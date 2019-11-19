南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌

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不用招牌、不用廣告，只有滿滿的人潮！無名的豬血湯料理，在地默默經營了快30年，美味的料理總是平易近人，讓人吃過以後就回不去，不知道吃什麼就會自動來報到





炒米粉 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

老實說這邊的炒米粉有入味，而且濕潤不會太乾，可惜勁道不夠一咬就爛，除了炒米粉也可以搭配炒麵一半一半配

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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大腸頭 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

滷大腸頭絕對是經典中的經典，醬汁入味Q彈好吃，而且沒有屎味，內裡滑嫩的口感讓人吃個不停





腸血湯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

腸血湯裡面有大腸跟小腸，處理的都很乾淨，料多實在，湯頭清澈見底，味道卻蘊含濃濃的豬骨卻不油膩，清爽的令人





肉血湯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

肉血湯的肉很新鮮，肉香濃郁，但是從小吃到大總是不容易咬爛，要多花一點力氣咀嚼





大碗湯 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

大碗湯統一價格，也可以點綜合的就什麼都有





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這邊的醬料除了常見的豆瓣醬以外，最特別就是這個醬油膏搭配香菜，跟豬血湯的料簡直就是百搭





杏鮑菇 圖／姐妹淘部落客提供 分享 facebook

滷杏鮑菇外面比較少吃到，滷得恰到好處，多汁啾喜又有肉燥香氣





店家資訊：

高雄-無名豬血湯

營業：06:30-13:30(週日休)

電話：07-2368615

地址：高雄市新興區中東街310號

平均：$100-200/人【無刷卡】





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