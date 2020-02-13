飛機停飛玩翻國內！ 第一次「小琉球自助旅行」就上手

【30秒認識小琉球】

小琉球是台灣屬島中唯一的珊瑚礁島嶼，經過長期沖刷，於岸邊雕刻出許多奇岩勝景，包括人氣景點花瓶岩、美人洞、威尼斯海灘等，值得尋幽訪勝、細細體會。此外，小琉球清澈、幾乎零汙染的海水，不只深深吸引潛水愛好者，也是海龜屬意的棲息地，例如保育類動物「綠蠵龜」，就很喜歡在小琉球海域出沒覓食，遊客在這裡進行水上活動時，能輕易看見牠們的蹤跡。

小琉球面積不大，卻是景點密集且處處驚喜，歡迎放自己一個長假，在小琉球感受漁村生活的閒適，看海看青山，放逐思緒，悠享島嶼風情。

【氣候】

小琉球屬於熱帶季風氣候，年均溫維持25℃，無明顯四季。

5~9月是小琉球的雨季，有種春天後母面的善變，建議事先了解氣象預報，才不會讓壞天氣擾了旅遊興致。

夏季人潮最多，特別是暑假期間，如果不喜歡人擠人，冬天或是適逢迎王祭的農曆10月，也是可以考慮的選擇。

【對外交通】

目前僅能通過船運🚤前往小琉球，共有東琉線／鵬琉線兩種航線。

⭐東琉線：屏東東港碼頭東琉線聯營處－小琉球白沙尾漁港／大福漁港，航行時間約25至40分鐘。

【交通方式】

如果來自外縣市，除了自行開車，又有以下幾種方式可以到達東港碼頭：

高鐵：左營站－東港碼頭，搭乘計程車或包車需約50分鐘；客運約120分鐘

台鐵1：高雄站－東港碼頭，搭乘計程車或包車需約50分鐘，客運約110分鐘

台鐵2：屏東站－東港碼頭，搭乘計程車或包車需約40分鐘，客運約70分鐘

飛機：高雄國際航空站－東港碼頭，搭乘計程車或包車需約45分鐘，客運約80分鐘

（皆為預估時間，實際車程會依當下路況而有所增減）

【交通船選擇】

交通船又分公營、民營，民營又有富泰、東琉兩種選擇。

民營交通船航行時間約25-30分鐘，停靠於小琉球白沙尾漁港，是主要的觀光進出口；

公營交通船約35-40分鐘，停靠在小琉球大福漁港，距離鬧區較遠，航行時間較長，票價相對便宜。

【票價】

公營：全票200元、半票110元、軍警票150元、來回380 元。

聯絡方式：東港站(08)833-7493、(08)832-7960

琉球站(08)861-1825、(08)861-3048

民營：全票單趟230元、來回410元；半票單趟120元、來回210元；保險票（0～3歲）單趟30元、來回60元。（翔信單程票：全票300元、半票180元）

聯絡方式：

東琉＊東港站(08)832-5806，琉球站(08)861-2382。線上訂票

富泰＊東港站(08)833-9659，琉球站(08)861-3995。線上訂票

⭐鵬琉線：大鵬灣－小琉球大福漁港，航行時間約20分鐘

【交通方式】

如何前往大鵬灣？除了自行開車，你還可以選擇以下大眾交通工具：

高鐵：左營站－大鵬灣，計程車或包車約40分鐘；轉搭客運9127／9189，約95分鐘

台鐵：高雄站－大鵬灣，計程車或包車約50分鐘；轉搭客運9127／9117，約80分鐘

飛機：高雄國際航空站－大鵬灣，計程車或包車約45分鐘；轉搭客運9117，約70分鐘

（皆為預估時間，實際車程會依當下路況而有所增減）

【票價】

全票單趟230元、來回410元；半票單趟115元、來回200元；保險票（0～3歲）單趟30元、來回60元。

聯絡方式：大鵬灣站(08)832-1888。船班資訊

【島內交通】

小琉球面積僅7平方公里，貫穿全島的環島公路也僅18公里，就算是緩慢安全的車速，半小時也能完成環島，建議有駕照的朋友租借機車或是電動車。

沒有駕照也沒關係，許多店家也提供電動自行車、自行車的租借服務，也有601小琉球還島接駁公車，行經各大景點，不趕時間、享受慢慢旅行的朋友都可以參考看看。

【去小琉球一定要做的10件事】

本體就是珊瑚礁的小琉球，包覆著她的大海就是最大的寶藏，所有的娛樂幾乎都是圍繞著大海展開，包括海岸風光、海蝕地形與潮間帶探險；熟悉水性的，還可以直接下水，在波光爛漫裡，發現珊瑚礁群的魅力……

