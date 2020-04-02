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一個人也可以吃鴛鴦/麻辣火鍋！個人獨享還能爽吃超大肉盤-江府錦麻辣鴛鴦鍋

聯合新聞網 / 姐妹淘甜美食光
江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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【圖文‧姐妹淘部落客】

真的好難得！終於有火鍋店出個人的鴛鴦鍋了，不只有個人鴛鴦鍋還有麻辣鍋、烏骨雞鍋等等，把平常需要多人一起共鍋吃的火鍋，縮小成單人享受的獨享鍋。不只如此，湯底滋味也相當純厚濃郁，用喝的就能感受到背後的真材實料，而且不管是餐廳裝潢、餐具、鍋具、食材、湯底等等，每一樣都很講究，讓一個人吃飯也可以很奢華，多人聚餐也能很享受！

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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終於一個人也能吃鴛鴦鍋！對於我這種邊緣人來說再適合不過了，一個人可以吃，一群人也可以揪團一起吃！更適合兩人的情侶約會時刻了。

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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鴛鴦鍋是江府錦的招牌品項，以牛骨湯為基底，加入28種辛香料、獨家引進四川郫縣豆瓣、大紅袍花椒以及祖傳秘方熬煮而成，麻而不烈、辣而不燥、香而回甘，入喉鮮而清純，不嗆喉的麻辣湯底，加入牛骨湯讓滋味更加濃郁醇厚！

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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我特別愛鴨血的口感，滷的鹹香夠味，口感軟嫩又多汁，一人獨享鍋還可以免費續加，超爽的啦！

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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我個人挺愛這個雞白高湯的，以雞大骨為底，加入多樣中藥材燉煮而成，湯頭濃醇帶有淡淡的胡椒香氣，喝起來相當順口好喝。

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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牛五花是最多人點的入門品項之一，如果是第一次來我也推薦可以點這份！分量大、價格便宜、肉質又好！選用美國牛及6:4的油花比例，讓肉質軟嫩化口，有口感又有肉香又多汁，一應俱全呀，重點是一點也不肥膩！

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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菜盤以新鮮蔬菜為主，剛好都是我愛的蔬菜～最特別的是裡面有店家的招牌川丸子，不想吃菜盤的話，也可以換成肉盤喔！（牛五花/梅花豬擇一）

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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烏骨雞鍋是江府錦最特別的一道鍋物，也是我最愛的口味！第一次看到有烏骨雞做成個人鍋物，想吃補不用在揪一堆人一起吃，隨時隨地都能進補啦！

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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烏骨雞鍋有兩種口味，我個人大推蒜香蛤蠣烏骨雞，以雞骨高湯搭配烏骨雞及炸過蒜片來熬煮，炸過蒜片不會有辛辣味只有香氣，吃完整鍋後，口腔內不會有濃厚的臭蒜味。

圖／姐妹淘部落客提供
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霜降牛適合喜歡油脂比例低也想兼具嫩度口感的朋友，網狀般的細緻油花，讓肉質吃起來細緻柔嫩帶著肉香氣卻又沒有肥膩感，相當好吃。

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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海鮮總匯很適合2-4人聚餐時點一份大家一起分，種類豐富、價格也挺划算的，一整盤裡有大白蝦、藍鑽蝦、草蝦、潮鯛、軟絲跟蛤蠣。

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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現點現包的炒手。一上桌就是剛包好的白泡幼咪咪的模樣，以前腿肉搭配自調辛香料、花椒來醃製等麻辣湯底韻的材料來製作！皮Ｑ肉質彈牙帶著椒麻香氣，微辣微辣的滋味，吃起來也挺過癮的！

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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四川酥肉跟百花老油條都是江府錦最特別的鍋料類也是四川當地的特色小吃，四川酥肉須先醃製一晚才能油炸至黃金酥脆，建議可以一半趁熱直接吃，另一半放入麻辣鍋煮一下再吃。

江府錦麻辣鴛鴦鍋 圖／姐妹淘部落客提供
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百花老油條也是店家手工製作，以油條裡面裹上蝦漿再入鍋油炸，加入麻辣鍋一起煮，老油條吸附麻辣湯汁，吃起來帶有麻辣香氣及淡淡的蝦漿鮮甜！

延伸閱讀：【姐妹淘甜美食光】高雄麻辣火鍋界的新秀！獨家單人鴛鴦鍋/麻辣鍋/烏骨雞鍋一次擁有，還有冰淇淋/冰沙無限量吃到飽！-江府錦麻辣鴛鴦鍋　

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四川 麻辣鍋 火鍋

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