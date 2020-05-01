蔦屋書店降臨高雄港都！ 不畏疫情5月底正式開幕

此次要入駐的TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店所在位置的大立百貨A館，其前身原本為大立精品，位於熱鬧的高雄市五福商圈，而高雄大立店也維持品牌一貫的BOOK & CAFE生活主張，在1樓進駐了WIRED CHAYA茶屋以提供美食餐飲，讓顧客不僅能一邊用餐，還能同時一邊閱讀，2樓則是在書店進駐了LOUISA路易莎咖啡，讓咖啡香也能優雅的伴你一同度過閱讀時光。

▲圖片來源：citylink

TSUTAYA BOOKSTORE一直以來都以高質感、獨到的質感取向吸引不少愛書人前往朝聖，自2017年底開幕松山站前店、2018年開幕內湖店、2019年開幕全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店後，日前已正式宣布今年5月底將進駐高雄大立百貨A館1、2樓進行營業。

高雄近年來的文創產業經營規畫得有聲有色，在近年來獲得不少廣大的回響與好評，不少民眾前往高雄旅遊時，都會不忘規畫一趟文青風一日遊，像是前往駁二特區、果貿新村、棧貳庫KW2等，又或是到卡啡那、永新鳳茶等文青餐廳用餐體驗質感生活，同時政府也推動市圖總館，為高雄注入更多多元氣息，而此次TSUTAYA BOOKSTORE的進駐，若是喜歡書香氣氛的你，可就千萬不要錯過號稱全球最美二十大之一的書店囉！

▲圖片來源：citylink

美好的悠閒午後不想一直待在家嗎，5月底TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店落成後將多一個能徜徉書海的質感聖地，相信許多喜歡沉浸書香的「書迷」們都已按耐不住心情、屏息以待了，但還是要再三強調，若到時落成後仍屬疫情期間，請大家還是要遵守室內室外適當的社交距離，並做好個人安全的防疫措施與保護，在保護自己同時也能保護他人。





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