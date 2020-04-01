2020最新「澎湖花火節」開幕資訊×澎湖水上活動 TOP10

你知道澎湖花火節延期了嗎？因應武漢肺炎，花火節延期至7/6開幕，這個時間點不僅可以讓大家暢玩夏天的水上活動，還可以參加花火節慶典！除了窩在家追劇吹冷氣，來去澎湖浮潛、划獨木舟、玩SUP，也是消暑又有趣的新玩法。最新的澎湖花火節資訊和澎湖水上活動，讓小編推薦給你吧！

2020澎湖花火節最新資訊

受到武漢肺炎疫情影響，原定於4月開幕的澎湖花火節宣布延至暑假期間舉辦，於7月6日開幕，並施放21場精采的煙火表演。今年有別於以往的就是漫威人物的主視覺煙火，由無人機排出來的「漫威之夜」特別煙火，喜愛漫威英雄的旅客可別錯過！

活動日期：2020年7月6日~9月3日

場次時間：每週一、週四晚間9點

施放地點：馬公市觀音亭園區

交通方式：抵達馬公機場後搭乘公車至「馬公總站」，下車後步行抵達會場。

2020澎湖花火節限定玩法

▲澎湖水上活動-夜划SUP。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

澎湖每年在海上舉辦的重頭戲「澎湖花火節」，已成為澎湖在海內外遠近馳名的大型活動，施放煙火的距離與觀眾僅距300公尺，也因此延伸出了許多不同的澎湖水上活動，小編特別推薦可以乘船或者划SUP體驗近距離感受震撼煙火的浪漫氣息。

▲澎湖水上活動-澎湖吉貝島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

除了在馬公市區觀音亭的煙火之外，還有週末加場分別是在7/18(六)-吉貝島、8/1(六)-七美，以及8/15(六)-望安。今年的七夕情人節落在8/25，因為疫情不能出國，又想要有浪漫海島假期的朋友，可以趕快開始安排行程囉！

澎湖水上活動推薦

澎湖水上活動＃1

海底漫步Sea Walk

▲澎湖水上活動-海底漫步。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

有些人被大海的美麗吸引，但卻因為不會游泳而放棄水上活動。如果你也有這種困擾，小編推薦你去體驗澎湖的海底漫步，海底漫步在外國稱為Sea walk，帶著如太空人的頭盔到海裡一探究竟，在海中沿著纜繩漫步，降低怕水的不安感。

澎湖水上活動＃2

小門鯨魚洞獨木舟

▲澎湖水上活動-鯨魚洞獨木舟。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

想體驗澎湖水上活動，又怕全身濕透搞得花容失色嗎？小編推薦想在暑假去看花火節的你，可以去小門鯨魚洞划獨木舟！小門鯨魚洞原為-玄武岩海崖，經過不斷的侵蝕，形成現在狀酷似鯨魚的「海蝕拱門」，是適合闔家共遊、情侶度假、網美打卡的熱門景點，邊划獨木舟邊欣賞，更是超新穎的玩法！

小編知道有許多原定3、4月前往澎湖看花火節的旅客們，因為疫情延期而打消出行的念頭，其實除了花火節澎湖還有許多好玩的景點、活動。尤其是這個春季就開跑的獨木舟體驗，不想延後旅行的朋友，不妨考慮來玩玩不一樣的澎湖。

澎湖水上活動＃3

南方四島浮潛

▲澎湖水上活動-南方四島浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

暑假期間的澎湖水上活動琳瑯滿目，推薦你可以體驗浮潛、潛水等活動，在炎炎夏日泡在水中享受沁涼海水。在白天體驗玩浮潛活動後，晚上還可以安排去馬公看澎湖花火節，度過慢活舒適的海島時光。

澎湖水上活動＃4

潛水X海底明信片

▲澎湖水上活動-澎湖潛水寄信。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

世界很快，快到打字取代了手寫的速度，但取代不了的是手寫的溫度。寫完明信片後潛入海中，投進海底郵筒，為澎湖花火節之旅留下最難忘的紀念品。過程中下潛3~10米的澎湖初級潛水體驗，有專業教練帶領，即便不會游泳也可以一窺海底的神秘。

小編提醒：搭飛機來澎湖花火節的朋友，不要於飛行當天安排這個行程避免潛水伕病發生喔！

澎湖水上活動＃5

帆船掌舵趣

▲澎湖水上活動-帆船掌舵。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

乘風破浪享受海洋的美好，自己掌舵來掌握前進的方向，在專業教練的帶領下玩出跟別人不一樣的澎湖水上活動。除了有最時尚的奢華玩法，和最新潮的水上體驗，還可以在船上品嚐海味小點心補充能量，這種貴婦級享受你心動了嗎？

▲花火節澎湖水上活動-帆船半日遊海味點心。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

澎湖水上活動＃6

蒔裡SUP立槳體驗

▲澎湖水上活動-蒔裡SUP。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

SUP中文是「立槳衝浪」，英文全文為Stand up paddle。是一個比衝浪好上手，又比獨木舟刺激的水上活動，在海面上看金黃色的夕陽灑落在波光淋漓的海面上，就像可口的麥芽糖一般。如果你已經體驗過浮潛、潛水等澎湖水上活動，那就來試試SUP體驗活動，豐富你的澎湖花火節假期。

澎湖水上活動＃7

藍洞巡航

▲澎湖水上活動-藍洞巡航。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

位於澎湖西吉嶼的「藍洞」又稱作灶籠，是經過長時間侵蝕而形成的海蝕洞，由於交通不便，成為無人為破壞，完整保留的天然景觀。天氣好的話，還有機會看到陽光照耀下，海蝕洞被染成漸層的翠藍色，非常美麗！

澎湖水上活動＃8

海洋牧場

▲澎湖水上活動-鮮蚵。（圖／Pixabay）

想到海洋牧場，要先搭乘半潛艇前往，在途中可以透過玻璃窗欣賞海底生態，既可以接近海洋生態又不會弄濕身體。在海洋牧場中有得玩有得吃，還有垂釣及生態觸摸池，推薦暑假時可以和小孩一起來看澎湖花火節、吃美食，到海洋牧場兼具寓教於樂的場所體驗不同的玩法！

票價：大人500元，小孩300元（每家不太一樣可以先行比價預約）

澎湖水上活動＃9

夜釣小管

▲澎湖水上活動-夜釣小管。

炎炎夏日於夜間出航，在海上吹著涼涼海風釣小管多愜意啊！至於為什麼要「夜釣」呢？因為小管是一種趨光性的生物，在漁船上綁上及魚燈對比晚上黑暗暗的海水，特別容易吸引小管。

每年6~9月是澎湖小管的盛產期，剛好與2020澎湖花火節舉行的時間重疊，推薦愛旅行又愛吃美食的你來釣小管，除了夜釣還能吃小管生魚片真是歐一系。

想知道更多澎湖自由行內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」