彷彿住在美術館！澎湖「緣民宿」清水模設計美翻，奪建築首獎的獨特無窗民宿

整棟清水模風格的外觀，內部凹凸不平如樂高積木的搶眼視覺，乍看之下原以為是美術館，實際上是澎湖極具特色的「Enishi Resort Villa緣民宿」。身在離島的「緣民宿」，從裡到外都是精美的設計，在外看可以欣賞無窗民宿神秘的美感，走進則是一場別有洞天的體驗，夏天衝一波澎湖之旅絕對不能錯過！

圖／Enishi Resort Villa緣民宿

圖／Enishi Resort Villa緣民宿

緣民宿將住宿與藝術完美結合，透過日本及台灣設計師團隊，耗時7年才正式完成，但也在滿滿的創意及民宿主人的用心之下，勇奪台灣新銳建築大獎賽「ADA新銳建築獎」首獎頭銜，為澎湖民宿業立下意義非凡的里程碑。像是墻上彎曲線條打造的隔間，主要來自腦波曲線的靈感，也讓「緣民宿」成為全台首座腦波概念設計旅店。

圖／Enishi Resort Villa緣民宿

全區走灰色系的工業風，極簡質感的空間非常適合放鬆身心。而每間房高低錯落，都有獨特的格局編排，無處不隱藏民宿主人與設計團隊的巧思細節，讓人感受到在地的溫度。

圖／Enishi Resort Villa緣民宿 圖／Enishi Resort Villa緣民宿 圖／Enishi Resort Villa緣民宿

民宿於今年正式開幕，事前早已吸引不少攝影師搶拍，還有空間設計師、建築系相關工作者與學生，都曾一起到場相互學習。現場也開放非住宿客預約參訪，但行程及時間允許，建議大家留住一晚，用全新方式感受澎湖之美。

Enishi Resort Villa緣民宿

地址：湖西鄉隘門村45之3號

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