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台灣離島「基隆嶼」登島登塔一次玩 & 基隆周邊景點美食懶人包

聯合新聞網 / Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家
▲台灣離島基隆嶼。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

基隆怎麼玩？不外乎是去廟口吃綿綿冰，再拜個月老廟求姻緣。BUT！小編今天就要告訴你基隆最SPECIAL的玩法—登上有「台灣龍珠」美名的基隆嶼！基隆嶼受到蘇力颱風侵襲而封閉塵封了8年，在積極修復後，於去年再次開放，到底基隆嶼要怎麼登島？怎麼玩？讓我們繼續看下去！

基隆嶼又稱基隆島，由安山岩為主體的火層岩地形構成。豐富獨有的生態景致，加上獨特的小島地質，讓基隆嶼有了「台灣龍珠」的美稱。它的美並非近幾年才被注意，基隆嶼在日治時期就被選為基隆八景之一，有「杙峰聳翠」美稱。

台灣離島－基隆嶼資訊

台灣離島－基隆嶼資訊＃1

基隆嶼登島預約

為了保護基隆嶼環境，基隆嶼登島人數是有數量管制的喔！每日開放1200個名額，每年夏天的週末可都是一位難求，建議提早預訂或是先申請以免向隅。

台灣離島－基隆嶼資訊＃2

基隆嶼交通

前往八斗子觀光漁港

開車：於八斗子觀光漁港(即碧砂漁港)或基隆港小艇碼頭登船。

大眾運輸：抵達「基隆火車站」後，於南站轉103、104號公車到北寧路站下車。

搭船

航程時間：單程約為30分鐘

航班：基隆嶼會於17：30清島，最後一班前往基隆嶼的船班時間是14：00！要特別注意一下喲！

台灣離島－基隆嶼玩法推薦

台灣離島－基隆嶼玩法＃1

登島－海濱步道

▲台灣離島基隆嶼-步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

沿基隆嶼海岸步行，途中經土地公祠、觀音洞。而步道兩側有豐富原生種植物，諸如基隆筷子芥、基隆蠅子草，這兩種瀕危的稀有植物，讓我們一起踏上步道吹著鹹鹹海風尋找它們的蹤跡吧！

台灣離島－基隆嶼玩法＃2

登塔－燈塔步道

▲台灣離島基隆嶼-步道。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

此步道主要為木棧道階梯，陡坡直上1135階，往返約60~80分鐘。登頂後可360度俯瞰基隆嶼全島風貌，視野佳時還可遠眺台灣本島北海岸線。此外，這座「基隆嶼燈塔」，是國內首座以太陽能發電之燈塔，抑是海上的重要地標。

台灣離島－基隆嶼玩法＃3

基隆嶼SUP繞島體驗

▲台灣離島基隆嶼-SUP體驗。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家）

小編推薦的基隆嶼登島月份是每年的4~10月（5~6月百合花季、8~9月金花石蒜花季）。在基隆嶼最熱門的玩法是，繞島或登塔一睹湛藍海洋之美。如果以上的玩法都不足以滿足你對大海的熱愛，那麼可以試試在基隆嶼外圈玩SUP立槳，同時結合基隆嶼繞島、SUP、跳海、賞鳥等體驗，讓你在大海的擁抱裡放輕鬆。

基隆嶼周邊景點推薦

基隆嶼周邊景點＃1

八斗子火車站

一下火車對面便是無敵海景的八斗子車站，有「北台灣多良車站」的美名，是平溪深澳支線的最終站，曾經被廢站，後來又於2016年復駛。

八斗子是台灣平埔族巴賽族語裡女巫、溫泉的意思，甚至被延伸為煙霧迷漫的意境。八斗子車站海邊的石頭經海浪的沖刷侵蝕，形成特殊的海蝕地型，岩岸的地質有別於西部海岸的沙灘氣勢更顯磅礡。

基隆嶼周邊景點＃2

海科館

海科館曾被《紐約時報》列為「2014年必去的52個地方」中到台灣旅遊必訪的景點之一。海科館包含「海洋文化廳」、「海洋環境廳」、「海洋科學廳」、「深海影像廳」、「深海展示廳」、「船舶廳與海洋工程廳」、「水產廳」、「兒童廳」、「特展廳」等九個廳。館內還有DIY課程，適合小朋友動手做做看，認識奧妙的海洋世界喔！

營業時間：平日 9:00~17:00 / 例假日 9:00~18:00 (每週一、除夕休館)

海科館票價點我 (停車場費用→平日20元/小時；假日是50元/小時)

基隆嶼周邊景點＃3

和平島

▲台灣離島周邊景點-和平島日出。（圖／Pixabay）

和平島公園位於基隆港東側，是北台灣最早有西方人足跡的地方。和平島公園在北海岸及觀音山國家風景區境內，是一座擁有遼闊海景及特殊地質的休閒公園。夏日更開放戲水區，可以來這邊玩水、漫步，適合情侶、親子來此踏輕。園區內有餐廳及咖啡廳，讓你享受輕鬆的午後時光。

營業時間：5/1~10/31→08 : 00 - 19 : 00 ；11/1~4/30→08 : 00 - 18 : 00

和平島門票：全票80元/ 敬老學生40元/ 市民票60元

基隆周邊美食推薦

基隆周邊美食＃1

益心居龍蝦麻糬

你一定有吃過麻糬，但龍蝦、干貝、烏魚子、魚翅口味的麻糬你可能就沒吃過了！餡料滿滿的鹹麻糬裡面包有沙拉、蝦肉，小黃瓜，吃起來非常清爽，外面灑滿白芝麻放入口中香氣肆溢。重點是4顆只要100元，非常划算。

營業時間：平日14：00~19：00 / 假日11：00~18：00

基隆周邊美食＃2

廟口營養三明治

▲台灣離島周邊景點-廟口夜市。（圖／Pixabay）

造型酷似潛艇堡的廟口營養三明治，包有番茄、小黃瓜、水煮蛋，重點是那剛出油鍋微脆又軟Q的麵包。小編我講著講著肚子就咕嚕咕嚕叫了起來！基隆廟口營養三明治是不管要排多久，我都願意等的必吃美食。

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