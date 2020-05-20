高雄番茄會社鳳凰木現正綻放！想搶拍火紅的鳳凰花得趁早

2020澎湖國際海上花火節因疫情延燒宣佈延期至7月6日至9月3日舉辦，繼去年以無人機科技燈光秀打響花火節名聲之後，今年延期仍然維持與華特迪士尼合作，結合漫威元素與澎湖花火節，打造全新花火節形象，搶攻夏季觀光旅遊市場。澎湖縣政府指出，漫威是華特迪士尼公司當紅品牌之一，旗下角色例如鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、驚奇隊長、黑豹等一直受到廣大粉絲們的喜愛。這次漫威首度與觀光活動合作行銷，以漫威主題人物融合花火節打造漫威花火之夜，除了漫威人物授權製作主視覺及宣傳外，亦將以開幕、閉幕作為漫威主題專場，並另外推出八場花火施放日作為漫威之夜和漫威聯名文創商品，預計將掀起暑假觀光熱潮，此外，澎湖縣政府也將以無人機呈現漫威圖形，期望帶給民眾耳目一新的感覺，也為澎湖花火節再創人氣高峰。

2020-05-20 12:02