走進借問站／熱帶南國的異鄉情懷，媲美鄉間美術館的三平咖啡

屏東縣潮州鎮內的三平咖啡，藏身在不起眼巷子內，深入巷弄之後，映入眼簾的卻是碩大的江戶町屋風格的咖啡店。日式建築外觀搭配庭園景緻，濃濃京都風情，像是海市蜃樓般的存在。除了引人注目的異國外觀，三平咖啡內的設計與擺飾也都出於老闆夫婦之手。

出身潮州人的楊文正，過去在學校教書時，不希望人生就此平淡，因此決定跟隨名作家三毛的腳步，在1992年前往正在舉行奧運及世界博覽會西班牙，追尋人生目標，也因緣際會與日本籍的妻子相遇。後來兩人原本規劃在日本京都經營民宿，卻因為311地震將原本要租的房子，震出裂痕，將這項計畫硬生生地給打段，最後兩人決定回到楊文正的故鄉－潮州重新開始。也因為擔心妻子的思鄉之情，才將全屋以日式風格打造。

而「三平」這個名字，原本是要留給孩子用的，結果兩人遲遲未生，最後將三平這個名字獻給這間咖啡店，意為「平和、平安、平順」。

剛回到台灣的這對夫妻，其實很不適應台灣的街景環境。楊文正更是感嘆，「西班牙幾乎每個小城鎮都有博物館，保存在地文化，這是基本配備。屏東這麼大，只有一個屏東市立美術館，潮州人口全縣第三多，卻沒有自己的美術館。」這樣的想法，更是充分的反映在三平咖啡的內涵之中。

「我認為文化之美的最終型態，應該是要展現在日常之中。」

於是，楊文正從自家的咖啡店做起。開始從設計動工，與工班磨了又磨；在對面的停車場旁蓋窯爐，店內要用的咖啡杯、茶壺、食器皿，牆上彩繪著富士山、人偶的磁磚，全部自己捏陶、燒製；而太太則處理鑲嵌彩繪玻璃、勾織沙發巾和飾品、烹飪餐點等，夫妻倆各有所長，共同勾勒出對於三平咖啡的想像。

楊文正說以前的潮州很美，但現在空氣髒、水質不好，小鎮的樣貌已經失序了，人們不該這樣對待自己的家鄉，由於來到三平的消費者，以外地人居多，楊文正希望從三平介紹潮州給大家認識，也希望能在此放慢腳步，體會慢活的樂趣，更將咖啡店的環境氛圍形容為美的「種子」，每位來訪的民眾，無意間會將種子帶回，若能發芽肯定能為生活帶來改變。

除此之外，推開三平大門口，更能直接看到自行繪製的《三平新聞》，這是楊文正每月固定推出的手繪畫刊，免費提供給顧客領取，主要報導屏東潮州跟日本的在地故事，例如三月畫三山國王，四月是平埔族，五月講許大砲，楊文正將蒐尋彙整而來的在地故事，以童趣的插畫方式再散播出去。

把三平咖啡定位成潮州藝術基地，也許更符合三平的位置，楊文正希望能藉著三平咖啡把潮州的藝文氣息找回來，往後更著手規畫打造一處友善空間讓外地的藝術家來此定居。希望透過不同的方式，將潮州的美好轉化給每位旅人。

三平珈琲

地址：屏東縣潮州鎮育才路86-1號

電話：(08)789-8363

營業時間：週三－週五 11:30-18:00

週六－週一 11:30-20:00（每週二公休）

FB：https://www.facebook.com/sanpeitaiwan

類別：美食

服務：洗手間、外語服務、WI-FI

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