親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

板凳法餐、時髦炸物~ 揭秘「黑夜版」高雄鹽埕市場，好玩的都在收攤後！

2019-12-28 11:58VOGUE VOGUE

1954年興建的鹽埕市場，全名叫__「鹽埕第一公有市場」__，座落在高雄曾經最熱鬧的大溝頂。這座70年歷史的老市場，保存了六〇年代的懷舊氛圍，一直以來是年輕人走逛駁二之餘，必定要順便探險的地方。如今，老市場在「叁捌地方生活團隊」的推動之下，舉辦了多次「埕市快閃」Pop-up Market，漸漸號召年輕新血進駐活化。除了有古物店「超級鳥」、甜點店「聊聊甜事」、創意麵食「吃貨食宴室」、沖繩泡盛專賣的「酒場 清志郎」等等，甚至還有「小鉢洋食」超狂開起限定版的板凳法餐！

鹽埕市場（鹽埕第一公有市場），地址：高雄市鹽埕區瀨南街141之7號 電話：07-5514385

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

【山壹旗魚食製所】

在蕨類植栽與原木座席的背景之下，停駐在市場走道的設計感三輪車，可別以為這是家行動咖啡店！這三輪攤車賣的可是最傳統的旗魚食品，把包蛋旗魚丸、牛蒡天婦羅、旗魚丸，加上生菜沙拉的組合成，道地卻又時髦的台式炸物點心。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

是鹽埕市場四代老攤的轉型小店，老闆夫婦在多年前回到市場繼承母親的手藝，學習用整尾新鮮旗魚打製魚漿，生產各式各樣的美味食品。由於受到市場活化的影響，他們決定另外租下老攤附近的閒置攤位，在收攤後時段嘗試起不同的經營風格。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

把傳統食品變成時髦的台式炸物下午茶，生菜沙拉佐特調的黑醋醬汁，清爽開胃又解膩，沒想到老味道也能這樣吃！

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

【薈福村茶】

走到市場裡，一家暱稱為「雞蛋百貨」的雜貨店，販售各種生鮮蛋品，以及老牌舞台化妝用品，小小商號兼具生活與藝術，是走逛老市場不可錯過的有趣老店。在雞蛋百貨的斜對面，用木門窗打造的清新風格小店，正是許多外國旅客與年輕人喜歡的茶店「薈福村茶」。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

有感傳統老茶行給人難以親近的感覺，他們希望創立一家適合年輕人的茶店，讓初學者也能沒有壓力地輕鬆品茶。為此，兩人特別設計了一組「聞香菜單」，用玻璃試管展示六款台灣茶，客人可直接嗅聞、慢慢挑選喜愛的滋味。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

【三郎麵包廠】

從前因為碼頭經濟發達的關係，鹽埕盛行各種洋派料理，風靡一時台式牛排館，也是老鹽埕人的時代記憶。說起在台式牛排不可或缺的奶油餐包，那始祖正是位在鹽埕市場，擁有超過60年歷史的「三郎麵包廠」。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

走逛鹽埕市場，必定要買袋「古早味爆漿餐包」，奶香四溢的鬆軟口感，細細咀嚼感受著懷舊滋味，不知不覺就完食！外表看似樸實無害，實際上卻也是惡魔美食啊！

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

賣的東西雖然只是很簡單的冷熱甜品，小小瓷磚流理臺上擺的配料也只有五種：紅豆、綠豆、芋頭、大麥，以及手工湯圓，但加上刨冰與糖水組合起來的味道卻超棒，賣上無數年卻依舊不過時的經典味道，沒吃過就等於不懂鹽埕。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

【吃貨食宴室 Jia Huei Food laboratory】

鹽埕市場有許多個性小店，它們與其說是一家店，倒不如說是店主的房間再延伸；而何嘉偉的「吃貨食宴室」更是如此，小小店舖牆上貼滿了紀念拍立得，角落展示著他自跳蚤市場挖到的寶，令人懷疑他賣麵郎的身份只是偽裝，實際上是個古物商？

