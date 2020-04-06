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關山落日、星砂灣、創意市集！「墾丁秘境景點」大公開，就要省錢玩墾丁

聯合新聞網 / FunTime旅遊比價
星砂灣。 圖／IG, beckhamhong66
星砂灣。 圖／IG, beckhamhong66

墾丁，台灣的玩水勝地，曾經因為國片海角七號轟動一時，近年來雖然有許多負面新聞，但其實墾丁還是有許多迷人之處，乾淨美麗的沙灘、親切老闆的小吃、充滿原創設計的市集，小編這裡就要來介紹一些省錢玩墾丁的秘境景點及美食，一起來看看吧。

墾丁超省錢私房景點

星砂灣

雖然墾丁的海灘基本上都是免費的，但像是南灣、白沙灣這些知名的海灘每到夏天都人山人海，所以小編這邊要推薦大家一個免費的私房海灘景點－星砂灣

星砂灣。 圖／ IG, amber_haung_07
星砂灣。 圖／ IG, amber_haung_07

星砂灣位在墾丁的後壁湖附近，漁港出口燈塔的南側。這一小片的秘境海灘，給人一種來到東南亞私人小島的感覺，幾乎沒什麼遊客，不僅免費還可以獨自享受這碧綠色的清澈海水，絕對是來墾丁必去的景點。

小狗灣(下潭仔)

小狗灣(下潭仔)。 圖／ IG, djeds
小狗灣(下潭仔)。 圖／ IG, djeds

接下來要介紹的景點，可不是一班的海灘，是墾丁一處連在地人都不一定知道的秘境景點－小狗灣。小狗灣位在墾丁貓鼻頭附近，但要前往可是非常不容易的，不僅入口處的小路非常顛簸崎嶇，還要穿越一片的樹林才能抵達這個絕美的秘境景點。

小狗灣(下潭仔)。 圖／ IG, djeds
小狗灣(下潭仔)。 圖／ IG, djeds

小狗灣雖然不大，但這裡卻有非常難得一見海蝕壺穴景觀，不僅如此，這邊除了這獨特的岸邊美景外，海面下的豐富的生態可是會讓你大開眼界的，更是許多浮潛愛好者的私房口袋潛點，不管是龍蝦、螃蟹、海星、海兔、海螺都有機會在這裡能夠看見，喜歡潛水的朋友絕對不要錯過。

獅頭庄水農場

獅頭庄水農場。 圖／IG, hy214_photography
獅頭庄水農場。 圖／IG, hy214_photography

獅頭庄水農場位在屏東的新埤鄉，是近年來非常熱門的景點，整座農場圍繞著一座湖，因此不管是陸上活動的滑草烤肉，或是想要戲水踩船這座農場都能夠實現，各種休閒活動應有盡有，非常適合全家大小一起來。

台電南部展示館

台電南部展示館。 圖／IG, gulichou
台電南部展示館。 圖／IG, gulichou

可能聽到台電展示館的你，會以為也沒什麼好玩的，這可就大錯特錯了！台電南部展示館開館以來，園區內的互動設施不斷的更新，並融合了寓教於樂的元素，總共設計了13個不同的主題區，讓大朋友小朋友來到這裡都能玩得開心還學習到新知識。

台電南部展示館。 圖／IG, yang_maluco
台電南部展示館。 圖／IG, yang_maluco

台電南部展示館除了有趣的互動設施外，最有看點的便是在去年推出，用淡化的海水做成的枝仔冰了，據說還水淡化後沒有任何雜質，吃起來非常沁涼順口，來到台電南部展示館一定要來嘗嘗。

