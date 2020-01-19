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高雄動靜都好玩！來趟輕軌、捷運沿線藝遊趣

2020-01-19 11:56Taipei Walker

有別於北部冬日的陰霾，暖陽高照的南部顯得繽紛耀眼，耐不住冷冽東北季風的話，就到高雄避避寒順道走踏一番，各藝文景點、美味午茶以及嘉年華樂園，讓你好玩到捨不得離開！

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★衛武營國家藝術文化中心

由荷蘭建築師法蘭馨．侯班以老榕樹群為靈感打造，這座白色流線型建築是全世界最大的單一屋頂劇院，外觀流暢的弧度宛如滑入地面，與周圍環境巧妙結合，極富空間、光線流動的穿透性，引人駐足流連。中心入口無大門、無圍籬的設計，讓民眾與藝術能更加親近；戶外劇場更打造出無邊際的曲面線條與座席，除了可展演藝文活動，也是個賞夕陽的絕佳地點喔！

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【景點資訊】

地址：高雄市鳳山區三多一路1號

電話：（07）262-6666


★衛武迷迷村

高雄市苓雅區自2016年舉辦「苓雅國際街頭藝術節」活動以來，每年都會邀請各國藝術家，對社區外牆及公共物件進行彩繪，而「衛武迷迷村」即是活動後累積許多創作而形成的大型戶外美術館。不只在衛武里，藝術家的創作範圍也擴及周遭社區，直至去年為止苓雅區已有24國、48個藝術家的作品，總共有106面牆面彩繪和1條彩繪路面，儼然成為台灣最大的彩繪壁畫城區，還有在各角落的裝置藝術，像是羚羊公仔、俏皮的變電箱畫作等，街角轉個彎都能遇見不同風景。

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【景點資訊】

地址：高雄市苓雅區衛武里

電話：（07）332-2351（高雄市苓雅區公所）


★卡啡那Caffaina Coffee Gallery文化探索館

承襲Caffaina一貫時髦歐風，在綠意圍繞的高雄市立文化中心內，提供了令人回味無窮的咖啡時光。環境明亮、座位寬廣舒適，還有戶外露天坐位，夜晚燈光亮起又是另一種氛圍。店內除義式咖啡外，也提供精品咖啡，吧檯座位區還能欣賞咖啡師以虹吸壺沖煮咖啡的過程。自家烘焙的法式甜點、歐式麵包種類也很多樣，每季推出新商品，滿足顧客喜愛嚐鮮的味蕾，像草莓季就推出眾多草莓品項；銅鍋舒芙蕾周間每日限定不同口味，是不容錯過的美味甜點。

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【店家資訊】

地址：高雄市苓雅區五福一路67號西苑（文化中心內）

電話：（07）226-1167


★Fly Inn Hostel飛行家青年背包客旅館

坐落熱鬧的三多商圈，距離捷運站只要3分鐘，交通十分便利。木質調的輕工業風格，讓館內呈現慵懶時髦的咖啡廳氣息，令人心情放鬆愉悅，更貼心的是設置了女性專用樓層，增加隱密性與安全感；另備有單人房、雙人房、六人房及八人房等各種房型，供各種不同需求的遊客選擇。房間布置簡約清爽，上下舖床位加上門簾設計能保有個人空間，讓旅人在此度過舒服自在的夜晚。

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【店家資訊】

地址：高雄市苓雅區仁義街2-4號B1　

電話：（07）338-7511、0906-776-511

Check in 15：00

Check out 11：00


★覓蒔MissFood

開幕未滿一年就已是高人氣的文青風店家，一句詼諧標語的打卡牆，更是洗版了許多人的FB與IG。闖蕩台北多年的老闆回鄉創業，在鬧區的靜謐巷弄內，營造出像客廳般輕鬆舒適的空間，並提供早午餐輕食、中式餐點、甜點飲品等，讓來這裡的人都可以愉快地度過美好時光。店內餐點現點現做，八成的料理都是店家手工自製，新鮮安全吃得到。除了吐司、漢堡、沙拉 等，「芋霸不能不吃」是店內招牌，一定要品嚐看看；老闆還特別增加當年在台北最懷念的南部料理「鍋燒意麵」，及自家拿手的「煎餃」等品項，在文青氛圍中多了份南部人特有的親切感。

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【店家資訊】

地址：高雄市苓雅區文橫二路9巷57號

電話：0968-536-066


★JETS嘉年華

高雄港和傑城歡樂園合作，首次引進歐美主題嘉年華JETS Carnival，為舊港區注入了新活力，占地5千坪的空間中，有來自英國由環球影城與樂高樂園設計師所精心規劃的遊戲攤位，超過40項遊樂設施及15家人氣美食攤位進駐，是台灣首見的移動式樂園，其中高達8層樓的「Sky Diver 大港尖叫飛天輪」，讓人可於半空處眺望港都美麗景色，歡迎全台大小朋友相約一起來體驗。

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【景點資訊】

地址：高雄港七號碼頭

電話：（07）334-3328


★玫瑰聖母聖殿主教座堂

愛河旁的玫瑰聖母堂創始於1859年，1962年建立正式聖堂，隔年祝聖落成，是天主教在台灣重新開教後的第一座教堂，可說是現今台灣天主教的發源地，同時也是亞洲三大聖堂之一。哥德式聳立尖塔與拱型窗櫺的外觀精緻優雅，吸引許多新人來拍婚紗照；教堂內部造型拱頂與細膩雕飾、彩繪玻璃形成宗教特有的莊嚴肅穆氛圍，總令人感到心靈沉靜，精緻的建築之美也可細細品味，若需團體導覽需一周前預約。

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【景點資訊】

地址：高雄市苓雅區五福三路151號

電話：（07）221-4434


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

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咖啡甜點文青

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Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
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