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冬天就該來喝！ 滿滿膠質、銅板價的「膠元湯品」養顏補氣又暖身

2019-11-17 21:01姐妹淘甜美食光

王記膠元湯品 圖／姐妹淘部落客
王記膠元湯品 圖／姐妹淘部落客
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高雄鹽埕區是我最愛的美食區,駁二藝術特區就在這區,島中堂中式料理也在這附近。吃完還可以走到附近的婆婆冰旗艦店打卡當網美一下。


【圖文.姐妹淘部落客】


王記膠元湯品外觀

王記膠元湯品外觀 圖／姐妹淘部落客
王記膠元湯品外觀 圖／姐妹淘部落客
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王記膠元湯的湯底都是用鴨掌、鴨翅、豬腳等慢熬超過五小時,每一口都能喝到滿滿的膠質。


排骨湯+麵線 $100

排骨湯+麵線 $100 圖／姐妹淘部落客
排骨湯+麵線 $100 圖／姐妹淘部落客
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來這裡一定要來喝每款湯頭,燉超過五小時的排骨口感是軟嫩的,非常好吃,一咬下去,骨頭與肉馬上分開,而且香味四溢。


雞肉飯 $40

雞肉飯 $40 圖／姐妹淘部落客
雞肉飯 $40 圖／姐妹淘部落客
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雞肉飯的雞肉是桶仔雞下去用的,所以雞肉絲吃起來特別香,選用花東的香米煮出來的飯特別Q。


扁魚白菜 $70

扁魚白菜 $70 圖／姐妹淘部落客
扁魚白菜 $70 圖／姐妹淘部落客
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扁魚白菜用燜煮的方式,而且是用桶仔雞的雞汁下去燜的,健康又帶香氣。


空心菜 $50

空心菜 $50 圖／姐妹淘部落客
空心菜 $50 圖／姐妹淘部落客
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王記膠元湯品的東西完全都沒有添加多餘的調味料,老闆強調「以食物煮食物」,所以這裡的味道真的非常健康。




高雄王記膠元湯品

營業：11:00-14:00,17:00-20:30(週二公休)

電話：07-5210386

地址：高雄市鹽埕區五福四路217號

捷運：橘線鹽埕埔站鹽埕埔站4號出口



延伸閱讀：高雄王記膠元湯品　

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雞肉飯網美

姐妹淘甜美食光

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