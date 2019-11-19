南高雄人就愛這一味！隱藏版30年老店「無名豬血湯」 人潮就是他的招牌
【圖文‧姐妹淘部落客】
不用招牌、不用廣告，只有滿滿的人潮！無名的豬血湯料理，在地默默經營了快30年，美味的料理總是平易近人，讓人吃過以後就回不去，不知道吃什麼就會自動來報到
老實說這邊的炒米粉有入味，而且濕潤不會太乾，可惜勁道不夠一咬就爛，除了炒米粉也可以搭配炒麵一半一半配
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滷大腸頭絕對是經典中的經典，醬汁入味Q彈好吃，而且沒有屎味，內裡滑嫩的口感讓人吃個不停
腸血湯裡面有大腸跟小腸，處理的都很乾淨，料多實在，湯頭清澈見底，味道卻蘊含濃濃的豬骨卻不油膩，清爽的令人
肉血湯的肉很新鮮，肉香濃郁，但是從小吃到大總是不容易咬爛，要多花一點力氣咀嚼
大碗湯統一價格，也可以點綜合的就什麼都有
這邊的醬料除了常見的豆瓣醬以外，最特別就是這個醬油膏搭配香菜，跟豬血湯的料簡直就是百搭
滷杏鮑菇外面比較少吃到，滷得恰到好處，多汁啾喜又有肉燥香氣
店家資訊：
高雄-無名豬血湯
營業：06:30-13:30(週日休)
電話：07-2368615
地址：高雄市新興區中東街310號
平均：$100-200/人【無刷卡】
延伸閱讀：【姐妹淘部落客】不用招牌就能稱霸巷弄30年-無名豬血湯
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