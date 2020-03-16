距離觀音亭只要3分鐘！澎湖「歐式早午餐店」非嚐不可 從餐車變身的愜意小店
Addict Brunch位在澎湖市區的民生路上，離澎湖觀音亭走路只要3分鐘，這是一間來澎湖看花火節絕對不可錯過的早午餐餐廳。
店內的吧台區有一整面的玻璃窗，天氣好時，大把陽光灑進來真的超漂亮，不過店內的用餐空間座位數量不多，建議假日想來用餐的朋友一定要先訂位。
熱前菜─酥烤珠螺奶醬捲(200元)
Addict Brunch的前菜料理像是法式料理般精緻，選用澎湖在地的珠螺海鮮當料理食材。酥烤珠螺奶醬捲兩側吃起來非常酥脆，內餡的部份能感受到珠螺的咬勁和高麗菜酸的脆美，整體口感相當美味。
熱前菜─香煎小管烤蛋搭配煙燻番茄醬汁(350元)
這盤料理的附餐是香料佛卡夏麵包，香煎小管烤蛋搭配著煙燻番茄醬汁，整體外觀極像是一座小花園一樣，上頭店家可是不手軟的使用了很多澎湖當季的時蔬。
公雞先生(260元)
公雞先生是 Addict Brunch的招牌菜色之一，盤內有焗烤吐司、綜合生菜和薯塊，薯塊搭配的沾醬是泰式美奶滋，吃起來口感滑順而且還帶點辣度，綜合生菜裡放有迷你紅蘿蔔和小玉西瓜，迷你紅蘿蔔有醃過，口感又脆又酸，非常開胃。
拿鐵上的拉花還滿精緻的，聽工作人員說他們的咖啡豆都是使用澎湖在地的烘豆師的豆子，喝起來香濃順口。
這次來澎湖的Addict Brunch 早午餐用餐，無論是環境或是餐點都讓人覺得驚艷，有選擇性障礙的朋友得苦惱了，因為每道都值得讓人推薦，也難怪在用餐的過程中一直有遊客來預訂，下回來到澎湖遊玩可別錯過啦。
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【Addict Brunch】
店家地址：澎湖縣馬公市民生路42號
連絡電話：0965-725-906
營業時間：10:30~17:00(星期二公休)
均消價位：$250
停車資訊：路邊停車
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