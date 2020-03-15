高雄藝術地標！全台最美「流線型建築」衛武營國家藝術文化中心

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圖文/衛武營國家藝術文化中心

首圖：IG@matsuo520

眾人的藝術中心

衛武營國家藝術文化中心曾是軍事培育中心，現為臺灣最新藝術地標，更是全世界最大單一屋頂劇院建築體。佔地 9.9 公頃，由荷蘭建築師法蘭韾・侯班以衛武營的老榕樹群為靈感設計，整棟建築物讓民眾能四面八方、毫無阻礙的走進場館，而由廳院屋頂延伸的通透空間，則是向眾人24 小時開放的榕樹廣場，民眾能夠自由穿梭其中、自在地活動與休憩。

室外有可容納約 1000席觀眾的戶外劇場，室內則依不同表演規格打造歌劇院、戲劇院、音樂廳、表演廳等四座廳院，衛武營音樂廳，為臺灣第一座採環形葡萄園式的階梯形區塊觀眾席設計。廳內的 9,085 支音管的管風琴由德國百年歷史管風琴製造商 Orgelbau Klais 承製，為亞洲專業表演場館中規模最大。

建築理念

衛武營國家藝術文化中心座落於高雄市鳳山區，相鄰占地49公頃的衛武營都會公園，基地面積9.9公頃，建物面積3.3公頃。音波式的流線外型與白色波浪的自由曲線，以流暢的弧度滑入地面，與周遭環境巧妙結合。 建築師法蘭韾・侯班的設計靈感來自於衛武營區的老榕樹群，樹齡過百的榕樹群，盤根錯節、枝枒糾結，光影錯落於樹葉間灑落。

正是這樣虛實互應的景象，開啟了建築師賦予衛武營具穿透感與呼吸節奏的想像。同時，為呼應南臺灣潮濕氣候以及居民喜愛戶外活動、夜間燈光的生活習性，設計了臺灣第一座24小時開放、無圍欄的藝術中心，不僅有助於氣流流動，也創造了劇場與生活零距離的空間感。

地址｜高雄市鳳山區三多一路1號 (捷運衛武營站6號出口)

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