屏東恆春美食+1！廢墟老宅風「肥春號」 庭院九重葛盛開美呆

恆春美食推薦，廢墟老宅風格的餐廳，前庭和後院都有大片的草地，感覺可以在這度過悠閒的時光。最吸引人的，就是每到九重葛盛開時，搭配老宅的矮房，弄中的美景從此誕生，主要提供輕食、下午茶和飲品喔！口味都還不錯，如果有來恆春可以嚐嚐。

肥春號

肥春號是一間由老屋改建而成的咖啡館，從馬路旁還可以依稀看到，後院保留一些改造後的斷壁殘垣，非常有特色。我們一下走就覺得很酷！而且有保留一塊綠地可以讓小朋友歡樂的奔跑，而且矮牆還是用咕咾石堆砌而成。

老宅前庭有盛開的九重葛，沒錯！我們為了它專程來到這，現在時期這盛開，使老宅增添了生命力和鮮豔的色彩。

看到門口的小黃狗，很安心的躺在草地上曬太陽睡覺，就知道這裡有多悠閒了。不少人因為九重葛而來，建議來了就先詢問店員是否有位置喔！假日都是要現場候位，再等位或就定位再來拍拍照也不遲。

來這你可以選擇要坐室內或室外，室內的話可以感手一下老房子的特色，聽說櫃檯後方的老藥櫃也是上百年歷史了。

開水、紙巾或餐具都是自助取用喔！這個櫃子也是裝飾的很美，滿有特色，表面也是有歷史的痕跡。

不管是前庭或後院都有用餐的位置，在現在微風徐徐有點涼意，坐在戶外最舒服了。

不過最熱門的還是位在前庭的戶外位置，就是在九重葛的正下方，這樣就可以邊用餐邊拍美照。

老宅的側邊，有一整幅的彩繪牆，風格前衛又大膽，也是很好拍的一面牆。

菜單在這，主要以輕食、甜點為主，還有搭配飲品，口味都不錯，低消為一杯飲品，餐點不算是低消，所以有沒有點餐點，每個人必點飲品就是了。

英式鮮奶茶：150元

鮮奶茶個人滿推薦的，因為它的茶味相當突出，先是茶香撲鼻再來是慢慢的奶味醇韻，很棒！

蜜糖吐司：180元

使用鮮奶吐司，把表面煎的酥脆，淋上楓糖或蜂蜜，但內部還是保持蓬鬆，最上頭淋了手做果醬、肉桂粉以及堅果，旁邊還有香草冰淇淋以及鮮奶油，整體上的口味是不錯吃的。

時令炸魚手作捲餅：170元

就像是墨西哥捲餅一樣，裡面包入了炸魚、生菜、番茄、洋蔥、起司、塔塔醬，還附有薯條。

橫切面看起來用料非常充實，帶著生菜的脆度，以及塔塔醬滑順了口感，肉質細嫩的炸魚，清爽又沒負擔，一個人吃份量還滿足夠的！

又一間恆春美食口袋名單插旗了，這裡的氛圍又更悠閒一點，因為前庭和後院都有一大塊草皮，有人席地而坐，有小朋友歡樂的奔跑著，非常的輕鬆，特別是現在九重葛盛開，讓老宅增添一股生命力，不妨大家去墾丁前可以來這用餐喔！

肥春號

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營業時間：週一～週五 11:00~18:30、週六 10:00~19:00;週日 11:00~19:00

地址：屏東縣恆春鎮糠林南路15號

電話：（08)889-9855

文章來源：Jason's Life FB：Jason's Life

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