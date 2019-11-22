浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫泉季正火熱上映

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車城鄉四重溪溫泉近年經縣府投入上億元改造成溫泉公園，也帶起了當地觀光，去年營造紫色薰衣草燈海，再搭上台灣燈會熱潮廣受大家好評，而今年屏縣府創造南國楓紅燈海景觀，步入園區無論是日式古香的文化小徑或是漫步在遍地閃閃的燈海中，兩側楓紅景緻，搭配點點星光的晚霞廊道，浪漫指數破表！

▲圖 /IG @h.bile 分享 facebook

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▲圖 /屏東縣政府 分享 facebook

除了靜態燈光氛圍，搭配了松鼠躍動光影、飄逸落下的楓葉投影等趣味，更延伸燈飾規劃到199線道另一端的旭海溫泉，同樣也展現楓紅燈海

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週末夜晚人潮最多，晚上七、八點間也是熱門時段，如果想要拍一張背景較少遊客的楓紅夜景，不訪避開這些時段到訪，也可以搭配今年首次推出的浴衣出借，保證能拍出與其他人不同的網美照片。

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除了必看的楓葉燈海，車城、牡丹鄉溫泉區商家提供多項旅宿、餐飲優惠，同時加碼推出限量贈品活動！遊客凡於溫泉季活動期間，於車城鄉或四重溪溫泉區住宿1晚或消費1000元以上，就可兌換蔥寶毛巾1份，數量有限，送完為止。交通方面，屏東縣政府也規劃枋寮火車站直達四重溪溫泉公園的收費接駁專車，方便遊客享受泡湯行程。

接駁車資訊

路線：枋寮火車站─四重溪溫泉公園

收費方式：全票30元。

65歲(含)以上長輩、身心障礙者、6歲-未滿12歲孩童半價。

6歲(含)以下孩童免費搭乘。

行駛日期：

2019/11/8-2020/2/9 每周五、六、日行駛

(農曆春節期間正常營運，惟除夕、初一停駛)

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2019四重溪溫泉季

時間：2019/11/8～2020/2/9 18：00～22：00

地點：四重溪溫泉公園（屏東縣車城鄉文化路）

接駁車：五、六、日行駛，每日約6個班次，全票30元





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