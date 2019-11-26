免費喝湯喝到飽！ 高雄三民平價推薦鐵板燒 現炒現做、料多實在

2019-11-26 18:31 聯合新聞網 姐妹淘甜美食光



現點現炒是鐵板燒的特點 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook 高雄鐵板燒如家蒂諾鐵板燒、南天紅鐵板燒都是南部很有名的鐵板燒代表。如果要吃更有特色一點的鐵板燒,母堂鐵板燒這種傳統住家改造的氛圍非常好,非常推薦。不過今日要介紹的是平常就可以吃的鐵板燒,雖說是平價鐵板燒,但食材卻準備得很到位而且新鮮,通常鐵板燒都只有沙茶口味可以吃,但是常鶴鐵板燒卻有三種口味可以選擇,這是這家鐵板燒很與眾不同的地方。







炒肉片排餐 $120



+40白飯湯品飲料無限續 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook 所有的餐點都可以單點或者+40元升級為套餐。只要是套餐,就有2份菜外加白飯、湯品、飲料吃到飽,可說是超划算的價格!!







肉片很大塊 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook 通常去一般鐵板燒的肉不會是這麼大片的,有些幾乎都是碎肉,但常鶴鐵板燒的就是很實在的一大片肉,而且是肉質很好的肉片~~







免費喝湯 料多實在

免費喝湯喝到飽,料多又實在 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook 常鶴鐵板燒的湯超有誠意的,雖說免費,不過料多實在~









蔥蛋 $50

蔥蛋 $50 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook 每次來鐵板燒就會很想要吃現煎的蛋,常鶴鐵板燒的蛋帶點淡淡的香氣。









炒三鮮 $150

炒三鮮 $150 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook 炒三鮮裡面有蝦子、花枝還有三種口味可以選,分別是沙茶、黑胡椒還有醬燒口味唷。









常鶴鐵板燒-三民區美食推薦鐵板燒

營業：11:00-14:00 / 18:00-21:00

電話：07-3135177

地址：高雄市三民區十全一路454號

捷運：紅線後驛站 (步行5分鐘)









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