台版峇里島！屏東絕美Villa 「270度高空無邊際泳池」 大自然青山綠水盡收眼底
屏東星苑因為採用10萬片雕琢堆疊的無邊際泳池，紛紛吸引遊客的眼光，尤其270度可以環三面的高空設計，能依偎在池邊欣賞壯闊雄偉的山景，映入眼簾的還有生態豐富的溪水景觀，讓參與的遊客能感受全方位大自然。而星苑採取特殊的經營方式，一天只招待一組客人喔，滿滿VIP貴賓級享受，彷彿置身峇里島，夏天要到了，想要戲水又賞景住宿的遊客從速預約喔！
位於屏東滿州鄉山頂路的星苑，因屬墾丁國家公園內，充滿各色大自然與豐富的生態特色，號稱「隱藏於佳樂水山海瀑布林間」的民宿，像是附近的園區，環繞著綠地盎然的山景，還有溪水聲纏繞著，除此之外，還可以聽到鳥鳴與蟲鳴等大自然獨有的聲響，絕對讓遊客吸滿芬多精，達到真正的放鬆。
而星苑的旅宿分為別墅、總統套房與泳池Villa。其中別墅更是採用透光性強的度假別墅，靈感聽說還是來自詩人朱熹的「半畝方塘一鑑開，天光雲影共徘徊」詩句，命名為「庭園水池別墅」。採用超大片落地景觀窗，賦有穿透視覺的美感，讓住宿的遊客，可以直接在床邊醒來就可以欣賞遍地的自然景致，尤其當陽光撒下產生的光影，更是令人陶醉。
疫情趨緩，政府政策也逐漸放寬，因應夏天的到來，若閒暇時間可以揪親朋好友來場「無邊際戲水泳池」與「大自然溪水山景」的雙重體驗喔！
星苑Villa
地址：屏東縣滿州鄉山頂路56-1號
電話：0922-709-511
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