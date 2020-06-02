聽新聞
test
0:00 / 0:00
屏東也有夢幻黃金雨！麟洛「阿勃勒花海」絕美盛放，季節限定金黃系美景
花控們出動！送走梅雨後，全台陸續下起全新系列的黃金雨，除了先前為大家介紹過的4大阿勃勒花道，這波5至6月季節限定的花海，也已在屏東縣市浪漫盛開，是時候出去踏踏青、拍拍照囉！
屏東「麟洛運動公園」佔地超過20公頃，設有各式運動空間，還有自行車道可安心騎單車。不僅如此，如今前往園區，還可賞見金黃色系美景，完全是放鬆身心的最佳場所。目前階段為阿勃勒最美花期，樹上懸掛一串串滿開的花苞形成花瀑，地上還會有隨風掉落的花瓣打造成的天然花毯，怎麼拍都好看。
公園位於麟洛國中附近，空閒時超適合到此度過悠閒的一天，近期快找時間和家人一起到此賞花，絕美寫真拍一波吧！
麟洛運動公園
地址：屏東縣麟洛鄉中山路信義路交叉口
延伸閱讀：
．絕美黃金雨來襲！4大「阿勃勒花道」如韓劇場景，雨季限定花毯美翻
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言