親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

12強／中華隊想拚奧運門票 剩5種機會

高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜　在地人口袋名單都在這！

2019-11-13 23:03姐妹淘甜美食光

高雄必吃肉燥飯特輯 圖／姐妹淘部落客
高雄必吃肉燥飯特輯 圖／姐妹淘部落客
分享
【文●姐妹淘部落客】

這次精選15家高雄在地人一定要吃的肉燥飯！不只名氣高，美味程度更是一級棒棒的！雖然說呼聲最高的是南豐魯肉飯，但我個人心中最愛的是這家...


前金肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
前金肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
分享

前金肉燥飯

我超推薦前金肉燥飯！！！經營超過五十年以上，傳承至第三代的高雄老字號肉燥飯，每到用餐時間總是人潮不斷，堅持手工切丁的肉燥，只有皮跟油沒有瘦肉，油亮誘人的色澤鹹香夠味、入口即化，一點油膩的感覺都沒有，淋在香Q白飯上再搭配魚酥，噴香嫩口超好吃的啦！激推激推～～

前金肉燥飯 圖／姐妹淘部落客
前金肉燥飯 圖／姐妹淘部落客
分享

老饕必加點鴨蛋包！！！這裡的鴨包蛋外酥內嫩超推超好吃！！！蛋白外層煎炸酥脆內部嫩白Ｑ彈超好吃！

-

營業：07:00-18:00

電話：07-2727263

地址：高雄市前金區大同二路26號



東赫師豬腳肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
東赫師豬腳肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
分享

東赫師豬腳肉燥飯

無意間在公司附近發現這家店，店裡寬敞乾淨，藏在六合二路的巷子裡，味道蠻大眾的，上面有香菜提味讓口感軟嫩中帶點清脆，順便讓香菜在口中的味道做出層次變化，白飯偏軟但不會濕濕爛爛的，搭配肉燥的肥肉一起吃很順口，也不死鹹味道剛剛好

-

營業：11:00-14:00/17:00-20:00

電話：07-2855006

地址：高雄市新興區民主橫路19號



郭家肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
郭家肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
分享

郭家肉燥飯

郭家肉燥飯想必是許多人吃了好幾年的活力充電站，光是用看得就能知道是稍為偏肥一些的，不過很意外的是吃起來一點也不肥膩，反而讓整體的口感變得很滑潤，加上滷汁不會過鹹，帶一點南部甜，身為南部人的我大愛啊～

-

營業：04:00-14:00

電話：07-2274373

地址：高雄市新興區錦田路39號



錦田肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
錦田肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客
分享

錦田肉燥飯

小小一條的錦田路上美食多的是，上頭還附了一些滷肉的肥肉部分，表面也淋上了一層魯汁很配飯，吃起來也不會很油膩，不過因為我很愛吃濕濕的飯，所以我把魯魚頭的醬汁都倒進來了，兩者的魯汁味道不太一樣，魯魚頭的充滿了肉汁和魚的鹹味，所以加起來又更下飯了~

-

營業：04:30-14:00

電話：07-2264877

地址：高雄市新興區渤海街102號

捷運：橘線O6信義國小站 (步行2分鐘)



弘記肉燥飯舖 $35 圖／姐妹淘部落客
弘記肉燥飯舖 $35 圖／姐妹淘部落客
分享

弘記肉燥飯舖

高雄知名肉燥飯老店-柏弘肉燥飯，升級時尚版的二代店-弘記肉燥飯舖，不只吃裝潢、吃氛圍、吃服務，更是吃傳統肉燥飯的經典美味！個人認為比老店的味道更好吃！ 這是我最愛的肥肉丁的肉燥！！！滷成深褐色帶著油亮光澤的帶皮帶油的肉燥丁，吃起來的味道鹹香化口，逼近入口即化的肉燥一點也不油膩連著香Ｑ的白米飯，一連可以扒上好幾口不想停啊！