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

主打創意拌麵，取自台灣、美國、越南等國的料理創意，何嘉偉不受框架限制，使用東南亞辛香料、美式花生醬、台派麻醬等，完成口味豐富多元的拌麵，如果你已膩了傳統麵食，吃貨食宴室肯定不無聊，等你帶著味蕾來品嚐全新滋味。

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

【小鉢洋食】

坐塑膠凳吃Find Dining有沒有看過？這絕對不是惡搞，向來給人頂天般高級的法式料理，沒想到竟然會出現在市場裡！

圖／VOGUE提供
圖／VOGUE提供
分享

選在老市場正中央開店的小鉢洋食，就著賣菜的磨石子檯當成超開放廚房，而主廚Marc氣定神閒現場料理上菜，精緻不輸餐廳的六道菜套餐，七百元不到的超感人價格，使得開幕不久即掀起炫風，已是想吃也訂不到位的「奇蹟美食」。

※BY 李佳芳, SILVIA SUN

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀

HOT SPOT／比工業風更時髦的4間【台中工廠風】店家，讓你在傳統洗衣廠吃早午餐、廢棄加工廠採購生活道具

HOT SPOT／只想懶散不行嗎？深坑老街新亮點【Lazy Dog伸懶腰】咖啡，用柴柴撫慰上班族的疲憊身心

HOT SPOT／【台南＆高雄】話題Fine Dining餐廳三選，札實功底帶領台魂法餐邁向新境地

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

相關新聞

再見捌捌陸臺灣眷村文化園區，時光倒轉典藏眷村記憶

2019-12-23 08:01

墾丁後壁湖生魚片超狂～2大份只要400元　超厚切讓網友暴動「很可以」！

2019-12-12 13:45

吃出眷村溫馨感！小團圓中式料理 "辦桌"誘惑魅力無法檔

2019-11-24 15:48

浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫泉季正火熱上映

2019-11-22 21:05

12點吃還太早？ 正港高雄人這個時間點"吃宵夜"才正是時候！

2019-11-20 20:57

南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌

2019-11-19 11:57

冬天就該來喝！ 滿滿膠質、銅板價的「膠元湯品」養顏補氣又暖身

2019-11-17 21:01

高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜　在地人口袋名單都在這！

2019-11-13 23:03

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

彩虹傘強勢回歸！高雄「後驛商圈」2000把彩虹傘高空綻放，變身浪漫網美巷

2019-11-02 18:06

屏東竹田碾米廠變身！成為風靡 IG 的玻璃咖啡館

2019-11-02 12:01

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

漫遊屏東安坡部落 探索山林童玩祕境 體驗傳統美食DIY

2019-10-26 13:30

宜蘭半日行「純淨龜山島」401高地攻頂完勝！

2019-10-23 08:00

屏東神山部落小旅行 體驗部落廚房的飲食魅力

2019-10-21 22:03

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

用心感受蘭嶼的美！ 遊玩「蘭嶼」全攻略 帶你輕鬆玩

2019-09-27 09:02

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

老屋宿舍轉型！屏東版審計新村「職人町」誕生

2019-09-20 09:00

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35
看更多

熱門文章

打卡新亮點！台中帝國製糖廠修復開放

2019-12-23 15:30

秋天限定落羽松！免出國也能感受異國風情 北部橘紅漸層色落羽松景點輯

2019-12-20 10:02

新竹動物園12月28日上午11時開園 用悠遊卡入園最省時

