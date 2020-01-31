精彩可期！ 「2020澎湖花火節」景點交通×四天三夜全攻略

2020澎湖花火節將在4月20登場，為期兩個月的煙火秀，將在每週一、四舉行，而且今年更有漫威煙火開場和閉幕，共計24場。想來欣賞澎湖花火節的絢麗景致、想吃海鮮BBQ、跳島浮淺、夜釣小管，各種經典行程一次整理給你，澎湖景點好康報你知！

2020澎湖花火節資訊

▲2020澎湖花火節煙火場次表。（圖／澎湖 Travel粉絲專頁） 分享 facebook

每年到了四月就是澎湖開始熱鬧的時候，其中不能錯過的絕非澎湖花火節啦！今年有別於以往的就是漫威人物的主視覺煙火，共有六場由無人機排出來的「漫威之夜」特別煙火，日期分別是開幕的4/20、4/23、4/27、5/11、5/18、6/15、6/25，以及閉幕的6/29。

漫威是迪士尼旗下的熱門品牌，周邊商品、電影推出總是風靡各地民眾，如鋼鐵人、黑寡婦、浩克以及美國隊長，無論你是哪一個英雄的粉絲，買好機票準備衝澎湖花火節囉！

＊活動日期：2020年4月20日~6月29日

＊場次時間：每周一、週四晚間9點

＊施放地點：馬公市觀音亭園區

＊交通方式：抵達馬公機場後搭乘公車至「馬公總站」，下車後步行抵達會場。

▲2020澎湖花火節景點-澎湖西瀛虹橋。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

澎湖每年的重頭戲「花火節」，在海上舉辦的活動已成為澎湖在海內外遠近馳名的大型活動，施放煙火的距離與觀眾僅距300公尺，也因此延伸出了許多不同的玩法，小編特別推薦可以乘船或者划SUP體驗近距離感受震撼煙火的浪漫氣息。

▲2020澎湖花火節景點-吉貝島。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

除了在馬公市區觀音亭的煙火之外，為了迎接5/10的母親節，5/9週六在吉貝島有加場；而6/25~6/28為端午連假，剛好可以搭上澎湖花火節的最後一波，想在連假前往的話，可以趕快開始準備囉！

離島加場：5/9（吉貝島）、5/30（七美）、6/13（望安）

澎湖花火節交通方式

台灣本島到澎湖：飛機

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台灣有幾家國內航空可從台灣本島飛至澎湖馬公機場。飛行時間皆為一小時內，單程票價落在2000到3000元左右，另有軍人、敬老、信用卡等優惠。建議湖花火節和暑假期間須提前訂票以免向隅。

注意：德安航空是從台灣直飛澎湖七美、望安，而非馬公機場，亦有從馬公機場直飛七美望安的班機。

台灣本島到澎湖：搭船

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台華輪分為一般艙和臥鋪艙等類型，價位不同，一般單程票價約1000元，建議要搭船的朋友可以從布袋港出發船班的班次較多且航行時間較少。另有夜行班次(約6.5小時)睡一覺隔天直接抵達澎湖，可省下住宿費和時間。

澎湖本島＆離島交通

機車：澎湖共一市五鄉，馬公市及湖西鄉、西嶼鄉、白沙鄉、望安鄉、七美鄉，共計大大小小90個島組成。喜歡高機動性的在澎湖各島趴趴走，可以透過機車來移動。

輕型機車：250~300元/日

包車：不會騎車或也不想曬太陽的朋友可以考慮包車遊覽的方式讓點嶼點的行程更順利簡單，採半自助的一日遊行程自由度比較大也相對舒適。

7~9人座：2500元/日

搭船：澎湖跳島觀光旅遊最常去的就是「南海四島」，分別為七美、望安、虎井、桶盤。喜歡水上活動的朋友可以前往西吉嶼的藍洞、忘憂島。

澎湖四天三夜行程推薦

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2020澎湖花火節景點＃1

澎湖馬公老街

▲2020澎湖花火節景點-澎湖老街。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

位在澎湖開台天后宮旁邊的馬公老街有400年的歷史，清代乾隆時期這邊商業、人口聚集，挖了一個「四天井」給大家取水，因此這邊的中央街又有大井街這樣的別稱。天后宮以前又叫做媽宮，馬公即是透過這個諧音而來。

2020澎湖花火節景點＃2

篤行十村

▲2020澎湖花火節景點-篤行十村。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

「晚風輕拂澎湖灣 白浪逐沙灘，沒有椰林綴斜陽 只是一片海藍藍，澎湖灣~澎湖灣 外婆的澎湖灣...」

潘安邦、張雨生故居位在距離澎湖馬公不遠的篤行十村新復里內，可以逛完澎湖老街後再來這邊參觀。這首歌也道出了澎湖帶給人的感受，四天三夜的時光可以好好體會台灣第一大島的度假風情。

