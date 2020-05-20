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高雄番茄會社鳳凰木現正綻放！想搶拍火紅的鳳凰花得趁早
大湖番茄會社於日治時期建立，當年為台、日合資經營的番茄會社，台灣光復後改為鳳梨罐頭工廠，隨著時代變遷現已停工，現場卻留下多株花開如火的鳳凰木，近年來盛開的火紅景色，意外吸引大量遊客、攝影玩家前來拍照取景。
▲圖片來源：FB @林久勝
經過比對就會發現，此地真的充滿歲月的痕跡，原先的廢棄廠區還留有斑駁的煙囪，但在2010甲仙地震後就被拆除，如今沒有屋頂的番茄會社與鳳凰木合為一體，鮮紅如焰的花朵盛開、凋謝在圍牆上，更為原先荒涼的景色，增添一股強烈對比，把握最佳賞花期，讓如浴火一般的鳳凰木為你帶來不一樣的花季體驗！
▲圖片來源：IG@no1305
原先沒沒無聞的番茄會社隨著一波波打卡潮，也開始變成爭相拍照的熱門景點，每到花季時便會成為熱門的打卡地標，因此若想拍出荒涼滄桑的絕景，還得算準人潮較少時，把握機會搶拍，而廠區屬私人土地，因此遊客前來賞花拍照時，可要好好愛護環境，別造成地主額外的困擾唷。
▲圖片來源：FB @林久勝
▲圖片來源：IG@no1305
高雄蕃茄會社
地址：高雄市湖內區中山路一段360號
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