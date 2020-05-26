傳承百年好滋味！鹽埕在地古早味「阿婆仔冰」，帶你重溫兒時美好

已有百年歷史的古早味阿婆仔冰，從日據時期就開始販售，不僅僅是高雄人傳承至今的回憶，也是高雄首屈一指的冰店。現由第三代長子經營的阿婆仔冰位於七賢三路上，是當地人與觀光客都不容錯過的好滋味。

阿婆冰

本店招牌之一的阿婆冰是第三代特別研發，用的是當季新鮮水果，佐以紅火龍果醬與自製特調醬，帶梅子香的酸甜酸甜味，讓汗不管流的再多都能消失的無影無蹤。除了外面吃不到的特調醬料外，冰上的情人果更別於他家用較大較晚熟的芒果，本店特別選用較青較幼的果實下去製作，口感更脆口更好吃。

OREO巧克力雪花冰

絡繹不絕的客人裡當然也有為數眾多的巧克力愛好者與小朋友，挖上一大球巧克力冰淇淋放到鋪滿OREO與巧克力醬的牛奶雪花冰，充滿口感與幸福香甜的冰品便誕生了。

傳統綜合冰

由本店第二代研發的綜合冰，傳統古早味的冰品讓人一吃就感到滿滿回憶，上頭除了招牌四果蜜餞之外還有店家自身熬煮的各式豆類，如薏仁、紅豆、綠豆、燕麥等等。黏稠而綿密的口感與芋泥香在口腔裡充分融合，只要吃上一口就停不下來。

滿滿的用料堆成一座山，除了吃美味也吃回憶。

番茄切盤

來這裡除了點冰外，番茄切盤也不能錯過。

沾上特別的古早味沾醬，裡頭用的是甘草粉、薑泥、白糖和自製特調醬。微甜甘鹹又帶點薑味的口感讓番茄更加獨一無二。

桑椹冰

想到最適合夏天的水果，桑椹一定名列其中，帶酸的甜味與軟嫩的口感一拍即合，加在冰品上更是再完美不過了。

與同樣酸甜的番茄切盤一起食用，再熱的天都不是對手。

紅棗木耳露

本店的甜湯品也是一絕，甜而不膩的白木耳配上一顆超大的紅棗、些許枸杞點綴，濃稠冰涼的湯頭在吃完冰之後來一碗，更能解暑。

阿婆仔冰是高雄剉冰的代名詞，多年來裝潢並無太大差異，為的是讓離鄉背井的人們回來吃冰時，能更輕易想起以前的歡樂回憶，簡單乾淨與熟悉的味道，一切都是那樣自然。

懷舊的店面有著滿滿的人情味與古早味。

除了夏天各式各樣的冰品外，本店也有充滿日式風味的碳烤麻糬、適合冬天的紅豆湯。不論哪個季節，都有來這裡的理由。下次來高雄旅遊或偷得空閒回鄉時，不要忘記來到阿婆仔冰，消暑之外更能得到滿滿的幸福感。

百年老店，阿婆仔冰

商家地址 : 高雄市鹽埕區中原里七賢三路150號一樓

商家電話 : 075513180

營業時間 : 上午10:00~晚上12:00





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