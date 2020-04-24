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文青老宅早午餐！屏東恆春「麋谷 Migu village」 老碾米廠改造成時尚咖啡館，大推美味烤飯糰

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恆春碾米廠老宅咖啡廳推薦

在巨大碾米機下用餐，店內位置不多，但都可看到墾丁的元素，推薦烤飯糰套餐，有四種風味烤飯糰可供選擇。鮪魚香鬆和明太子沙拉飯糰都很棒，搭配紅酒牛肉的醬汁，真的超搭，位置不多記得先預約喔！

『麋谷咖啡館Migu Village』

來回墾丁的路上，別忘記彎進恆春小鎮！最近多了好多可以拍照和吃吃美食的店家小舖，而且都滿有特色的，變成前往墾丁的中繼站，今天要推薦的是一間特色小店，餐點不錯吃喔！

隱身在恆春鎮上的小巷內，有間不起眼的小咖啡館，說真的你不是特地來找，很容易就忽略它，但它總是在用餐時間座無虛席，真的十分建議，要預約訂位。

店內的空間真的不大，位置也不是挺多。陳年的老碾米機還陳列在屋內，大家就是圍繞著碾米機旁用餐。

就連機器下方都可以利用空間擺個一桌

窗邊的位置也很有味道

大片的梅花鹿彩繪就是代表墾丁的元素，另外一片彩繪則是皮膚黝黑的女生在熱帶雨林，就像熱情的墾丁一樣。

菜單在這，主要有義大利麵和飯糰套餐。來這裡一定要嚐試一下飯團套餐，有四種風味的烤飯糰可以嚐試，好吃又有飽足感。

飯糰口味：塩味海苔白米飯糰、香煎培根白米飯糰、鮪魚香鬆烤飯糰、明太子沙拉黑豆飯糰。飯糰套餐還附贈了幾樣小菜。

點義大利麵有附飲料沒附湯品。飯糰套餐有附湯品沒附飲料，但都可點飲料折30元。今天附贈的湯品是番茄清湯，清爽不油膩，滿好喝。

【馬鈴薯燉豬肉：240元】

大大顆的馬鈴薯已經被燉的很鬆軟，而且醬汁超級入味，味道非常的家常，本身馬鈴薯燉肉在日本也是家庭料理。可惜的是豬肉，使用豬肉塊，而非五花肉，不過整體來說，口味是不錯的。

搭配的是鮪魚香鬆烤飯糰、明太子沙拉黑豆飯糰，很大一坨的鮪魚醬，鋪在白色烤的焦香飯糰上，鮪魚醬滑順了飯糰，增添香味，恰到好處。

明太子沙拉黑豆，我猜應該是用黑豆水下去煮米的吧！哈哈！！不然飯糰的米怎麼會是黑色的！！明太子沙拉使用美乃滋去調味，帶點甜甜的，但本身明太子調味就是有點辣辣的，所以會有甜辣甜辣的口感。

【紅酒牛肉奶油燒：290元】

如果你有吃牛肉的話，我是滿推薦這道菜的，飯糰的口味我故意和太后錯開，點的是培根和鹽味。

紅酒牛肉使用的是骰子牛，軟嫩程度還保持的不錯，紅酒醬汁非常夠味濃郁，也有搭配了玉米筍、洋蔥、番茄和菇類。

培根飯糰就是把一整片的培根包在飯糰上，培根的鹹度和白飯糰互相中和，所以吃起來味道還不錯，我也會把飯糰沾著紅酒醬汁，會非常的搭。

【私房醬燒五花豬：260元】

友人點的五花豬，豬肉看起來油脂比較豐富。

【秘汁打拋豬義大利麵：250元】

友人點的義大利麵，如果是男生的話，可能份量會比較不夠一點，因為只有附個飲料喔，至於口味上無法幫你們陳述，哈！可以參考一下照片的可口程度。

恆春的老宅餐廳，會讓我想要每次下去墾丁前來恆春尋寶一下，找找小店吃吃喝喝也不錯，推薦給要去墾丁旅遊的你。

麋谷咖啡館Migu Village

官網：http://mgkg.uukt.com.tw/

粉絲專頁：https://www.facebook.com/miguvillage

營業時間：10:00~20:00(午餐11:00~14:00，晚餐17:00~19:00)

低消：100元起

地址：屏東縣恆春鎮恆南路2巷1-1號

電話：0903-122862

文章來源：Jason's Life   FB：Jason's Life

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