2019-12-23 12:30

老虎回來了！竹市動物園28日開幕 老人兒童2天免費遊

2019-12-27 07:17

10萬人衝遠百信義A13首日試營運！民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

永康「最長地景式溜滑梯」來囉～台南8大特色公園攻略！親子必去～

2019-12-05 22:29

爆漿！「比臉大」巧克力菠蘿IG夯 雲林兒時台式麵包店老饕知味

2019-12-13 15:26

驚呆了！超美「台版普羅旺斯」就藏在嘉義新港這處彩色花海

2019-12-24 10:56

彰化美麗花海陸續登場囉！ 哪裡拍網美照 看過來~

2019-12-26 12:45

科技執法 機車上蘇花改 自動照相取締

2019-12-22 16:57

台北101觀景台2020年「台灣人平日入場只要300元」　再免費帶2小孩

2019-12-18 15:34

下車逛夜市！宜蘭礁溪觀光夜市開幕 溫泉夜市22日登場

2019-12-15 16:18

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 11:07

頂級影城來了！威秀進軍遠百信義A13　新品牌「MUVIE CINEMAS」票價低於500元

2019-12-03 13:38

「黃阿瑪快閃店」進駐華山！招喚貓奴狂買阿瑪皇帽抱枕百項後宮周邊爆萌

2019-12-22 14:28

全台北最美巷子 北投耶誕巷、福興耶誕公園浪漫過節

2019-12-19 12:37

網美必拍！淡水唯美老宅「日本警官宿舍」開放免費參觀

2019-12-18 14:44

3公尺高綠鴨鴨超Ｑ！三重「鴨鴨公園」一群鴨鴨家族現身　夜間光雕秀更浪漫

2019-12-22 22:54

滿溢了！蚵仔大腸肉羹糖心蛋 台中2間浮誇、銅板價麵線

2019-12-27 16:37

墾丁後壁湖生魚片超狂～2大份只要400元　超厚切讓網友暴動「很可以」！

2019-12-12 13:45

台北超狂牛肉麵！ 「全台唯一」每碗都有牛大骨髓 每一口湯都喝到肉汁香甜

2019-12-22 12:27

湯圓加餛飩、黑白切、麵 不是冬至也要吃爆的台北鹹湯圓

2019-12-20 16:15

影／跨年還能看到！400無人機在義大世界升空 幻化麋鹿雪橇迎接耶誕

2019-12-22 13:07

新港田園地景裝置藝術 夜晚點燈成迷你燈會

2019-12-23 07:26

橘色涮涮屋只排第8！ 信義區「10大頂級餐飲」排名公佈，這輩子一定要吃一次

2019-12-09 11:58

塑膠杯、竹木變耶誕燈飾！南投信義羅娜村入夜成「光之部落」 平安夜熱鬧點燈

2019-12-22 22:28

「肉中之王」刀工超狂超驚艷 板橋新開幕高CP值猴子燒肉

2019-12-21 00:27

夜晚更美麗！ 2019台中耶誕夢想世界 捕捉野生迪士尼角色

2019-12-06 15:26

蒜頭糖廠內秘密景點 退休後他獨自看顧小板車18年

2019-12-23 08:14

影／嘉義鹿草和樂食堂 田鼠料理滿足饕客味蕾

2019-12-25 08:29

超扯銅板價！宜蘭隱藏「無名蝦餅」比臉大　每口咬下都是滿滿的海蝦啊！

2019-12-16 11:44

2019聖誕打卡特輯！全台耶誕節活動總整理

2019-12-08 12:03

台中也有迪士尼「三大展區內部搶先看」　2019臺中耶誕夢想世界12/6登場！

2019-11-28 14:33

來宜蘭打卡玩文字遊戲 一拍照整首詩就在圖上

2019-12-21 11:19

經典蒸汽火車重現阿里山森林鐵路！歡慶107歲　鐵道迷搭SL25慶賀

2019-12-22 22:46

暖冬旅遊這樣玩！ 台灣南部景點推薦玩法10選

2019-12-22 10:00

台中浮誇美食「滿載粥」紅蟳滿滿蟹膏爆發！ 隱藏版膠原蛋白凍 坊間絕對吃不到

2019-12-27 09:56

再見捌捌陸臺灣眷村文化園區，時光倒轉典藏眷村記憶

2019-12-23 08:01

「戽斗星球」現身超驚奇！ 2020臺灣燈會文心副展區交通路線有秘訣

2019-12-19 09:01

海線首選！高CP值日式風壽喜燒「海陸雙拼」最划算

2019-12-23 11:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top