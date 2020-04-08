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無敵視野浪漫爆棚！高雄庭園茶館「夜景秘境」不限時 還能泡茶坐看夕陽美景
喜歡賞夜景的人有福啦！高雄有處內行人才知道的秘境，可在高處呼吸新鮮空氣，和親朋好友泡茶聊天，天氣晴朗時還能俯瞰270度清晰山海風景。而最大重頭戲，當屬夜晚時分的無敵夜景，去過的人都直呼為超值享受！
根據部落客饗食客棧分享，這個賞景私房景點，正是隱身於大崗山風景區的「石梯庭園茶館」。園內種滿花草，各區經過精心規劃，白天時綠意盎然的環境搭配清幽氛圍，每個地方都好拍。
園區內有不少石階，越往上爬視野越佳，而「不限時」絕對是大大加分項，入園只酌收100元清潔費用，即可自由逛、開心拍！
更特別的是，石梯庭園茶館開放攜帶外食，現場不提供其他餐點或飲料，僅販售茶葉、開放預訂親自柴烤的桶仔雞，所以大家可自備小點心或攜帶茶葉泡茶。
全園區佔地面積大，不同地方各有風格，可依喜好挑選滿意的位置。若想一天內享受白天、夕陽及夜景三種絕美景色，建議可接近傍晚時分抵達，收藏三色夢幻風光。眼前是大自然的視覺饗宴，身邊有朋友一起聊天、喝茶，放鬆身心原來這麼簡單。
不過山區路程稍微偏僻及陡峭，提醒大家提前熟悉路況，小心開車或騎車！而座位有限，提醒大家欲前往時先致電詢問，就能順利賞景啦！
石梯庭園茶館
地址：高雄市阿蓮區大崗山（可導航「高雄市岡山區中崙寮路70巷」後沿著路標前進）
電話：07-6281851
時間：每日09:30-01:00
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