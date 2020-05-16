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可愛指數爆表！人氣貼圖「懶得鳥你」快閃高雄，5大超萌打卡區朝聖必拍

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／夢時代官方IG@unidreammall
圖／夢時代官方IG@unidreammall

鳥粉們尖叫！來自日本的超人氣LINE貼圖「懶得鳥你Mentori」，近日現身高雄百貨囉！快閃店精心籌劃5大互動拍照區，即日起截至6/23止，長達近40天的展期，任大家拍個過癮，趕快收藏起來找時間朝聖一波。

圖／夢時代官方IG@unidreammall
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「懶得鳥你」厭世又敷衍的特色備受粉絲喜愛，神煩貼圖十分逗趣。本次期間限定店位於統一時代百貨大門口旁，以甜甜時光為主題，打造5大打卡區，將只能透過屏幕看到的懶得鳥、直白妹、秀吉、胖企鵝，完美變身為巨型版實體卡通。不論是拿著蛋糕的直白妹、手機銀幕框、繽紛色系的懶骨頭，怎麼拍都可愛。

圖／夢時代官方IG@unidreammall
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現場同步販售限量周邊商品，像是進口的雙肩包、絨毛娃娃、抱枕、鑰匙圈等，款款傳神又萌，簡直就是欠收藏。特展為期間限定，提醒鳥粉們別忘了在6/23前出發喔！

圖／夢時代購物中心粉絲頁、夢時代官方IG@unidreammall
圖／夢時代購物中心粉絲頁、夢時代官方IG@unidreammall

懶得鳥你 甜甜時光期間限定店

地址：高雄市前鎮區中華五路789號一樓（統一時代百貨高雄店）

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