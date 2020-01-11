高雄觀光新景點！高達20米水舞秀 搭配燈光音樂就在愛河

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為愛河夜景添亮點，高雄市政府即日起到明年3月23日每晚推出光影水舞秀，搭配繽紛奔放的燈光音樂，在愛河夜色景致的相互輝映下，增添輕鬆浪漫的河畔氛圍。

愛河音樂水舞秀以「相約高雄，情繫愛河」為主題，即日起到3月23 日，平日每晚6:00分至9:00每逢整點演出，假日每晚6:00至9:00整點和半點演出，每首曲目演出約5分鐘左右，每晚呈現2種曲目，璀璨亮眼的水舞加上優美動聽的音樂讓愛河越夜越美，光影在河中搖擺與高達20米水舞相呼應，絕對會讓觀眾驚艷。

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水舞秀引進最新水舞技術共有492個噴頭，整場水舞寬達120公尺，交織出國際級的水之藝術場景，在同一個3D水舞系統可以變換多種噴頭水型及組合效果，兼具節能功效，也豐富了水舞的形態和空間層次，在夜空下演繹一場賞心悅目的音樂噴泉光影秀。

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愛河周邊也配合推出12月28、29日Artfood Space河畔美食市集(電影館前方)、1月17日愛河情人貨櫃(中正橋河西路口)，接著1月21日至3月底有「愛河‧愛之鯨」裝置藝術(七賢橋河東路口)、1月29日 2020 高雄燈會(五福橋至七賢橋愛河兩側)等節慶活動，讓歡樂不間斷。

高雄愛河水舞秀

地點：高雄市鹽埕區河西路10號電影圖書館前

時間：2019/12/24～2020/3/23，每天18：00～21：00





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