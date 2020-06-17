2020「澎湖機票攻略」！連假訂票管制＋機場交通＋必玩推薦一次看

台灣目前只有立榮和華信航空提供飛往澎湖的機票，全台有5個城市可以飛往澎湖，比起只能到布袋港搭船，搭飛機一定是前往澎湖最方便的方法！夏天前往澎湖不能錯過的就是浮潛、跳島以及澎湖環島等活動，另外，澎湖在每年夏天都會舉辦的海上花火節，絕對是台灣人一生一定要參加一次的盛會。接下來就讓小編告訴你澎湖航班時刻表、澎湖機票價格、馬公機場前往市區的交通，以及有哪些必玩的活動吧！

搭飛機去澎湖

立榮航空。 圖／Wikipedia

台灣本島飛往澎湖，目前只有立榮航空和華信航空提供航班，能選擇從松山、台中、嘉義、台南和高雄出發，目的地皆為澎湖馬公機場。這邊幫大家整理了立榮和華信各個出發城市、航班時間以及價錢，讓大家一眼就能選擇最適合自己的航班。

立榮航空

立榮航空航班。 圖／FunTime

※以上皆為表定航班，實際航班依訂位購票當下顯示為主。

立榮航空官網

華信航空

華信航空航班。 圖／FunTime

※以上皆為表定航班，實際航班依訂位購票當下顯示為主。

華信航空官網

搭機注意事項

1.搭乘國內航班要攜帶身分證明文件。

2.國內航班於起飛前1小時開始報到，並須於起飛前30分完成報到。

3.所有電子設備皆須開啟飛航模式並關閉Wi-Fi功能。

4.國內航班每人享有7公斤隨身行李，以及10公斤的免費託運行李。

5.華信航空國內線可攜帶液體物品，單瓶容量500毫升以下皆可放置於手提或託運行李，總量不能超過2,000毫升；立榮航空則無限制，包裝妥善即可。

6.不得攜帶危險物品上機或放入託運行李。

2020下半年連假訂位管制

2020下半年連假訂位管制。 圖／FunTime

因為連續假期的航空運輸需求比較大，為了掌握旅客的訂位情形，以利之後規劃加班機的航班，所以連假國內線機票都會管制並統一開放訂票。機票管制時間會比連假多兩天，將時間拉長來分散運輸的流量，因此旅客若要訂購連假機票，要注意的是管制期間而非放假日期唷！

從澎湖機場前往馬公市區

1.搭公車

機場公車站位於航廈南邊出口，每天約有30班公車行經機場，搭至馬公總站下車即為市區。

公車路線：

．31號（龍門線）行經澎湖遊客服務中心，抵達市區約需花費25分鐘、23元。

．32號（尖山線）行經林投公園、尖山發電廠等景點，抵達市區約需花費40分鐘、51元。

．35號（烏崁線）行經隘門沙灘、生活博物館等景點，抵達市區約需花費20分鐘、23元。

機場公車時刻表

2.搭計程車

計程車招呼站位於機場1號出口外，通常會有計程車在此處排隊等待。

花費時間：約20分鐘

費用：250–300元

3.租車

租車櫃台位於機場1號出口旁，有小客車和機車可以租用。

花費時間：約20分鐘

租車費用：機車400元、5人座汽車1,500–2,000元、7人座汽車2,500元，以24小時為單位

澎湖推薦住宿

頂樓就能賞花火節煙火☛澎湖沐光之居民宿

澎湖沐光之居民宿。 圖／agoda

澎湖沐光之居民宿離馬公市區大概2分鐘車程，交通方便，澎湖沐光之居2樓為挑高餐廳提供給房客用早餐，頂樓設置的木平台白天可縱覽馬公市區、澎湖灣、觀音亭、大倉島、以及跨海大橋，晚上還可以欣賞美麗的星空，更是觀賞花火節的最佳地點！

澎湖沐光之居民宿。 圖／agoda

民宿有提供完整的備品，但需要注意的是，澎湖沐光之居為響應環保，旅客續住將不主動更換枕頭套、被套、床單、毛巾、浴巾，而且早餐相當豐盛且多樣化，感覺超棒der ～

小編提醒你：凡住宿免費提供馬公機場/馬公港接送（住宿1晚為單程；2晚以上來回程）

地址：澎湖縣馬公市民族路96號

價位參考：雙人房約$2,700 / 晚

訂房網評價：8.9/10.(Agoda)

