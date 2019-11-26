親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

李佳芬訪問被封殺 新加坡外交部說是這原因

免費喝湯喝到飽！ 高雄三民平價推薦鐵板燒 現炒現做、料多實在

2019-11-26 18:31聯合新聞網 姐妹淘甜美食光

現點現炒是鐵板燒的特點 圖／姐妹淘部落客
現點現炒是鐵板燒的特點 圖／姐妹淘部落客
分享
高雄鐵板燒如家蒂諾鐵板燒、南天紅鐵板燒都是南部很有名的鐵板燒代表。如果要吃更有特色一點的鐵板燒,母堂鐵板燒這種傳統住家改造的氛圍非常好,非常推薦。不過今日要介紹的是平常就可以吃的鐵板燒,雖說是平價鐵板燒,但食材卻準備得很到位而且新鮮,通常鐵板燒都只有沙茶口味可以吃,但是常鶴鐵板燒卻有三種口味可以選擇,這是這家鐵板燒很與眾不同的地方。


炒肉片排餐 $120


+40白飯湯品飲料無限續 圖／姐妹淘部落客
+40白飯湯品飲料無限續 圖／姐妹淘部落客
分享
所有的餐點都可以單點或者+40元升級為套餐。只要是套餐,就有2份菜外加白飯、湯品、飲料吃到飽,可說是超划算的價格!!


肉片很大塊 圖／姐妹淘部落客
肉片很大塊 圖／姐妹淘部落客
分享
通常去一般鐵板燒的肉不會是這麼大片的,有些幾乎都是碎肉,但常鶴鐵板燒的就是很實在的一大片肉,而且是肉質很好的肉片~~


免費喝湯 料多實在

免費喝湯喝到飽,料多又實在 圖／姐妹淘部落客
免費喝湯喝到飽,料多又實在 圖／姐妹淘部落客
分享
常鶴鐵板燒的湯超有誠意的,雖說免費,不過料多實在~



蔥蛋 $50

蔥蛋 $50 圖／姐妹淘部落客
蔥蛋 $50 圖／姐妹淘部落客
分享
每次來鐵板燒就會很想要吃現煎的蛋,常鶴鐵板燒的蛋帶點淡淡的香氣。



炒三鮮 $150

炒三鮮 $150 圖／姐妹淘部落客
炒三鮮 $150 圖／姐妹淘部落客
分享
炒三鮮裡面有蝦子、花枝還有三種口味可以選,分別是沙茶、黑胡椒還有醬燒口味唷。



常鶴鐵板燒-三民區美食推薦鐵板燒

營業：11:00-14:00 / 18:00-21:00

電話：07-3135177

地址：高雄市三民區十全一路454號

捷運：紅線後驛站 (步行5分鐘)