在小琉球，可以做的事情實在太多太多，若一不小心選擇困難症發作，那就不能錯過以下小編精心整理的活動攻略！

⭐全台唯一水上自行車

▲圖片說明：倚靠雙腳產生動力的水上自行車（圖／水行俠－水上自行車）

小琉球整座島嶼及附近海域皆屬於保護區，因此禁用機械動力水上遊憩器具，小琉球的海上活動都要靠自己，全台唯一「水上自行車」就是依靠自己的雙腳產生動力，機身輕巧，輕輕踩踏就能前進、後退，龍頭則用來調整方向，有點像簡易版天鵝船，設備簡單卻不馬虎，視野還超級好！

⭐考驗體力獨木舟

▲圖片說明：超夢幻透明獨木舟（圖／探索拉美Discover Lamay）

近年興起的海上獨木舟，也是來到小琉球一定要體驗的活動。獨木舟很考驗體力，若是兩人同行，還需要有一定默契，但本質上都不難，經過教練講解之後，人人都能秒get訣竅。

已經有經驗的，且自認體力足夠，可以挑戰全島或半島行程，初學者則建議體驗行程。除了一般獨木舟，透明獨木舟也超有人氣，價格較貴，船體也較窄，但是與海水的近距離接觸，還是讓不少人趨之若鶩。

⭐挑戰平衡力 立式划槳SUP

▲圖片說明：考驗平衡的立式划槳SUP（圖／探索拉美Discover Lamay） 顧名思義，立式划槳SUP（Stand Up Paddle）就是站在一塊類似衝浪板的板子上，以槳划行的運動。教練在教學時，都會先從坐姿開始教起，然後是跪姿、站姿。一樣是划槳，SUP會運到全身的力量，特別是平常很少用到的核心，以維持平衡不落海。

如果划到累了，也可以坐下或躺著休息，享受海風吹拂，或可低頭看看清澈海水，說不定有海龜悄悄經過唷！

⭐深入藍海 浮潛與深潛

小琉球正確的打開方式，自然是深入藍海與海龜共游（但不能觸摸喔），建議新手可以先選擇浮潛行程，教練會先在岸上教學，確保學員都能正確使用裝備、學會基本生存技能後，就會帶團前往近海。浮潛使用蛙鏡+呼吸管（當然還有一些衣著方面的裝備），輕趴海面，讓身體自然浮起，就可以潛進海面之下，在一片藍色世界裡，看見豔麗的珊瑚礁與熱帶魚群、甚至是小琉球明星──海龜們！不過切記，千萬不要一時興奮過頭去觸碰海龜，罰金可是非常高的唷。如果真的太害怕嗆到水或沉入海底，教練也會提供游泳圈，讓初學者有東西可以抓著，安全感up up

有興趣考取潛水執照，或是已有證照的朋友，透過深潛探索小琉球海域，絕對是最迷人的打開方式。然而下水時，身邊一定要有教練，有證照了也必須有人陪同，才能在沉醉海藍的美麗時，也能盡興而歸！

⭐不用濕身半潛艇

▲圖片說明：彷彿移動水族館的半潛艇（圖／探索拉美Discover Lamay） 真的不會游泳、或是攜家帶眷，半潛艇或許是不錯的選擇！半潛艇的船票可以在白沙尾碼頭購得，大部分民宿也有合作優惠票，出發前可以向民宿老闆詢問。

半潛艇又稱玻璃船，底下的船艙都有大片玻璃，讓乘船的遊客不用潛水濕身，在舒適的船艙即可進行海底觀光，彷彿「會動的水族館」。出船一趟約40分鐘，建議出航時先去底下船艙欣賞海底之美，回航再到上層船艙，擁抱不一樣的海島光景！

