高雄在地人都選這種！ 暗藏巷弄內「人氣爆棚酒吧」嚐一點酒意

【圖文‧姐妹淘部落客】

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

一點酒意不像大多數的餐酒館給人一種難以親近的暗黑距離感，整間以透明玻璃窗為主，看得進去也透的出來，讓人更能放膽推開門把踏入這個世界！在這裡餐酒並濟，餐點好吃、用料實在又新鮮；調酒不只裝飾浮誇更講究內容及順口度，不管要來這裡用個晚餐，或是小酌、買醉都能盡情享受！

圖／姐妹淘部落客

一點酒意就隱藏在高雄師範大學、文化中心附近的社區巷弄內，白天時可能不太好找，但一到夜晚亮起方框型的招牌燈時，就能一眼鎖定它！ 如需停車的話可停在文化中心的停車場唷！

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這馬嘎酒真的好可愛唷！這是一點酒意獨創的特殊調酒！以三種不同風味的蘭姆酒調和，搭上台灣盛產的新鮮熱帶水果，像是甜橙、鳳梨、香蕉及三種不同的萊姆酒來調和濃濃的水果香氣成功的撫平三種蘭姆酒的氣味，入喉溫熱香甜的感受，差一點讓人忘了是在喝調酒呢！

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以伏特加、琴酒、百香果、白柑橙、藍柑橘調和而成，酒氣相對明顯一些，但滋味上也偏果香甜味多一點。這杯的特點在於裡面那顆冰球，它融化的慢，相對的可以讓你慢慢的喝，放三個小時都不是問題～

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貝克特是荒謬劇的代表性作家，以這點為主軸，某種酒（待確認）搭配沖繩黑糖薑汁及以糖粉＋梅粉做成的糖口杯，再放上一根秋葵， 不過我印象最深的是上面那根秋葵，乾燥秋葵吃起來香脆而且帶著鹹香滋味，相當好吃欸！

看似完全不搭嘎的元素結合在一塊兒，呈現的滋味卻意外的順口好喝！入喉是淡淡的黑糖香氣及微微的酒香，搭配梅子甜甜的滋味挺好喝的！

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這杯就是專為網美設計的網美！想要浮誇的擺設但不想喝醉，最適合點這杯！以奶酒、綜合莓果、新鮮蘋果、奇異果及可爾必思打成的果昔，喝起來就是浪漫的酸甜滋味，相當好喝吶！

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皇莎蝦球乾炒義麵是一點酒意中最特別的菜色，也是我最愛的口味！（我就是愛鹹蛋黃！！！）這一般義大利麵店也吃不到的口味吶！

把中式元素像是鹹蛋黃、蒜酥等與義大利麵拌炒調味，鹹蛋黃獨特的鹹香氣味讓整體味鹹香濃郁卻爽口不膩！相當涮嘴又好吃呀！！

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剁椒茄汁大草蝦麵是最新推出的菜色！這道很適合愛吃辣的朋友，保證讓你辣的嗨嗨嗨！不吃辣的我們就先借過了...

以茄汁為基底再搭上朝天椒帶出辣度，讓你吃一口就能感受到朝天椒的香辣爽感，但又能迅速恢復味蕾，就是一種有爽度卻又不死辣！

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大草蝦已事先開背去泥腸，品質新鮮又乾淨，重點是肉質扎實又彈牙，搭配香辣醬汁，爽快的滋味比吃辣雞翅更盡興！

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南洋風海鮮沙律是所有餐點中最華麗的一道餐點！愛吃海鮮的朋友絕對必點這道！CP值相當高，裡面有白蝦、干貝、大蝦球、蛤蠣、花枝，內容超豐富！吃過的都會大喊再來一盤！！！

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胡志明的口水雞是一點酒意最多人點的一道餐點！幾乎是每桌必點的品項阿！特別以舒肥處理過的雞胸肉加上獨家特調的口水醬汁搭配花生碎、香菜及蔥花調味，口感鮮嫩無比！！！清爽酸甜的滋味在口中縈繞著，也是一道開胃聖品呀！！！

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一點酒意1.91-苓雅區酒吧推薦

營業：18:30-03:00(凌晨)

電話：07-7217091

地址：高雄市苓雅區林泉街38巷9弄5號

捷運：橘線文化中心站 (步行7分鐘)

平均：$600-700/人(低消$250/人)【可刷卡】

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