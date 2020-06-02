屏東也有夢幻黃金雨！麟洛「阿勃勒花海」絕美盛放，季節限定金黃系美景

花控們出動！送走梅雨後，全台陸續下起全新系列的黃金雨，除了先前為大家介紹過的4大阿勃勒花道，這波5至6月季節限定的花海，也已在屏東縣市浪漫盛開，是時候出去踏踏青、拍拍照囉！

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屏東「麟洛運動公園」佔地超過20公頃，設有各式運動空間，還有自行車道可安心騎單車。不僅如此，如今前往園區，還可賞見金黃色系美景，完全是放鬆身心的最佳場所。目前階段為阿勃勒最美花期，樹上懸掛一串串滿開的花苞形成花瀑，地上還會有隨風掉落的花瓣打造成的天然花毯，怎麼拍都好看。

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公園位於麟洛國中附近，空閒時超適合到此度過悠閒的一天，近期快找時間和家人一起到此賞花，絕美寫真拍一波吧！

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麟洛運動公園

地址：屏東縣麟洛鄉中山路信義路交叉口

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