彷彿住在美術館！澎湖「緣民宿」清水模設計美翻，奪建築首獎的獨特無窗民宿
整棟清水模風格的外觀，內部凹凸不平如樂高積木的搶眼視覺，乍看之下原以為是美術館，實際上是澎湖極具特色的「Enishi Resort Villa緣民宿」。身在離島的「緣民宿」，從裡到外都是精美的設計，在外看可以欣賞無窗民宿神秘的美感，走進則是一場別有洞天的體驗，夏天衝一波澎湖之旅絕對不能錯過！
緣民宿將住宿與藝術完美結合，透過日本及台灣設計師團隊，耗時7年才正式完成，但也在滿滿的創意及民宿主人的用心之下，勇奪台灣新銳建築大獎賽「ADA新銳建築獎」首獎頭銜，為澎湖民宿業立下意義非凡的里程碑。像是墻上彎曲線條打造的隔間，主要來自腦波曲線的靈感，也讓「緣民宿」成為全台首座腦波概念設計旅店。
全區走灰色系的工業風，極簡質感的空間非常適合放鬆身心。而每間房高低錯落，都有獨特的格局編排，無處不隱藏民宿主人與設計團隊的巧思細節，讓人感受到在地的溫度。
民宿於今年正式開幕，事前早已吸引不少攝影師搶拍，還有空間設計師、建築系相關工作者與學生，都曾一起到場相互學習。現場也開放非住宿客預約參訪，但行程及時間允許，建議大家留住一晚，用全新方式感受澎湖之美。
Enishi Resort Villa緣民宿
地址：湖西鄉隘門村45之3號
延伸閱讀：
．爽住「動物園飯店」最低只要千元！與長頸鹿當鄰居，還能無限暢玩六福村2天
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言