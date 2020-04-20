愛炸肉圓還是蒸肉圓？ 肉圓控推薦心中最愛的「高雄必吃肉圓」

【圖文．姐妹淘部落客】

推薦「福來肉圓」 $10/顆

來之前建議先打電話預訂！先打電話預訂！先打電話預訂！

這家肉圓根本走極速秒殺路線，一開爐馬上就銷售一空，沒有預訂就要等下一籠，一等最基本就是15分鐘起跳，我還沒看過有哪次開爐會有閒置的肉圓～

這裡每顆肉圓只要10元，想當然一顆的大小也不會太大，大概是一口的大小，所以每次點大概都五顆起跳，而且一定要加辣、加番茄醬再加蒜泥！！

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福來肉圓

營業：10:00-18:00

電話：07-3820657

地址：高雄市三民區鼎山街534號

推薦「6元肉圓」 $6/顆

一顆只要六元的罵丸不算太大顆，像我吃八顆配一碗湯大概是八分飽，男生可能要吃到15顆左右(根本把罵丸當水餃在點哈哈哈哈)

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6元肉圓

營業：10:00-19:30(週六日公休)

電話：07-5554656

地址：高雄市鼓山區明倫路132號

公園肉圓 $13/顆

最喜歡看到當出爐的罵丸惹！！一顆顆白泡泡幼咪咪的白嫩模樣看起來真的好誘人呀！！重點是這樣一顆只要13元！(聽說漲價過，漲價前更便宜阿阿阿阿)

肉質扎實但結構算是鬆散些的，不過肉的調為我挺愛的，鹹甜鹹甜的滋味，搭配一點蒜泥、辣椒醬、甜辣醬，整個滋味大融合，好好吃！而且皮Ｑ不爛、不厚重，最重要的是沒有粉味！相當好吃！

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公園肉圓

營業：06:30-13:30(週一公休)

電話：無

地址：高雄市三民區察哈爾一街131號

王員外肉圓 $30/顆

外皮Q度十足，超級Q彈喜歡炸肉圓的人會非常愛！還淋了很少女粉的淋醬很特別耶！內餡豬肉也非常飽滿，這間是我最喜歡的炸肉圓~~

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王員外肉圓

營業：11:00-19:00

地址：高雄市新興區忠孝一路354號

電話：(07)235-7783

吳記肉圓 $25/顆

光看色澤就覺得很誘人了~在點餐的時候老闆會詢問你是否要加辣椒醬，辣椒醬就是左邊粉紅色的那個，看起來好像沒有很辣，實際上...也沒有狠辣哈哈，至於上面一點一點白色碎粒就是蒜泥，要加上這兩味這個肉圓的味道才會完整！

這邊的肉圓跟其他家不一樣的是，會先把肉圓蒸過以後再下去煎，把表皮間的香酥脆，這可是這個肉圓的精華啊!外皮脆脆內層Q彈形成非常棒的口感，而裡面包的肉也非常大塊，雖然只有蔥跟肉但是都事先料理過，雖然簡單卻還是很美味，而且味道很香、夠味好吃，即使不加醬也很有味道！

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吳記肉圓

營業：9:30 - 19:00

電話：07-661-3578

地址：高雄市旗山區 永平街20號

赤山肉圓 $15/顆

高雄推薦肉圓 圖/姐妹淘部落客

這白泡泡幼咪咪的外表看了就好療癒～

雖然很多人都大推赤山肉圓，但我自己認為它的皮對我來說有點太厚，雖然軟Q但是吃到最後會有粉感...不過肉質的部分倒是很合我意，紮實鮮甜的滋味一吃就愛上！

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赤山肉圓

營業：07:00-18:00(週五公休)

電話：0938-978601

地址：高雄市鹽埕區建國四路268號

高雄必吃肉圓-後記

每次買肉圓都會不知道該吃幾顆，點太多怕吃不完，太少又吃不飽哈哈！因為每間肉圓的大小都不一樣，有些同樣是10元，但是大小就差很多了呀~~~~~

延伸閱讀： 高雄必吃肉圓

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