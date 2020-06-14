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宛如出國度假！ 墾丁下午茶推薦「茉莉灣海洋Cafe」　擁絕美海景&超大戲水池可玩水

Jason's Life / 文、圖／Jason's Life

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通往墾丁的屏鵝公路枋山路段，擁有多間海景咖啡廳，茉莉灣算是在外觀看起來不起眼，殊不知裡面腹地廣大，一整排椰林大道，搭配藍天及海洋，就像是來到國外度假般，還有超大的戲水池，小朋友一定超愛，趕快來拍照玩水吧！

茉莉灣海洋Cafe

相信大家要前往恆春墾丁的路上，開在屏鵝公路上，會經過超多海景咖啡廳或行動咖啡車。這棟白色建築物看起來非常的普通，坦白說我經過這麼多次，也是把它看成只是普通的餐廳，沒想到別有洞天啊，絕對值得你停下車，一窺究竟。

餐廳的內部，室內用餐環境其實就已經很開闊，也很舒適，但相信我，回來這裡的，都是圖著外面的海景，除非客滿，不然沒有人想要坐在裡面的。

穿過室內的用餐區，就可以到戶外看海的用餐區，這裡的View真的超讚的，可以看遍海景以及整個椰林大道。

這裡最讓我驚訝的是，沒想到裡面這麼漂亮，而且有這麼大的一個戲水池，搭配椰林大道，加上海景，真的有像是度假的Fu~

菜單在這，最低消費為每人100元，算是很合理，大可點杯飲料，喝咖啡看海景。

因為我們真的是專程去拍照的，哈哈！就一人點杯飲料，飲料算是一般水準啦。聽說他的餐點有意外的好吃，如果有興趣的朋友可以嘗試看看。

就算在座位上喝個飲料看個海景發呆，吹起微微徐風，稍有涼意，最舒服了。

也可能現在是敏感時期，下午時刻並沒有太多的客人，在椰林大道上就非常好拍，而且看著這個景色就有莫名的放鬆感，椰林大道有一棵椰子樹人氣最旺，來店的人都是衝著它來的。

椰林大道的盡頭是連結飯店的走道，沒錯！！茉莉灣本身也有飯店喔，等於是飯店和下午茶都包辦了，飯店的後院有如峇里島風格的涼亭，可以望著海洋發呆。

如果時間夠多，就可以下去海邊踏踏浪，沁涼一下，不過要小心安全喔！

以上就是介紹茉莉灣海洋Cafe的部分，真的進來景色會讓你著時驚艷，也歡迎停下腳步好好的享受南部熱情的陽光喔，推薦給大家！

茉莉灣海洋Cafe

臉書：https://www.facebook.com/ocean6688/

營業時間：週一至週日 9:00-20:00

地址：屏東縣枋山鄉中山路三段61-2號

電話：(08)876-1220

文章來源：Jason's Life   FB：Jason's Life

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