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久等了！2020「澎湖國際海上花火節」7/6登場，全新聯名迪士尼漫威之夜必看

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

首圖 / @cbx.photo

圖文 / 澎湖縣政府旅遊處 澎湖 Travel

2020澎湖國際海上花火節因疫情延燒宣佈延期至7月6日至9月3日舉辦，繼去年以無人機科技燈光秀打響花火節名聲之後，今年延期仍然維持與華特迪士尼合作，結合漫威元素與澎湖花火節，打造全新花火節形象，搶攻夏季觀光旅遊市場。澎湖縣政府指出，漫威是華特迪士尼公司當紅品牌之一，旗下角色例如鋼鐵人、美國隊長、黑寡婦、驚奇隊長、黑豹等一直受到廣大粉絲們的喜愛。

這次漫威首度與觀光活動合作行銷，以漫威主題人物融合花火節打造漫威花火之夜，除了漫威人物授權製作主視覺及宣傳外，亦將以開幕、閉幕作為漫威主題專場，並另外推出八場花火施放日作為漫威之夜和漫威聯名文創商品，預計將掀起暑假觀光熱潮，此外，澎湖縣政府也將以無人機呈現漫威圖形，期望帶給民眾耳目一新的感覺，也為澎湖花火節再創人氣高峰。

澎湖花火節今年已邁入第18年，是全台歷時最久的大型活動之一，也是澎湖觀光招牌，澎湖縣政府一直期望為花火節創造新的亮點，尋找轉型創新的契機，2019年花火節納入無人機科技燈光秀，首創全台無人機結合煙火演出，創下42萬人次觀光佳績，今年則是異業結盟漫威，將國際知名品牌結合澎湖在地觀光活動，擦撞新的火花，也期望為深受疫情影響的澎湖觀光市場帶來振興的機會。配合防疫政策，澎湖花火節將規劃進行活動場地總人數管制，作為澎湖最重要的觀光活動之一，澎湖花火節承擔澎湖觀光經濟重任，縣府期望能兼顧防疫和經濟發展，為澎湖觀光開創更多可能性。

圖 / 澎湖國際海上花火節FB
圖 / 澎湖國際海上花火節FB

每週一、四晚上在馬公市觀音亭園區辦理，離島場次則訂於7月18日(吉貝)、8月1日(七美)及8月15日(望安)等三場次，澎湖縣政府也呼籲之前已經安排行程的民眾，如不克配合花火節期程延後，4月至6月的澎湖依然是相當適合旅遊的，氣候適宜也不會有人山人海的擁擠，且澎湖縣政府今年主推文化旅遊，3月即開始辦理走尋媽宮城報名活動，目前每週四至日辦理，持續全年度，相當適合深度探索慢遊。

原訂今年將邀請8組國際團隊赴澎舉辦煙火表演賽，但因新冠肺炎疫情影響全球，許多國家仍然限制出入境，澎湖縣政府在審慎評估並配合防疫期間外籍人士出入境政策，宣布取消8場國際煙火表演賽，全部改為施放10分鐘煙火以及5分鐘無人機科技燈光秀。澎湖縣政府旅遊處表示，經洽詢多組國際團隊皆表示其國家仍限制人民入出境，且本來預計邀請的團隊有多隊來自新冠肺炎嚴重肆虐的國家，為了大眾安全並且考量國際情勢，決定取消國際煙火表演賽，但前來參觀花火節的民眾也不需擔心撲空，因為縣府仍然會委請台灣專業團隊施放精彩的煙火以及無人機燈光秀。

澎湖縣政府在篤行十村設置花火體驗館訂於5月20日開幕，也規劃利用廢棄煙火砲管設置大型裝置藝術，並配合2020年推出求婚之夜以及號召曾在澎湖花火節求婚成功的民眾再訪澎湖重溫愛情悸動。

圖 / 澎湖國際海上花火節FB
圖 / 澎湖國際海上花火節FB

2020澎湖國際海上花火節首創花火體驗館，預計5/20在篤行十村低碳館正式開館，展覽期間自5/20-8/20，每日上午9：00至晚間8:00，我們將展出歷年花火節主視覺和經典畫面，並設置花火互動體感設備以及創意打卡區，讓您深刻感受澎湖花火節精彩的時刻。此外，體驗館內也會設置商品販售區販售澎湖蒙面文創商品以及花火漫威聯名文創商品（聯名商品預計六月中旬開賣），也歡迎大家前往選購喔。一般遊客可自由在開館時間內前往參觀，不需預約，但為維護展覽品質，館內同時限制20人入館，15-20人團體可提前一週預約入館，每日開放9:00、9:30、14:30、16:30、17:00五個時段接受預約，相關申請表以及更多詳細澎湖旅遊資訊請密切關注粉絲專頁。

延伸閱讀>>2020澎湖國際海上花火節怎麼玩？時程表、交通、必去景點全攻略

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