12點吃還太早？ 正港高雄人這個時間點"吃宵夜"才正是時候！
在高雄想要凌晨3點吃個中式料理，宵夜時刻總是一位難求的老二腿庫飯堪稱高雄必吃宵夜準沒錯！
【圖文‧姐妹淘部落客】
老二腿庫飯除了海鮮新鮮，炒功了得以外，最重要的是腿庫飯真的讓人吃了會再回味，不知這些年來破壞多少減肥人的大戒了！
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魚腸外面一般少有人賣，吃這道就是在吃他的香酥，還有入口之後的些微苦鹹的絕妙滋味，不要看他醜醜的，可是老饕美食之一呢
這道雖然看起來很嫩，但是可惜嫩歸嫩卻有點沒入味，可惜了這薑片煸過之後的香氣
均勻拌開後微甜微酸帶點麻香真是沁涼開胃
這道魚的處理看起來是有點失敗，但是細細品嘗他有入味還有做出紅燒的那種香味，真是好吃到彈舌
肥肉參半的腿庫飯是鎮店招牌，幾乎每桌必點，男生應該兩碗不是問題，滷透的肉角挨著肥嫩的三層肉，那箇中滋味真的好好吃啊啊啊
當然煮得香Q又恰到好處的米飯也是其中的一大功臣，襯托出腿庫的精髓
基本上同一鍋滷料出來的品質不會差太多，肉燥飯也是肥肉與瘦肉混和，吃著都停不下來
或許是因為量大的關係海鮮都挺新鮮的，有嚼勁在加上醬汁調味不差
這個蚵仔蛋也是每桌必點，外表平淡無奇，大顆的蚵仔跟內裡的半熟嫩蛋才是真的一流水準
高雄-老二腿庫飯
營業：21:00-04:30(週日休)
電話：0925-040508
地址：高雄市苓雅區興中二路118號
平均：$100-200/人【不可刷卡】
延伸閱讀：【姐妹淘部落客】凌晨3點的高雄宵夜大概首選這裡-老二腿庫飯
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