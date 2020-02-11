來當奇幻小精靈！闖入屏東全新「艾米達精靈谷」探險 歐風童話莊園太好拍
屏東新埤最近有個熱騰騰的全新景點，以精靈村為主題概念，讓人走進園內仿佛踏入另一個國度。各個角落佈滿可愛的精靈裝置藝術，還有超萌的精靈房子、歐式特色建築等，不僅適合親子旅遊，還會讓大人忍不住童心爆發！
這個1月底才剛開幕的私房景點，就是靠近新埤鄉花海公園的「艾米達精靈谷茶樹莊園」。園區除了把童話故事搬入現實世界，還讓希望化身小精靈的旅客，能在購票處免費租借精靈服。親自穿戴精靈同款帽子和領巾，搭配和魔界系列電影相像的場景，立馬幫這趟旅程添加奇幻力量！
艾米達精靈谷設有3大精靈族區，包含「蘑菇村」、「飛精靈村」、「帽子村」，全區共有17個拍照熱點，走到哪都能拍到哪，逛上一整天完全沒問題。此外，園內還設有深受小孩喜愛的兔子餵食區，據說小朋友們都在此區捨不得離開，旁邊特別備有家長休息區，想要偷偷約會到這裡準沒錯。
入園門票全票150元，身高120公分以下兒童免費入園。票券皆可折抵50元的園區消費，因此若覺得意猶未盡，能選擇體驗夢幻吹泡泡活動，肚子餓也可考慮莊園內的簡單餐飲。這個假日不用特別飛歐洲了，趕快到精靈村來趟冒險之旅吧！
艾米達精靈谷茶樹莊園
地址：屏東縣新埤鄉屏118鄉道（導航：艾米達精靈谷茶樹莊園）
電話：08-7982340
營業時間：10：00～17：30（週二公休）
入園門票：全票150元；半票100元（滿65歲以上、國小7-12歲、持身心障礙手冊者）
入園優惠：身高120公分以下兒童免費；門票可折抵園內消費50元
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