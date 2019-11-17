冬天就該來喝！ 滿滿膠質、銅板價的「膠元湯品」養顏補氣又暖身
高雄鹽埕區是我最愛的美食區,駁二藝術特區就在這區,島中堂中式料理也在這附近。吃完還可以走到附近的婆婆冰旗艦店打卡當網美一下。
【圖文.姐妹淘部落客】
王記膠元湯品外觀
王記膠元湯的湯底都是用鴨掌、鴨翅、豬腳等慢熬超過五小時,每一口都能喝到滿滿的膠質。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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排骨湯+麵線 $100
來這裡一定要來喝每款湯頭,燉超過五小時的排骨口感是軟嫩的,非常好吃,一咬下去,骨頭與肉馬上分開,而且香味四溢。
雞肉飯 $40
雞肉飯的雞肉是桶仔雞下去用的,所以雞肉絲吃起來特別香,選用花東的香米煮出來的飯特別Q。
扁魚白菜 $70
扁魚白菜用燜煮的方式,而且是用桶仔雞的雞汁下去燜的,健康又帶香氣。
空心菜 $50
王記膠元湯品的東西完全都沒有添加多餘的調味料,老闆強調「以食物煮食物」,所以這裡的味道真的非常健康。
高雄王記膠元湯品
營業：11:00-14:00,17:00-20:30(週二公休)
電話：07-5210386
地址：高雄市鹽埕區五福四路217號
捷運：橘線鹽埕埔站鹽埕埔站4號出口
延伸閱讀：高雄王記膠元湯品
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