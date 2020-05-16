聽新聞
test
0:00 / 0:00
可愛指數爆表！人氣貼圖「懶得鳥你」快閃高雄，5大超萌打卡區朝聖必拍
鳥粉們尖叫！來自日本的超人氣LINE貼圖「懶得鳥你Mentori」，近日現身高雄百貨囉！快閃店精心籌劃5大互動拍照區，即日起截至6/23止，長達近40天的展期，任大家拍個過癮，趕快收藏起來找時間朝聖一波。
「懶得鳥你」厭世又敷衍的特色備受粉絲喜愛，神煩貼圖十分逗趣。本次期間限定店位於統一時代百貨大門口旁，以甜甜時光為主題，打造5大打卡區，將只能透過屏幕看到的懶得鳥、直白妹、秀吉、胖企鵝，完美變身為巨型版實體卡通。不論是拿著蛋糕的直白妹、手機銀幕框、繽紛色系的懶骨頭，怎麼拍都可愛。
現場同步販售限量周邊商品，像是進口的雙肩包、絨毛娃娃、抱枕、鑰匙圈等，款款傳神又萌，簡直就是欠收藏。特展為期間限定，提醒鳥粉們別忘了在6/23前出發喔！
懶得鳥你 甜甜時光期間限定店
地址：高雄市前鎮區中華五路789號一樓（統一時代百貨高雄店）
延伸閱讀：
．無敵視野浪漫爆棚！高雄庭園茶館「夜景秘境」不限時 還能泡茶坐看夕陽美景
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言