2020打卡新地標！精選高雄10大「自然&網美系景點」

聯合新聞網 / ReadyGo出發前

Shin@ReadyGo

首圖：@chianing1989、@a_j.couple

高雄作為全台最大的直轄市，能旅遊好去處自然也不在話下，來高雄你會想去哪些地方玩呢？愛河、六合夜市，還是旗津港勒～今天這些都不是我們要介紹的重點，ReadyGo特地揀選了綜合自然風情＆現下大家出遊最在乎的IG打卡景點，有近期才新開幕的景點，還有整間以石頭雕砌的老廟喔，我自己覺得真的超酷的！

多納吊橋

一座淨白色大橋，遠處就可看見一隻巨型老鷹守護著在此，這裡是多納吊橋，曾經歷過八八風災肆虐的道路激橋樑，如今已成為不少攝影師拍攝夜景的私房景點，順道再去號稱東南亞最高以及曾經是全台最長的多納高吊橋看看。多納高吊橋日治時期為多納族人必經的路徑，不只是多那人起步發展很重要的橋樑，也是族人與親人、情人、朋友道別的情之橋。站在橋上濁口溪谷的秀麗景緻讓人難以忘懷，可體驗居高臨下之感，如此美景更榮獲米其林指南中，2星級的推薦景點。

圖/IG@hsiang_0201
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景點地址：高雄市茂林區多納橋

大東濕地公園

占地9.33公頃的大東濕地公園擁有「城市版忘憂森林」之稱，10多顆的巨樹佇立池中，獨特的鏡面倒影、清幽景色、靜謐氛圍讓人以為踏入寧靜的森林裡，瞬間愛上。

圖/IG@alice3332000
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圖/IG@ye__1029
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景點地址：高雄市鳳山區博愛路539巷41-1號

美濃湖

作為高雄第二大人工湖，美濃湖面積約21公頃。如果沒看過山水墨畫，來美濃湖你就能親身感受到何謂畫作！層層山巒與湖水相互輝映，宛若山水潑墨畫，其中中式風格涼亭「中正亭」更是完美的點綴，典雅清幽，迷人的風景讓人放鬆~

圖/IG@wangjenching
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景點地址：高雄市美濃區 民權路旁

柴山秘境

柴山秘境海灘是一處峭壁，站在峭壁上可以一覽180度的海景，整個海平面瞬間盡收眼底，相當漂亮！在峭壁左側則有一條小路可以攀繩往下降到沙灘上，兩旁都是礫石，因此十分需要注意安全，不建議帶年紀太小的小朋友到此遊玩，免得受傷。此外，還要注意這邊是獼猴的大地盤，到這邊遊玩的旅客不建議手上拿著食物唷！遇到獼猴的時候也千萬不可以餵食，和他們保持基本距離就可以囉，他們不會主動攻擊人類的！

圖/IG@loveonlyone520
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景點地址：高雄市鼓山區柴山大路41之2號

鳳山基督長老教會

五層樓高的教堂矗立在高雄鳳山的巷弄裡，高聳的尖塔、尖形的拱門與大窗戶都是典型的哥德式建築風格，由上往下外的階梯造型神聖不失莊嚴，大氣而有海納百川之感。教堂下方與華麗的教堂相比之下顯得較為簡單的西式洋房是工作人員的辦公室，走在其中猶如置身歐洲小巷，有著濃厚的異國風情。

圖/IG@linedwige
圖/IG@linedwige

景點地址：高雄市鳳山區中正路172號

連絡電話：07 746 2676

夏比花園

歐式風格的夏比花園位於高雄的大樹區，園內豐富的植栽營造出祕密花園的氛圍，很適合與三五好友或家庭來聚會，戶外草地區和溫室都讓人感覺十分愜意，園內也有販售乾燥花和自種蔬菜，喜歡園藝與植栽的朋友絕對要來尋寶！

圖/IG@chianing1989
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圖/IG@sharnonthewitch
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地址｜高雄市大樹區興田路33號-5號

旗津貝殼博物館

位於旗津貝殼博物館旁的彩虹教堂，是高雄婚紗公司聯手打造的新亮點『彩虹教堂』。佇立在水池上的五色ㄇ字型柱子，從不同角度加上天空與水面的襯托來作構圖，吸引許多人來拍照朝聖。

圖/IG@elena_0921
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景點地址：高雄市旗津區旗津三路887號

營業時間：9：00–17：00（週一休館）

連絡電話： 07 571 8920

衛武營國家藝術文化中心

衛武營國家藝術中心榮登Time列出的2019全球百大景點，以衛武營都會公園內的榕樹群為靈感，將枝椏糾結、根鬚盤錯的老榕樹群印象，轉化為流線型的外觀和流暢的弧度，8000多片不規則金屬鋼板交織形成從日治時代的軍事基地，蛻變為世界最大單一屋頂建築，充滿了前衛、現代感，猶如一個巨型藝術品。

圖/IG@matsuo520
圖/IG@matsuo520

景點地址：高雄市鳳山區三多一路1號

營業時間：11：00–21：00

連絡電話：07 262 6666

小天地 SKYLAND

夢幻球池、無敵海景，結合了兒童和少女們最愛的兩大元素，小天地skyland就位在鼓山輪渡站旁，是一個由漁會的老房子改建而成的藝文空間。去年（2019）下半年才全新開幕可以舒適的在這裡欣賞海景、閱讀書籍，也很適合家長來這裡蹓小孩，一邊玩耍，一邊沉浸在藝文氣息裡，享受一個優閒的午後。

圖/IG@_jj908
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圖/IG@yiiiiiii_hui
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景點地址：高雄市鼓山區濱海一路111號

營業時間：14：00–21：00

田寮石頭廟

這座石頭廟大概是我看過最特殊的廟宇了，整座廟宇以一顆顆石頭黏製而成，從1994年至今，由一座小廟漸漸擴增成現在大家看到的石頭廟，而田寮石頭廟的由來還藏著一段感人的故事，點擊下面的影片有詳細的石頭廟解說唷！廟裡的假山、柳樹、石橋、小池塘、石頭裝飾和最高處的是觀音佛像都是遊客們來到這裡必朝聖的場景，一定要好好的拍照留念一番啊～

圖/IG@a_j.couple
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景點地址：高雄市田寮區七星路

連絡電話：07 636 1154

延伸閱讀>>【高雄懶人包】高雄還能去哪玩？最新熱門打卡景點大放送啦~　

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旗津 吊橋 公園

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