鈕扣倉庫

鈕扣倉庫。 圖／FunTime小編群
鈕扣倉庫。 圖／FunTime小編群

鈕扣倉庫位在恆春夜市旁邊，它的前身是糖果與麻繩工廠，工廠倒閉後就將此處荒廢，在經過鈕扣倉庫主人的一番的整治設計後，一個有廢墟感的特色創意市集就這麼誕生了。

鈕扣倉庫。 圖／FunTime小編群
鈕扣倉庫。 圖／FunTime小編群

倉庫主人讓這裡變成一個創意能夠實現的烏托邦，不用商業色彩堆砌，流於形式卻沒有靈魂的市集，他將許多的創意融入倉庫內，目前園趣內有春照片故事館、理髮廳、寵物餐廳、燒烤吧、酒館、古著店、滑板場、open kitchen以及咖啡廳等，每一間商店的設計都極富創意，吸引了許多旅人慕名前來，現在更成為了指標性的景點呢。

關山落日

關山落日。 圖／IG,migi.0810
關山落日。 圖／IG,migi.0810

墾丁的關山落日曾被CNN評選為世界十二大夕陽美景之一，可以說是世界級的落日景點。看著火紅色的太陽逐漸西斜，將陽光照入層層雲海中，折射出藍、紫、紅色的雲彩，漸漸沒入在廣大的太平洋海面，儘管只有短短的幾分鐘，這無與倫比的美景總是讓到訪的人看得如癡如醉呀。

墾丁超省錢美食推薦

阿娥姐綠豆蒜

阿娥姐綠豆蒜。 圖／IG, figarotwo
阿娥姐綠豆蒜。 圖／IG, figarotwo

如果你在恆春老街上，看到有一間小小的店面，但門前總是大排長龍，那絕對就是來到墾丁必吃的美食－阿娥姐綠豆蒜。阿娥姐曾說只要是恆春在地人，幾乎都會煮綠豆蒜，是飯後必吃的傳統點心，阿娥姐做的綠豆蒜更有著獨家的秘密配方，讓綠豆蒜入口後有餘韻繚繞的口感，香甜的滋味令人回味無窮，一嘗絕對成主顧。

墾丁牧場

墾丁牧場。 圖／ IG, centavo_bear
墾丁牧場。 圖／ IG, centavo_bear

墾丁牧場雖然是不能參觀的，但牧場旁的合作社可是有許多隱藏的美食等者妳去發現呢，因為是牧場的合作社，因此推出的甜點都是用新鮮的牛乳製成，價格非常平價，這種高貴不貴的美食來到墾丁，絕對不要錯過。

小編偷偷說：小編最推薦的就是乳酪蛋糕跟現擠鮮乳了，一定要吃吃看！

樹夏飲事

樹夏飲事。 圖／IG, dolphinhsu01
樹夏飲事。 圖／IG, dolphinhsu01

還記得前面說到的鈕扣倉庫嗎，這間樹夏飲事也位在倉庫的園區內，是一間充滿濃濃廢墟感的玻璃屋咖啡廳，老闆看中工廠中的斷垣殘壁，在此打造了一座玻璃屋，與工廠的殘骸結合碰出新奇感，全部的建築跟裝潢都是老闆親手製作的喔，非常特別。

樹夏飲事。 圖／IG, yan_cheng_luo
樹夏飲事。 圖／IG, yan_cheng_luo

樹夏飲事不僅有非常獨特的裝潢，餐廳內的餐點也是一點都不馬虎，使用的食材都非常新鮮，雖然選擇不多，但絕對都是老闆娘精心製作的。除了餐點，店內也有許多老闆與老闆娘手做的小物，很值得來參觀。

光是看到第一個介紹的海邊，小編又想準備規劃去墾丁玩一趟拉～每次去墾丁海邊總能覺得特別輕鬆，雙腳踩在輕柔沙灘上的舒服感，真的是很懷念！還有許多海鮮、小吃當然也不能錯過！如果沒時間安排出國，又想來趟放鬆之旅，墾丁絕對是你的好選擇，在消費前先問清楚消費方式及價格，也能保護自己，讓旅途更開心順利！趕快安排一趟墾丁之旅吧～

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秘境 市集 美景

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