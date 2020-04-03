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暗藏49年約會秘境！高雄圓山大飯店隱藏版「祕境咖啡廳」 遠眺澄清湖的五星享受

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光
圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客提供
圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客提供

【圖文‧姐妹淘部落客】

這次的祕境咖啡廳就是把以前蔣中正、蔣宋美齡來高雄住的總統套房改成浪漫舒適的咖啡廳！在這裡只要坐在窗邊，一眼望出去就能看到美麗的澄清湖景！在這裡與心愛的人度過一天有多幸福呀！吃飽飯後還能到圓山飯店旁的天空步道散散步，牽著手把美味、回憶一起牽回家！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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圓山大飯店至今已有49年的歷史，位置就在高雄長庚醫院、正修科大、澄清湖隔壁，距離鳥松濕地公園只要10分鐘；距離衛武營只要10分鐘；距離鳳儀書院只要10分鐘；距離大東濕地公園也只要12分鐘，吃飽飯後有好多地方可以去遊玩呀！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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下午茶是祕境咖啡廳裡最多人點的餐點！以英式雙層下午茶的方式呈現，上層式甜點，下層則是鹹點，每一款甜點的味道都很特別，很適合姐妹聚會聊天的拌嘴小點

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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在充滿濃濃中式風格的迴廊裡，享用著英式下午茶，這種異國文化的融合也是一種另類的享受呀！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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圓山飯店的珍珠奶茶曾在珍奶評鑑中榮獲第一名！但不得不說真心好喝！完全不輸一般手搖專賣的！以初鹿鮮乳搭配5號紅茶調配而成的紅茶，完全不加糖，只靠著珍珠的甜來帶出甜味！所以喝起來一點也不膩口！茶香與奶香調配得剛剛好，搭配軟Ｑ香甜的珍珠，相當好喝！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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祕境早午餐是最新推出的餐點！看似簡單的組合，卻是相當下功夫的一道餐點阿！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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以溫體雞腿肉捲成肉捲，先煎後烤，把肉汁、油脂鎖在肉質裡，最後淋上以新鮮牛番茄以義式料理方式，加入大蒜、高湯、香料，濃縮熬煮成的醬汁，番茄的酸香與鹹香滋味完美融合！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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夫人餐是圓山飯店最特別的套餐！這餐是以蔣宋美齡夫人 的飲食需求為基礎而設計的，講求「高纖、高蛋白、輕量、輕食」為主，不僅吃的巧也能吃的飽。而餐後甜點則是搭配夫人最愛的圓山紅豆鬆糕，跟著第一夫人吃準沒錯的啦！！

※夫人套餐須提前預約

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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以屏東洋蔥炒到焦化再加入高湯熬煮，不加麵粉勾芡，純靠洋蔥的焦化讓湯頭變的濃稠，醇厚濃郁鹹香的滋味中帶著淡淡的洋蔥清甜，還真沒喝過這麼料豐味美的洋蔥湯啊～

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客

選用美國PRIME等級的整塊厚切菲力牛排，熟度拿捏剛好，帶著粉嫩色澤，口感軟嫩又細緻，淡淡的肉汁香甜味更加分！好好吃吶

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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這道甜點是蔣夫人的愛呀！據說這道甜點對心肺及皮膚特別好！特別選用紅潤的紅肉木瓜，滋味香甜，甜度高，非常適合搭配杏仁露！杏仁露帶著濃濃的杏仁獨特香氣，搭配香甜木瓜一起吃非常搭！也非常好吃！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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紅豆鬆糕屬於上海點心，是圓山飯店最熱賣的商品，就連中國人來吃到都說中國做的都沒圓山做的好吃！！這也是蔣夫人最愛的甜點！鬆軟又綿密厚實的口感，而且絲毫不黏牙！口口散發著紅豆的香甜氣味，甜而不膩的豆沙更令人直直吃不停吶！

圓山大飯店祕境咖啡廳 圖／姐妹淘部落客
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經典圓山牛肉麵可以說是圓山飯店的招牌餐點！特別選用牛肋條來紅燒，不只口感軟嫩化口，更容易入味，帶著嫩Ｑ油筋，讓人有種半筋半肉的豐富口感

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圓山大飯店祕境咖啡廳-鳥松區下午茶推薦

營業：10:00-21:00

電話：07-3705911

地址：高雄市鳥松區圓山路2號

平均：$300-500/人+10%(低消200元)

刷卡：可刷卡、國旅卡

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延伸閱讀：【姐妹淘甜美食光】圓山大飯店祕境咖啡廳　

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