延伸閱讀：高醫商圈常鶴平價鐵板燒　

想知道更多精彩旅遊美食分享，請上「姐妹淘甜美食光」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

鐵板燒吃到飽

相關新聞

吃出眷村溫馨感！小團圓中式料理 "辦桌"誘惑魅力無法檔

2019-11-24 15:48

浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫泉季正火熱上映

2019-11-22 21:05

12點吃還太早？ 正港高雄人這個時間點"吃宵夜"才正是時候！

2019-11-20 20:57

南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌

2019-11-19 11:57

冬天就該來喝！ 滿滿膠質、銅板價的「膠元湯品」養顏補氣又暖身

2019-11-17 21:01

高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜　在地人口袋名單都在這！

2019-11-13 23:03

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

彩虹傘強勢回歸！高雄「後驛商圈」2000把彩虹傘高空綻放，變身浪漫網美巷

2019-11-02 18:06

屏東竹田碾米廠變身！成為風靡 IG 的玻璃咖啡館

2019-11-02 12:01

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

漫遊屏東安坡部落 探索山林童玩祕境 體驗傳統美食DIY

2019-10-26 13:30

宜蘭半日行「純淨龜山島」401高地攻頂完勝！

2019-10-23 08:00

屏東神山部落小旅行 體驗部落廚房的飲食魅力

2019-10-21 22:03

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

用心感受蘭嶼的美！ 遊玩「蘭嶼」全攻略 帶你輕鬆玩

2019-09-27 09:02

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

老屋宿舍轉型！屏東版審計新村「職人町」誕生

2019-09-20 09:00

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37
看更多

熱門文章

根本就在法國！桃園平鎮「花彩節」登場　18公頃5色花海迎客、摩艾石像＋稻草人超好拍

2019-11-23 10:17

影／最後一哩曝光！新南迴年底通車　台東—屏東車程省半小時

2019-11-23 09:31

嘉義最美雞肉飯！ 不只環境超美 餐點更是令人垂涎三尺

2019-11-22 11:06

季節限定美景！ 精選全台「落羽松」16處景點懶人包

2019-11-19 08:55

超狂挑戰！姓氏幾筆劃就給幾片肉 台南高CP值義式美食煙燻培根等你來

2019-11-20 11:57

滿滿肉汁塞爆嘴巴！　台中激狂美食「20大燒肉店」來了

2019-11-15 22:02

說走就走小旅行！ 新竹2天1夜簡單必備行程 一窺台灣第三大神木群原始風貌

2019-11-20 10:01

浪漫指數破表！ 超吸睛「楓紅燈海」 四重溪溫泉季正火熱上映

2019-11-22 21:05

20公頃耀眼稻浪！台中「外埔忘憂谷」四季都美　休耕期「粉紅色忘憂谷」接棒綻放

2019-11-14 23:50

全台首家「Alexander Wang」outlet！年底前進駐華泰名品城

2019-11-23 09:31

享受海風徐徐吹來！一日漫遊「北海岸」行程景點＆美食推薦

2019-11-19 10:56

從淡水開始吃！ 17家「捷運紅線美食」推薦 約會餐廳、平價料理通通有

2019-11-15 10:01

全台十大最美海岸線冠軍！北海岸「維納斯海岸」拍日出、夕陽都絕美

2019-11-23 09:55

台南隱藏版美食！ 消失會懷念的超CP值越南法國麵包 美味再回歸

2019-11-22 09:04

吃出眷村溫馨感！小團圓中式料理 "辦桌"誘惑魅力無法檔

2019-11-24 15:48

飽滿誘人的金黃色澤！ 新竹「新埔曬柿」金秋豐收的季節

2019-11-22 07:33

放空去！ 南投戶外奢華玩法 山思雲想「免裝備露營」初體驗

2019-11-25 11:02

南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌

2019-11-19 11:57

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

苗栗一日遊吃什麼？ 特色甜點＆咖啡廳大公開 這裡還有超可愛法鬥！

2019-11-23 10:57

宜蘭秘境「神秘湖」有多神秘？首批解說員誕生了

2019-11-22 11:07

都會狂歡、冒險迎新… 全台5處最適合跨年的好地方！

2019-11-22 10:03

2020瘋跨年活動推薦！ 一定要追的８種最HIGH跨年玩法

2019-11-21 11:04

嚐古早味、創意小吃！　走訪純樸嘉義 ６處迷人舊城私藏新意

2019-11-17 12:03

全新GUCCI香氛藝術牆再現永康街 明天就去拍照打卡

2019-11-22 19:23

12點吃還太早？ 正港高雄人這個時間點"吃宵夜"才正是時候！

2019-11-20 20:57

信義區火鍋大戰開打！ ５間最熱門話題火鍋新開店插旗

2019-11-15 11:02

焦嫩噴香太誘人！ 中市西區激推戰斧豬排 品嚐「忠於原味」義式料理　

2019-11-17 11:10

敦南誠品24小時書店熄燈日確定！2020年5月這天宣布告別謝幕

2019-11-14 13:53

鑽進老宅與時空交會！ 一個人展開走讀大稻埕小遊程

2019-11-24 10:03

以鮮果入茶！ 隱身麥寮的人氣手搖飲 真材實料讓人驚呼超值

2019-11-24 12:02

雪霸觀霧遊憩區×野馬瞰山步道　新竹飄渺美景看山看雲海！

2019-11-12 11:02

海景第一排 鼻頭角聽濤營區 封閉20年重開

2019-11-26 10:03

走跳世界／遺世莊園 體驗 山居生活驚喜

2019-11-18 23:34

漫步潮州街區　三間老屋感受不期而遇的詩意日常

2019-11-26 08:02

台版普羅旺斯！ 一片紫爆「桃園仙草花節」花海超浪漫

2019-11-21 08:33

文青網美都愛上宜蘭！現在就出發2天1夜小旅行

2019-11-08 15:30

30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00

「一菜一格 百菜百味」　高檔川菜在台北

2019-11-17 10:03

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top