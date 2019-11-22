親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

小黨參選爆炸！不分區19政黨、217人完成登記創新高

浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫泉季正火熱上映

2019-11-22 21:05ShareLife分享生活

分享

車城鄉四重溪溫泉近年經縣府投入上億元改造成溫泉公園，也帶起了當地觀光，去年營造紫色薰衣草燈海，再搭上台灣燈會熱潮廣受大家好評，而今年屏縣府創造南國楓紅燈海景觀，步入園區無論是日式古香的文化小徑或是漫步在遍地閃閃的燈海中，兩側楓紅景緻，搭配點點星光的晚霞廊道，浪漫指數破表！

▲圖 /IG @h.bile
▲圖 /IG @h.bile
分享

▲圖 /IG @h.bile
▲圖 /IG @h.bile
分享

▲圖 /屏東縣政府
▲圖 /屏東縣政府
分享

除了靜態燈光氛圍，搭配了松鼠躍動光影、飄逸落下的楓葉投影等趣味，更延伸燈飾規劃到199線道另一端的旭海溫泉，同樣也展現楓紅燈海

▲圖 /IG @h.bile
▲圖 /IG @h.bile
分享

▲圖 /IG@ shengji.huang
▲圖 /IG@ shengji.huang
分享

週末夜晚人潮最多，晚上七、八點間也是熱門時段，如果想要拍一張背景較少遊客的楓紅夜景，不訪避開這些時段到訪，也可以搭配今年首次推出的浴衣出借，保證能拍出與其他人不同的網美照片。

▲圖 /IG@ shengji.huang
▲圖 /IG@ shengji.huang
分享

除了必看的楓葉燈海，車城、牡丹鄉溫泉區商家提供多項旅宿、餐飲優惠，同時加碼推出限量贈品活動！遊客凡於溫泉季活動期間，於車城鄉或四重溪溫泉區住宿1晚或消費1000元以上，就可兌換蔥寶毛巾1份，數量有限，送完為止。交通方面，屏東縣政府也規劃枋寮火車站直達四重溪溫泉公園的收費接駁專車，方便遊客享受泡湯行程。

接駁車資訊

路線：枋寮火車站─四重溪溫泉公園

收費方式：全票30元。

65歲(含)以上長輩、身心障礙者、6歲-未滿12歲孩童半價。

6歲(含)以下孩童免費搭乘。

行駛日期：

2019/11/8-2020/2/9 每周五、六、日行駛

(農曆春節期間正常營運，惟除夕、初一停駛)

▲圖 /屏東縣政府
▲圖 /屏東縣政府
分享

▲圖 /屏東縣政府
▲圖 /屏東縣政府
分享

分享

2019四重溪溫泉季

時間：2019/11/8～2020/2/9 18：00～22：00

地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉文化路）

接駁車：五、六、日行駛，每日約6個班次，全票30元


想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

溫泉公園燈會

ShareLife分享生活

充滿活力與熱情的寶島台灣，不論風景、人文、美食、生活，總是有好吃好玩的新鮮事，假期就跟著「ShareLife台灣旅行趣」走訪絕美秘境，踩點熱門夯景，掌握最新觀光資訊，讓台灣旅行趣，帶你去旅行！
WEB：台灣旅行趣官網

相關新聞

12點吃還太早？ 正港高雄人這個時間點"吃宵夜"才正是時候！

2019-11-20 20:57

南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌

2019-11-19 11:57

冬天就該來喝！ 滿滿膠質、銅板價的「膠元湯品」養顏補氣又暖身

2019-11-17 21:01

高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜　在地人口袋名單都在這！

2019-11-13 23:03

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

彩虹傘強勢回歸！高雄「後驛商圈」2000把彩虹傘高空綻放，變身浪漫網美巷

2019-11-02 18:06

屏東竹田碾米廠變身！成為風靡 IG 的玻璃咖啡館

2019-11-02 12:01

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

漫遊屏東安坡部落 探索山林童玩祕境 體驗傳統美食DIY

2019-10-26 13:30

宜蘭半日行「純淨龜山島」401高地攻頂完勝！

2019-10-23 08:00

屏東神山部落小旅行 體驗部落廚房的飲食魅力

2019-10-21 22:03

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

用心感受蘭嶼的美！ 遊玩「蘭嶼」全攻略 帶你輕鬆玩

2019-09-27 09:02

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

老屋宿舍轉型！屏東版審計新村「職人町」誕生

2019-09-20 09:00

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-24 07:30

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04
看更多

熱門文章

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年5月這天宣布告別謝幕

2019-11-14 13:53

從淡水開始吃！ 17家「捷運紅線美食」推薦 約會餐廳、平價料理通通有

2019-11-15 10:01

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

iPhone X下殺36折起、1.3萬就能入手！STUDIO A板橋快閃店推限時限量瘋搶

2019-11-14 15:23

季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

最萌皮卡丘「大量出現」信義區　寶可夢遊行連玩3天、還有超大氣球超好拍

2019-11-10 01:04

超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

2019-11-20 11:57

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06

說走就走小旅行！ 新竹2天1夜簡單必備行程 一窺台灣第三大神木群原始風貌

2019-11-20 10:01

在地人帶路吃麵線、香腸、甜不辣 逛新北歡樂耶誕城2家必嘗銅板價宵夜

2019-11-15 18:13

【全台雲海景點】放假享受吧！盤點全台１０處仙境般的雲海饗宴

2019-10-27 10:00

中繼市場飄思念香！　吃一口就忘不掉的南門市場美食

2019-11-17 08:02

30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

享受海風徐徐吹來！一日漫遊「北海岸」行程景點＆美食推薦

2019-11-19 10:56

最親民的野溪溫泉！ 步行20分鐘就可征服的宜蘭泡湯秘境「芃芃溫泉」

2019-10-28 16:52

文青網美都愛上宜蘭！現在就出發2天1夜小旅行

2019-11-08 15:30

雪霸觀霧遊憩區×野馬瞰山步道　新竹飄渺美景看山看雲海！

2019-11-12 11:02

「一菜一格 百菜百味」　高檔川菜在台北

2019-11-17 10:03

獲金氏紀錄！淡水新地標「三十米千手觀音」氣勢非凡　與大佛合影超壯觀

2019-11-06 19:30

南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌

2019-11-19 11:57

高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜　在地人口袋名單都在這！

2019-11-13 23:03

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

台東9大必去深度旅遊文化景點 體驗不一樣的台東縱谷＆海岸線旅遊

2019-11-03 16:00

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

秋天來去步道走走！台灣登山「健行古道」８選推薦

2019-10-26 10:03

宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07

冬天就該來喝！ 滿滿膠質、銅板價的「膠元湯品」養顏補氣又暖身

2019-11-17 21:01

12點吃還太早？ 正港高雄人這個時間點"吃宵夜"才正是時候！

2019-11-20 20:57

焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10

2020瘋跨年活動推薦！ 一定要追的８種最HIGH跨年玩法

2019-11-21 11:04

台南隱藏版美食！ 消失會懷念的超CP值越南法國麵包 美味再回歸

2019-11-22 09:04

走跳世界／遺世莊園 體驗 山居生活驚喜

2019-11-18 23:34

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

宜蘭居然下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘　IG打卡熱點爆紅

2019-11-06 12:24

飽滿誘人的金黃色澤！ 新竹「新埔曬柿」金秋豐收的季節

2019-11-22 07:33

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top