這肉燥的味道就是標準的南部肉燥，鹹香帶點微甜的滋味，如果想要讓風味更提升的話，建議可以加點一顆半熟荷包蛋，題外話...他們家的白飯真的很Q彈飽滿又好吃欸，就是單吃白飯我也可以整碗扒光的程度哈哈

-

營業：11:30-14:30/17:00-21:00

電話：07-5583777

地址：高雄市左營區立文路96號



老施炭燒肉燥飯$35 圖／姐妹淘部落客
老施炭燒肉燥飯$35 圖／姐妹淘部落客
分享

老施炭燒肉燥飯

左營知名的老施肉燥飯，端上桌時聞到些許的炭燒香，嚐嚐闊別已久的好味道，特愛這種油香的肉燥飯。

-

地址：高雄市左營區左營大路150號



橋仔頭黃家肉燥飯 $35 圖／姐妹淘部落客
橋仔頭黃家肉燥飯 $35 圖／姐妹淘部落客
分享

橋仔頭黃家肉燥飯

比鬍鬚張更好吃的《橋頭-黃家肉燥飯》不適合透中午來 建議傍晚下午時間再來，這裡的肉燥飯的肥肉魯得剛好，不會太油膩 一口接著一口很快速地把飯吃光光，搭配一顆滷蛋 或是 一塊油豆腐都是很棒的選擇

-

時間：09:15–17:30

電話：07 612-3253

地址：高雄縣橋頭鄉糖廠路7-5號



十全肉燥飯$20 圖／姐妹淘部落客
十全肉燥飯$20 圖／姐妹淘部落客
分享

十全肉燥飯

肉燥飯一碗才20元，現在北高雄也有粉絲推薦的好店，剛好離家理也不遠，所以就常來吃，算是普普通通，沒有特別好吃，但就是家常味

-

時間：05:00-20:00

電話：07-3227907

地址：高雄市三民區熱河一街45號



老店柏弘肉燥$30 圖／姐妹淘部落客
老店柏弘肉燥$30 圖／姐妹淘部落客
分享

老店柏弘肉燥

滷肉飯是ok中規中矩，很油很肥剛好是我喜歡的口感，而且重點是很小一碗很快就吃光，個人覺得滷肉飯有推，其他就普通

-

時間：10:00–03:00

電話：07 332 2516

地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號



紅鼻子極品豬腳專賣店$60 圖／姐妹淘部落客
紅鼻子極品豬腳專賣店$60 圖／姐妹淘部落客
分享

紅鼻子極品豬腳專賣店

紅鼻子豬腳最貴但份量也最大碗，除了肉燥以外還有筍乾、滷蛋及油豆腐，肉燥與一般的肉燥相差甚遠，帶皮帶油又帶肉，重點是完全不肥膩，還帶有膠質，滿滿的滷汁滲透到每一粒米飯中，鹹香不死鹹的滋味，讓人一口接一口的停不下來

-

營業：11:00-21:30

電話：07-2158069

地址：高雄市前金區自強三路215號



品 深海魚湯龍膽石斑專賣店 圖／姐妹淘部落客
品 深海魚湯龍膽石斑專賣店 圖／姐妹淘部落客
分享

品 深海魚湯 龍膽石斑專賣店

高雄我最愛的魚湯店，光華夜市裡面的品深海魚湯，來這怎麼可能錯過最好吃的肉燥飯，這一鍋肉燥可是寶阿！吃完一碗還想要再來一碗就是這鍋肉燥了

-

時間：10:00-14:30 16:30-20:30（14:30 - 16:30午休）

電話：0938-389776

地址：高雄市前鎮區光華二路307號



可口雞肉飯 $30 圖／姐妹淘部落客
可口雞肉飯 $30 圖／姐妹淘部落客
分享

可口雞肉飯

他們家的肉燥飯不像南部常見的是瘦肉為主，反而比較像北部的滷肉飯，肥肉較多，肉汁香濃下飯，但其實這裡每桌必點的是可口雞肉飯，除了肉燥以外還有加雞肉，兩種願望一次滿足！

-

營業：11:00-14:00、17:00-20:00(週日休)

