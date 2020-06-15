到澎湖旅遊大啖美食、買名產！特搜「隱藏版店家」 在地人都推薦

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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今年受到新冠肺炎疫情影響， 澎湖縣政府每年4-6月舉辦的花火節則是延後至暑假期間辦理，即將迎來澎湖的年度盛事，想好怎麼玩翻、買爆澎湖了嗎？今天精選在地人推薦的隱藏版店家，別再跟觀光客擠破頭，到澎湖衝這裡就對啦。

▲暑假來到澎湖，正是精彩的花火節！(圖片來源：澎湖縣政府)

澎湖走一遍：

吃海鮮→榕園小吃部

買海鮮→花格海味

喝酒去→Beacon 說酒人

吃宵夜→三官燒烤

吃早餐→台灣大餅早午餐

買名產→佳朋名產總匯

吃海鮮：榕園小吃部

▲圖片來源：ShareLife_Zack

來澎湖，立刻想到吃海鮮。但海產店那麼多家，怎麼吃？要吃，就找澎湖道地的。

這裡推薦一家有手臂長的大蝦、臉龐大螃蟹的海產店。以合菜為主，海膽、小管、石蚵，該有的都有，且鮮美無比、分量充足。雖是小店，卻有餐廳以上的水準，因此時常客滿。鹹酥小卷Q彈甜美，下飯非常，搭配微微酥炸過的蔥花真是絕配，不要錯過。

▲圖片來源：ShareLife_Zack

店家地址：澎湖縣白沙鄉177之2號

營業時間：周一到周日 11:00-14:00(周三公休)

買海鮮：花格海味

▲圖片來源：ShareLife_Edward

品嘗完海鮮，口齒留香，好想帶一點澎湖海產回家──那趕快來「花格海味」。

花格海味經營五十餘年、傳承四代。只提供最好的本地水產，時節對的時候老闆才進該季漁獲，並及時運回工廠處理，再以急速冷凍技術保留海鮮原味。包裝很有質感，上面還有老闆的烹煮建議，就算不懂下廚也不用擔心。

▲圖片來源：ShareLife_Edward

店家地址：澎湖縣馬公市民福路11號

營業時間：周一到周日 09:00-21:00

喝酒去：Beacon 說酒人

▲圖片來源：ShareLife_東蛙池塘DongWa ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

入夜了，別待在民宿看電視。「Beacon 說酒人」藏身在市區一間60年歷史的咾咕石房內，這間房子的位置隱密，得在巷弄稍微繞一會兒，找到之後會驚呼原來這裡別有洞天！

提供歐美、台灣的精釀啤酒，與澎湖特色下酒菜餐點：重口味的醃漬小管、甘甜彈性的澎湖花生、愈嚼愈香的小章魚。夜風徐徐吹過，手裡握著冰涼的啤酒，多麼愜意自在。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲圖片來源：ShareLife_東蛙池塘DongWa

店家地址：澎湖縣馬公市臨海路15-3號

營業時間：周一到周日 19:00~00:00

吃宵夜：三官燒烤

▲圖片來源：ShareLife_Edward

喝足後，吃點宵夜續攤。光榮公園附近的「三官燒烤」，一次能吃到燒烤、豆乳雞、鹽酥雞，同時滿足味覺官能的三種享受。

魷魚頭刷上特製燒烤醬是店家的招牌必點。自製豆乳雞，則有脖子、翅膀、三角骨；鹹香可口新鮮魚漿、珠蔥製成的澎湖手工魚粿，更是台灣吃不到的特色美食。

▲圖片來源：ShareLife_Edward

店家地址：澎湖縣馬公市光復路227-1號

營業時間：周一到周日 16:00–23:00

吃早餐：台灣大餅早午餐

▲圖片來源：ShareLife_Edward

隔天早上不知道吃什麼？不妨試試看在地學生、上班族的愛店，實惠美味而且品項豐富，是正港的台灣早餐店。偷瞄一下菜單，竟然有兩百種以上的餐點選擇：蛋餅、鬆餅、漢堡、鍋燒麵或是墨西哥捲餅，有選擇障礙的人快來這邊挑戰看看。

▲圖片來源：ShareLife_Edward

店家地址：澎湖縣馬公市長安里中興路81及83號1樓

營業時間：周一到周日 06:00-14:00

買名產：佳朋名產總匯

▲圖片來源：ShareLife_Edward

要回家了，總不能兩手空空回去，買點伴手禮送給親朋好友，也留一些自己享用。「佳朋名產總匯」的商品齊全，讓你不用到處跑，只來這家就能通通買齊。老闆很親切，會大方地讓顧客試吃，且堅持只賣最好的產品；干貝醬、小管片、花生、黑糖糕、仙人掌食品……太多必買了，好想統統帶回家，來讓佳朋名產替你做最專業的分析介紹。

▲圖片來源：ShareLife_Edward

店家地址：澎湖縣馬公市光明路24號

營業時間：周一至周日 8:30-23:00

旅遊的方式百百種，有些人喜歡跑盡所有景點，有些人喜歡放鬆隨興，但稍微打聽一下當地哪裡出名，才不容易踩雷。這幾家在地人推薦吃、喝、購物的小店，不妨偷偷收進口袋，別再和其他觀光客搶破頭，來到澎湖直接來這裡報到囉！





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