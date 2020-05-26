地瓜球只要1元！高雄「金黃QQ蛋」飽滿又涮嘴，還有芝麻球與薯條必吃

位在高雄的「朱爺爺QQ蛋地瓜球」，每到假日，排隊人潮人滿為患，就是為了品嘗新鮮現炸黃金飽滿的QQ蛋地瓜球，而且價格超佛心，一顆只要ㄧ元！品嘗過的網友紛紛表示古早味很刷嘴，咬起來Q彈又有淡淡的地瓜香甜味，尤其炸出來非常飽滿，會想一口接著一口。想吃的民眾，快去品嘗一下吧！

「朱爺爺QQ蛋地瓜球」價格超佛，吸引許多民眾光顧。 圖／IG網友愛瘋美食授權

「朱爺爺QQ蛋地瓜球」其實並沒有實體店面，平日跟假日都會在高雄勞工公園裡設攤位販售，佈置相當樸素，放眼望去，白色招牌、藍白遮雨棚與不斷努力翻攪地瓜球的老闆，而且老闆堅持採用手工壓膨地瓜球，來回將空氣壓出，再炸至金黃色膨鬆感後起鍋瀝油，從遠處便可聞到濃厚地瓜球香味，不論大朋友小朋友，在公園遊憩後可來享用一份點心，非常可口！

除了地瓜看外，還有販售芝麻球與薯條喔。 圖／IG網友愛瘋美食授權

另外除了超佛心一顆一元的地瓜球外，還有販售芝麻球與黃金薯條。芝麻球一顆僅5元，薯條一大包也只要15元，建議可以各買一包吃吃看喔，價格超俗保證一吃就會停不下來！而且平日跟假日都有營業喔（除週一外），不要猶豫囉，快去探尋買來吃吧！

朱爺爺QQ蛋地瓜球

地址：高雄市前鎮區復興三路100-2號

提前預約專線 ：0932765764

營業時間：週二至五為12：45-19：00；假日為09：30-19：00

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