⭐大自然的教室－潮間帶生態體驗

小琉球得天獨厚的環境，造就了岸灘多采多姿的生態系，僅一公尺的潮差，讓島上的潮間帶很有海洋特色，像是會跳舞的海蛞蝓，還有螃蟹化身變形金剛，各式海膽、海蔘、海兔、寄居蟹等大開party，展開一場熱鬧饗宴。不過隨著遊客愈來愈多，為了保護環境，大部分潮間帶都需要在專業導覽員的陪同之下才能踏足，且會進行流量管制。現在多數在地業者也提倡潮間帶休養，每年12月1日至隔年3月31日冬季休養期，島上所有生態導覽都會暫停，務必詳加注意，以免撲空。

⭐鬼斧神工的秘境－自然景觀

蛤板灣＆厚石群礁

▲圖片說明：又名蛤板灣的純白貝殼沙灘（圖／Flickr授權作者－穎睿 李）

▲圖片說明：厚石群礁 蛤板灣是一處長達100公尺純白貝殼沙灘，白紗細軟，海水湛藍，鋪成一整片的浪漫，媲美威尼斯海灘。偶有漂流木駐足，點綴一點遺世獨立的滄桑，墨黑與白的鮮明對比，吸引不少人來此踏浪，也要順便拍張美照打卡。

白沙的另一邊，取而代之的是怪石嶙峋的「厚石群礁」，受到經年累月的海蝕作用，群礁呈現自島上綿延出去的條狀分布，從空中俯瞰，就像蕞爾小島穿上了百褶裙，即使如此，入目望去，仍然是一片黝黑的粗獷。

花瓶岩

小琉球的明星地標：沒來過等於沒去過小琉球的程度XD受到地殼隆起而浮出海面的海岸珊瑚礁，在海水長期侵蝕下，形成上粗下細，宛若花瓶的造型，加上岩石頂部長滿花草，更坐實花瓶岩的趣稱了。

美人洞&烏鬼洞&山豬溝

▲圖片說明：美人洞、烏鬼洞、山豬溝、杉福生態廊道同屬於小琉球風景區，一票即可在兩天內暢遊四大景點。 美人洞是由珊瑚礁岩組成，背山面海，渾然天成，每一處都是大自然精雕細琢的藝品，步道串連二十多個洞穴，景色各異，需要一點時間駐足，好好品味她們的瑰麗。

「烏鬼洞」是一處石灰岩洞穴，路徑如迷宮，入口則有百年老樹盤根錯節，更添悠遠韻味。

山豬溝是因斷崖形成的山溝，是島上保留最完整的原始植相地區。除了可以看見珊瑚礁與貝殼化石，還有林木縱橫交錯，信步期間，彷彿走入熱帶雨林。

⭐與海相生－人文景觀

三隆宮

三隆宮是小琉球每三年一科迎王祭的主廟，其由來是為了祈求出船平安與滿載而歸，在當地漁民心中有著舉足輕重的意義。每逢迎王祭，不管天南地北，居民都會回到小琉球，漁港被漁船填得滿滿的，為期七天，島上的人民就只專注於「迎王」。除了陸上抬轎環島，島上還有獨有的「巡港腳」儀式，幾十艘漁船依序航行繞境，遠遠看去氣勢磅礡，還帶著一股莊嚴肅穆。

望海亭

▲圖片說明：從望海亭遠眺，可以看見清澈海面下的珊瑚群礁 望海亭位於美人洞景區。雖說小琉球的海景唾手可得，但是都沒有望海亭來得獨樹一幟。在望海亭遠眺，可以看到巍峨的海崖，以及碧綠海面張牙舞爪延伸出去的珊瑚群礁，遠處則無縫接軌海的蔚藍，漸變調色蔓延天邊。

落日亭

▲圖片說明：落日亭（圖／Flickr授權作者－jeff~） 望文生義，落日亭就是捕捉海上夕陽的地方，一望無際的視野裡，可以看到自夕陽滿溢出來的霞色將海天染成一片橙紅，也於海面上緩緩拉出金黃色的影子，最後一瞬之間，滾落地平線，迎來星漫銀河的夜。

白燈塔

▲一片綠蔭之後豁然開朗的白燈塔（圖／Flickr授權作者－Jason Chao） 高十公尺的白燈塔矗立在島嶼制高點，與身後海藍映襯出一派異國氛圍，鄰近的老榕樹群也是知名景點，但因為傳說紛紜，且沿路沒有太多路燈，還是建議白天前往為佳。