電話：07-2385570

地址：高雄市新興區復興一路70-5號



台南老謝$25 圖／姐妹淘部落客
台南老謝$25 圖／姐妹淘部落客
分享

台南老謝

大寮區其實小吃還蠻多的，這次的老謝也是我平常超愛的大寮店家之一，每次不知道吃什麼的時候肉燥飯就是好選擇，老謝的小碗肉燥飯有一些肉燥和筍乾，分量跟一般的差不多，我個人習慣加糖粉當成割包口味在吃。

-

營業：16:00-23:00(週六公休)

電話：07-7820152

地址：高雄市大寮區鳳林三路416號



高雄古早味 $25 圖／姐妹淘部落客
高雄古早味 $25 圖／姐妹淘部落客
分享

高雄古早味

古早味開在新崛江的附近，大大的紅招牌讓人一眼就能認出來，肉燥飯油蔥味道比較重，真的就像古早阿嬤家裡做的那樣，簡單的白飯淋上肉燥。白飯吃起來粒粒分明，肉燥鹹度剛好，瘦肉吃起來偏鬆，感覺整體可以在鹹一點點。

-

營業：10:00-00:00

電話：07-2515187

地址：高雄市前金區五福三路23號



南豐魯肉飯 $50 圖／姐妹淘部落客
南豐魯肉飯 $50 圖／姐妹淘部落客
分享

南豐魯肉飯(裕誠店)

在高雄說到肉燥飯不能不提到南豐滷肉飯！喜歡吃肥肉的話一定要點，滷得非常軟，油脂部位入口即化，豬油香非常下飯。

-

營業：10:00 - 21:00

電話：07-5567888

地址：高雄市左營區裕誠路156號



延伸閱讀：【姐妹淘甜美食光】高雄必吃肉燥飯特輯　

想知道更多精彩旅遊美食分享，請上「姐妹淘甜美食光」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

滷肉飯老店雞肉飯

姐妹淘甜美食光

姐妹淘部落客，致力於蒐集全台灣美食、旅遊、生活情報，已累積超過5000篇文章，地毯式的搜索，遍訪台灣美食、飯店、景點，提供最新、最廣的台灣美食，提供三大服務：新訊報導、即時客服、訂餐優惠，成為您專屬的預約餐廳秘書。
WEB：姐妹淘甜美食光官網 ｜ FB：姐妹淘甜美食光粉絲團

