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仿佛置身國外！薄多義打造高雄質感「義式餐車」 開幕期間買披薩送披薩
披薩控準備出動啦！人氣義式品牌「薄多義」近期在高雄開設了「BITE 2 GO義式快餐店」，店面主要實體為一台白色餐車，歐式風格的設計搭配露天環境，讓人仿佛置身國外用餐，好吃又好拍！
BITE 2 GO的義式餐車位於高雄美術館附近，主打多款經典手工義式披薩及義大利麵，也有不少小點心可選購。特別的是，一般若想一次品嘗多種風味，往往需要和親朋好友點購多份披薩，才能分享不同選項。但在BITE 2 GO，只需要點「招牌四拼披薩」，一個人也可以爽吃四種口味啦！不僅造福喜歡獨享各式滋味的人，更適合選擇困難症的美食客呢！
現場每日提供七種口味的披薩選項，更重要的是超狂開幕限定優惠！即日起至4/15為止，只要到店購買14吋的披薩，即送7吋披薩。若購買主餐還會再贈一張9折券，簡直太划算！若不想出門，也可打電話訂餐快取，店面也提供外送平台服務，讓大家在家也可以吃到酥脆的義式美味喔！
BITE 2 GO 義式快餐店
地址：高雄市鼓山區青海路277號
時間：每日11:30-20:30
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