⭐一起保護海龜吧－海灘貨幣

▲圖片說明：海灘貨幣與淨灘活動（圖／小琉球淨灘x海灘貨幣活動社團） 為了保護海洋生物、喚起對海洋汙染的重視，被海龜青睞的小琉球幾乎是動員全島，發起獨一無二的海灘貨幣活動，每年不定期舉辦淨灘，最後依據撿到的垃圾重量，發配海灘貨幣，直到海洋再無垃圾為止。

這個貨幣的來源也非常有意義，原身是海漂玻璃，後經過在地藝術家的巧手繪製，不僅具有收藏價值，也可以做為真正的貨幣，於合作店家使用。

淨灘理念、資訊與合作店家都會統一於公開社團公布，有興趣的朋友都可以參考看看，一起加入守護海洋的行列吧！

［小琉球淨灘x海灘貨幣活動］FB社團

⭐熱血環島

小琉球有一條貫通全島景點的環島公路，全長18公里，單純環島的話，騎機車只要30分鐘，自行車也可以輕鬆達成。當然最棒的玩法，還是一個一個順遊景點，放慢腳步，將身心靈交由海風，享受難的的悠閒時光！

【旅宿推薦】

小琉球觀光發達，旅宿選擇超多，無論是結合水上活動的民宿、設計概念旅店、匯聚世界各國旅人的背包客棧，款式族繁不及備載，不過既然是第一次自助，不妨就先從屏東縣政府認證的2017屏東十大好宿著手吧！

⭐正好友生態環保旅店

▲圖片說明：將海洋環保落實到每一個角落的正好友（圖／小琉球正好友生態環保旅店） 正好友是少見的環保+生態主題民宿，老闆蔡正男不僅主動提供解說服務，熱心規劃小琉球生態深度遊，民宿本身也是以身作則，房間以小琉球常見的海洋生物命名、設計風格飽含綠蠵龜等意象，不過最難得的還是使用環保漆料、並選用碳化木天花板、天然清潔用品，店家也不會提供一次性盥洗用具與餐具，身體力行環保的真諦。

網址：http://truefds.blogspot.com/2016/06/blog-post_52.html

地址：929屏東縣琉球鄉中山路153號

電話：0966729297

⭐星月旅店特色民宿

▲圖片說明：滿滿異國風情的星月旅店（圖／星月旅店特色民宿） 星月旅店的外觀就如其名，下層以象徵月光的金黃色為底，上層則是星夜的濃烈藍色與白色星點，整體突破既有建築定式，呈現不規則的溫潤圓角，很有繪本感；內裡裝潢則走西班牙異域style，融合海島的熱情活力與慵懶，每一種套房都有不同風格，另有早餐、午茶與泳池等設施，放逐自我的度假首選，非星月旅店莫屬。

網址：http://www.msvilla.com.tw/

地址：929屏東縣琉球鄉中山路116號

電話：088613703

⭐極之宿民宿

▲圖片說明：被海包圍的一片綠地－極之宿一館（圖／極之宿民宿） 嚴選上等環保建材，選用席夢思獨立筒床墊等高規格備品，極之宿經過多年蟄伏準備，立志打造極致旅宿經驗。極之宿民宿共有兩館，本館除了主建築，還有精緻小木屋，超有度假feel；觀海二館離海更近，清水模、大理石的工業風基調，尤具時尚簡約感；不變的是房間寬敞、乾淨明亮，且寵物友善，服務及時又到位，若常去小琉球，不妨各館都住一下，感受不同的設計感與氛圍，老闆依然熱情親切。

網址：http://www.exbnb.club.tw/

地址：929屏東縣琉球鄉上杉路130巷3號

電話：0975075716

【伴手禮】

⭐手工魷魚片

在小琉球最熱鬧的民生路上，到處都有攤販販售手工烤魷魚，甚至會有店家直接在路邊烤給你看：先用炭火將魷魚的水分烤乾，刷上特製醬料，再用改良過的機器將魷魚壓成片狀，裝袋後就變成一包包的零嘴，濃縮的新鮮海味愈吃愈涮嘴。

⭐麻花捲

麻花捲可說是歷久不衰的小琉球名產，各家口感不同，口味更是推陳出新，時間夠多的話，不妨事先多做點功課，也可以慢慢試吃，一定會找到符合自己口味的麻花捲！

▲小琉球必帶伴手禮麻花捲（圖／Flickr授權作者－Phyllis）

文／許凱茹

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