相關新聞

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

彩虹傘強勢回歸！高雄「後驛商圈」2000把彩虹傘高空綻放，變身浪漫網美巷

2019-11-02 18:06

屏東竹田碾米廠變身！成為風靡 IG 的玻璃咖啡館

2019-11-02 12:01

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

漫遊屏東安坡部落 探索山林童玩祕境 體驗傳統美食DIY

2019-10-26 13:30

宜蘭半日行「純淨龜山島」401高地攻頂完勝！

2019-10-23 08:00

屏東神山部落小旅行 體驗部落廚房的飲食魅力

2019-10-21 22:03

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

用心感受蘭嶼的美！ 遊玩「蘭嶼」全攻略 帶你輕鬆玩

2019-09-27 09:02

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

老屋宿舍轉型！屏東版審計新村「職人町」誕生

2019-09-20 09:00

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

來一趟高雄老派約會！精選 3 家超魅力「復古餐廳」

2018-09-06 09:00

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-24 07:30

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04

抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12

一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 悠閒浪漫發呆亭、大啖美味活蝦料理

2019-06-28 18:10

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19
看更多

熱門文章

獲金氏紀錄！淡水新地標「三十米千手觀音」氣勢非凡　與大佛合影超壯觀

2019-11-06 19:30

最萌皮卡丘「大量出現」信義區　寶可夢遊行連玩3天、還有超大氣球超好拍

2019-11-10 01:04

30樓高的空中吊橋明年元旦開放！邀你走進南投飛瀑絕壁仙境

2019-11-09 10:00

宜蘭居然下雪了！10萬根竹籤染白國際級沙丘　IG打卡熱點爆紅

2019-11-06 12:24

餵鹿、窯烤、蔥油餅DIY！ 宜蘭最新「梅花鹿景點」再一處 明年2月前都能餵ㄋㄟㄋㄟ

2019-11-06 13:26

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

全台最好玩的秘密基地！網友口碑8大「快樂天堂」

2019-11-11 12:00

文青網美都愛上宜蘭！現在就出發2天1夜小旅行

2019-11-08 15:30

雪霸觀霧遊憩區×野馬瞰山步道　新竹飄渺美景看山看雲海！

2019-11-12 11:02

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

網美系、普普風.. 台中 10 個最新2019「IG必打卡景點」大推薦！

2019-11-06 10:03

巨大金星現身嘉義北迴歸線！天文界奇景成南部打卡聖地

2019-11-07 21:00

尋覓台北午後秘境／暫時喘息的時空之旅 3家IG人氣老宅咖啡廳

2019-11-08 16:58

南屯海鮮專家！ 比臉還大「滿載粥」　螃蟹、干貝9種海鮮全都放

2019-11-05 23:48

隱身於山林裡的「森林系餐廳」藤蔓建築＋大片草池湖畔美景超好拍！

2019-10-31 21:00

秋天來去步道走走！台灣登山「健行古道」８選推薦

2019-10-26 10:03

遛小孩還可當網美 嘉義市「沉睡森林」熱門景點吸睛

2019-11-03 10:25

頂級雙湯、懷石料理、坐擁百萬夜景高空酒吧的宜蘭五星村却飯店

2019-11-06 12:03

溫泉季跟著街頭美食鬥士白老師來北投 4大牛肉麵配小菜超豐盛

2019-11-04 13:12

師大人推薦！ 師大夜市必吃７樣美食大公開

2019-10-22 12:03

最親民的野溪溫泉！ 步行20分鐘就可征服的宜蘭泡湯秘境「芃芃溫泉」

2019-10-28 16:52

韓系吐司正夯！3間IG高人氣韓系烤吐司！

2019-11-09 17:05

台東9大必去深度旅遊文化景點 體驗不一樣的台東縱谷＆海岸線旅遊

2019-11-03 16:00

彰化必去景點！「歷史系、古早味」文化一日遊踩點行程推薦

2019-11-10 11:00

離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情　11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02

十月雪正飄！彰化「銀白隧道」秘境，宛如《冬季戀歌》的浪漫場景

2019-10-29 16:30

「別人奉茶我奉咖啡」 台中開放式咖啡廳，隱身在不起眼傳統市場裡

2019-11-07 16:20

超狂芋頭千層！ 中壢高CP值IG人氣甜點店 飽滿千層蛋糕直逼10cm厚

2019-10-17 16:05

11月新開幕「泰魂法菜餐酒館」藏身士林老宅的私廚料理 ！

2019-11-08 11:00

【全台雲海景點】放假享受吧！盤點全台１０處仙境般的雲海饗宴

2019-10-27 10:00

彩虹傘強勢回歸！高雄「後驛商圈」2000把彩虹傘高空綻放，變身浪漫網美巷

2019-11-02 18:06

浮誇正夯！季節限定雪蟹霸氣上桌，滿鋪24隻蝦的痛風披薩！

2019-11-10 12:00

影／1111光棍節 嘉市推單身「脫光」老屋旅遊

2019-11-08 12:17

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

花蓮最新夢幻景點！ 童話小屋、花園迷宮、玻璃咖啡屋 滿滿歐風莊園的鷺鷥咖啡 秒飛歐洲小旅行

2019-10-15 16:00

秋天旅遊必拍景點：芒花、楓葉、山毛櫸！台灣秋季景點推薦

2019-10-31 11:00

秋季夢幻約會景點！彰化「粉紅河堤」好浪漫　兩道樹海宛如日劇場景

2019-11-02 17:03

在地人從小吃到大！ 又小又擠、人潮爆棚的老字號鴨肉飯

2019-11-13 15:24

宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

2019-10-24 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top