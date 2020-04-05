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仿佛置身國外！薄多義打造高雄質感「義式餐車」 開幕期間買披薩送披薩

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG吃貨萍美食筆記。授權、圖／IG@yuyunzi授權
圖／IG吃貨萍美食筆記。授權、圖／IG@yuyunzi授權

披薩控準備出動啦！人氣義式品牌「薄多義」近期在高雄開設了「BITE 2 GO義式快餐店」，店面主要實體為一台白色餐車，歐式風格的設計搭配露天環境，讓人仿佛置身國外用餐，好吃又好拍！

四拼披薩售價168，一盒就能吃到四合一的不同滋味。圖／IG吃貨萍美食筆記。授權
四拼披薩售價168，一盒就能吃到四合一的不同滋味。圖／IG吃貨萍美食筆記。授權

BITE 2 GO的義式餐車位於高雄美術館附近，主打多款經典手工義式披薩及義大利麵，也有不少小點心可選購。特別的是，一般若想一次品嘗多種風味，往往需要和親朋好友點購多份披薩，才能分享不同選項。但在BITE 2 GO，只需要點「招牌四拼披薩」，一個人也可以爽吃四種口味啦！不僅造福喜歡獨享各式滋味的人，更適合選擇困難症的美食客呢！

購買四拼披薩的顧客，能以39元加購吮指套餐。圖／IG吃貨萍美食筆記。授權
購買四拼披薩的顧客，能以39元加購吮指套餐。圖／IG吃貨萍美食筆記。授權
經典瑪格麗特、黃金夏威夷風味披薩。圖／BITE 2 GO 義式快餐店粉專
經典瑪格麗特、黃金夏威夷風味披薩。圖／BITE 2 GO 義式快餐店粉專

現場每日提供七種口味的披薩選項，更重要的是超狂開幕限定優惠！即日起至4/15為止，只要到店購買14吋的披薩，即送7吋披薩。若購買主餐還會再贈一張9折券，簡直太划算！若不想出門，也可打電話訂餐快取，店面也提供外送平台服務，讓大家在家也可以吃到酥脆的義式美味喔！

質感的白色餐車搭配露天的座位，讓人仿佛置身歐洲。圖／IG@yuyunzi授權、IG吃貨萍美食筆記。授權
質感的白色餐車搭配露天的座位，讓人仿佛置身歐洲。圖／IG@yuyunzi授權、IG吃貨萍美食筆記。授權

BITE 2 GO 義式快餐店

地址：高雄市鼓山區青海路277號

時間：每日11:30-20:30

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