收工，不定期公休請參考店家公告

電話：0905-379-793

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