無敵海景，離觀音亭無敵近☛澎湖家翔琳觀海民宿-二館

澎湖家翔琳觀海民宿-二館外觀。 圖／agoda

澎湖家翔琳觀海民宿距離馬公觀音亭超級近，開車2分鐘，走路不用10分鐘！完全就是看花火節的最佳住宿位置。房間雖然不大，但是設備齊全而且很乾淨，但提醒大家這邊沒電梯，帶長輩或是行李較多的旅客要注意。

澎湖家翔琳觀海民宿-二館。 圖／agoda

澎湖家翔琳觀海民宿的最大賣點就是他的海景房了，每間都有陽台，陽台外就是清澈到不行的湛藍海景，花火節的時候根本在房間就可以看到煙火了！民宿也提供免費早餐，而且選擇多樣，還有接送機服務，CP值非常高！

地址：澎湖縣馬公市民族路109號

價位參考：雙人房約$1,600 / 晚

訂房網評價：9.2/10(Agoda)

澎湖海上花火節

澎湖花火節

澎湖花火節。 圖／Flickr

花火節是澎湖每年最盛大的活動，原定4–6月舉辦的花火節，今年因為疫情延後至7/6～9/3，且將煙火競賽改成施放長達10分鐘的煙火秀以及無人機秀。今年的澎湖花火節煙火結合漫威角色，說不定是歷年來卡司最強大的花火節，絕對不能錯過2020年的澎湖海上花火節！

活動期間：2020/7/6～2020/9/3

施放日期：活動期間每週一和每週四有煙火秀

活動會場：觀音亭親水遊憩區

澎湖推薦行程

澎湖是台灣非常熱門的離島之一，既然是離島那就不能不體驗一下海上活動了吧！除了海上活動，騎機車環島也是來到澎湖一定要安排的行程，接下來就讓小編介紹澎湖有哪些熱門行程吧！

澎湖浮潛

浮潛。 圖／Flickr

夏天去澎湖一定不能錯過浮潛！澎湖海底世界十分多采多姿，有美麗的珊瑚礁和五顏六色的魚兒，絕對讓你看得目不轉睛。澎湖海中有一個海底郵筒，如果海況允許的話，浮潛教練會帶大家去投遞明信片，有時間的話還能體驗跳水，是個非常豐富的活動！

澎湖浮潛一日遊：浮潛→環南半島：風櫃洞→蛇頭山遊憩區→青灣情人海灘→蔡廷蘭進士第

澎湖環島

澎湖跨海大橋。 圖／Flickr

在澎湖島上最方便的交通工具絕對是機車，騎機車的話行程就不會受限於大眾交通工具，想去哪裡就去哪裡，沒有到不了的景點。澎湖有著相當豐富的自然和人文景觀資源，柱狀玄武岩、跨海大橋、隘門沙灘、二崁聚落以及好吃的仙人掌冰等景點，騎機車享受涼爽的海風，為這個夏天譜上最熱血的旋律。

澎湖租機車費用：24小時400元左右。

租機車必備證件：需攜帶中華民國核發的駕照，外國人須持國際駕照。

環島一日遊行程：馬公市區出發→隘門沙灘→澎湖跨海大橋→通樑古榕→二崁聚落→柱狀玄武岩→漁翁島燈塔

七美環島

雙心石滬。 圖／Wikipedia

七美是澎湖縣最南端的鄉，僅由七美嶼一個島組成，面積約7平方公里，很適合在這裡安排一日遊。七美島上有許多火山熔岩凝固的玄武岩，還有很多海水侵蝕而成的特殊景觀，例如著名的小台灣，就是一個海蝕平台。來到七美一定要環島一圈，朝著蒐集島上全部景點的方向努力吧！

七美島租機車費用：一天250元左右，通常會找旅行社購買船票和機車的套票。

七美島一日遊行程：月鯉灣浮潛→環島：大獅龍程風景區→小台灣→雙心石滬→南嶼城

澎湖擁有豐富的自然與人文資源，也有度假小島般悠閒的步調，只要去過一次澎湖，保證每個人都會愛上澎湖。雖然澎湖的面積不到130平方公里，但是只有一個三天兩夜絕對玩不夠！看完這麼多澎湖好玩的行程，心動不如馬上行動，下個週末馬上出發吧！

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