2020澎湖花火節景點＃3

釣小管

▲2020澎湖花火節景點-夜釣小管。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

在春末夏初吹著涼涼海風釣小管，那為什麼要「夜釣」呢？小管是一種趨光性的生物，在漁船上綁上及魚燈對比晚上黑暗暗的海水，特別容易吸引小管。而小管屬迴游性的生物在每年6~9月是澎湖小管的盛產期，釣小管還能吃小管生魚片真是歐一系。

2020澎湖花火節景點＃4

無人島浮潛

▲2020澎湖花火節景點-無人島浮潛。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

無人島秘境生態多元完整有機會看到小丑魚、螃蟹、海鰻、海膽等生物，潛入世界級的私房景點看藍珊瑚。如果時間充裕也可以考慮在無人島露營，看明天一早的日出好好感受想放鬆的慢靈魂、慢生活、慢步調。

2020澎湖花火節景點＃5

澎湖七美雙心石滬

▲2020澎湖花火節景點-七美雙心石滬。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

雙心石滬不在澎湖本島而是在七美島上，雙心石滬有悠久的歷史，就地取材利用玄武岩及珊瑚礁在潮間帶築成的捕魚石牆，透過帳退潮的潮位差困助魚群成為魚兒的陷阱，被稱為是全世界最美麗的石滬。有人說：「順時針走完雙心石滬，就會有一段完美的愛情。」

2020澎湖花火節景點＃6

澎湖七美小台灣

▲2020澎湖花火節景點-七美小台灣。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

七美島原名「大嶼」位在澎湖群島最南端的島嶼，為了紀念島上七位不甘受倭寇屈辱而頭頸自盡的美人而有「七美」這個名字。小台灣位於澎湖七美島東半部，為侵蝕作用行程的天然海蝕平台澎，因外形酷似台灣的輪廓而得名。

2020澎湖花火節景點＃7

澎湖望安花宅聚落

▲2020澎湖花火節景點-望安花宅。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

花宅屬於閩式的漢人聚落，均以澎湖的玄武岩和咾咕石砌成就地取材順應自然。耆老說「花宅」一詞源於島上正中心有座小山丘就鄉花蕊花瓣一般照應，此外望安島更是施朗攻澎時艦隊的停泊地。

2020澎湖花火節景點＃8

望安綠蠵龜觀光保育中心

▲2020澎湖花火節景點-望安綠蠵龜保育中心。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

▲2020澎湖花火節景點-望安綠蠵龜。（圖／Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家） 分享 facebook

透過體驗式的展示空間讓小朋友、大朋友了解生態保育的重要性，台灣的自然環境得天獨厚在綠蠵龜產卵季的時候浮潛時還有機會遇到牠們。提醒大家千萬不可驚嚇或觸摸綠蠵龜，不僅會驚擾到牠們還會觸法。

2020澎湖花火節＃9

澎湖虎井島喵星人

▲2020澎湖花火節景點-慵懶小貓。（圖／Pixabay） 分享 facebook

不僅台灣樓上的鄰居日本有貓島，台灣的望安也是讓貓奴們凍未條！可謂貓口比人口還多，有夠可愛！夏日午後慵懶的躺在路上曬日光浴，還非常親人好療癒人心。

2020澎湖花火節景點＃10

澎湖虎井島巨人之手

虎井島位在北迴歸線23.5度的位置，而巨人之手的裝置藝術就設立在步道的終點讓你迎向陽光，也成為IG的隱藏版打卡景點。

2020澎湖花火節景點＃11

澎湖桶盤嶼玄武岩

桶盤是南海四島中最北的小島，聳立數千年的玄武岩氣勢磅礡，方山地形象是被倒扣的桶子，故有桶盤一名。澎湖因為地勢低平，無法攔截水氣盛雲至雨。沿路能看到充滿生命力的耐旱作物仙人掌，而黃橙橙的天人菊也是在惡劣氣候中百折不撓的生物，象徵澎湖人的精神，故澎湖又稱作菊島。

2020澎湖花火節景點＃12

海洋牧場一日漁夫

▲2020澎湖花火節景點-鮮蚵。（圖／Pixabay） 分享 facebook

說到BBQ可能會想到烤甜不辣、烤筊白筍、烤香腸，但曾經聽說過對澎湖人來說烤肉就是烤蚵仔！非烤不可。海上牧場可以烤海鮮跟吃海產大餐吃到飽外，也可以體驗海釣。附近的浮台海有生態體驗池，可以看到不同的海洋生物喔！

想知道更多澎湖花火節內容，請上「Tripbaa趣吧！亞洲自由行專家」