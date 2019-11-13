高雄必吃１５家「肉燥飯」特搜 在地人口袋名單都在這！

高雄必吃肉燥飯特輯 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook 【文●姐妹淘部落客】

這次精選15家高雄在地人一定要吃的肉燥飯！不只名氣高，美味程度更是一級棒棒的！雖然說呼聲最高的是南豐魯肉飯，但我個人心中最愛的是這家...





前金肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

前金肉燥飯

我超推薦前金肉燥飯！！！經營超過五十年以上，傳承至第三代的高雄老字號肉燥飯，每到用餐時間總是人潮不斷，堅持手工切丁的肉燥，只有皮跟油沒有瘦肉，油亮誘人的色澤鹹香夠味、入口即化，一點油膩的感覺都沒有，淋在香Q白飯上再搭配魚酥，噴香嫩口超好吃的啦！激推激推～～

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前金肉燥飯 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

老饕必加點鴨蛋包！！！這裡的鴨包蛋外酥內嫩超推超好吃！！！蛋白外層煎炸酥脆內部嫩白Ｑ彈超好吃！

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營業：07:00-18:00

電話：07-2727263

地址：高雄市前金區大同二路26號









東赫師豬腳肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

東赫師豬腳肉燥飯

無意間在公司附近發現這家店，店裡寬敞乾淨，藏在六合二路的巷子裡，味道蠻大眾的，上面有香菜提味讓口感軟嫩中帶點清脆，順便讓香菜在口中的味道做出層次變化，白飯偏軟但不會濕濕爛爛的，搭配肉燥的肥肉一起吃很順口，也不死鹹味道剛剛好

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營業：11:00-14:00/17:00-20:00

電話：07-2855006

地址：高雄市新興區民主橫路19號









郭家肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

郭家肉燥飯

郭家肉燥飯想必是許多人吃了好幾年的活力充電站，光是用看得就能知道是稍為偏肥一些的，不過很意外的是吃起來一點也不肥膩，反而讓整體的口感變得很滑潤，加上滷汁不會過鹹，帶一點南部甜，身為南部人的我大愛啊～

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營業：04:00-14:00

電話：07-2274373

地址：高雄市新興區錦田路39號









錦田肉燥飯 $30 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

錦田肉燥飯

小小一條的錦田路上美食多的是，上頭還附了一些滷肉的肥肉部分，表面也淋上了一層魯汁很配飯，吃起來也不會很油膩，不過因為我很愛吃濕濕的飯，所以我把魯魚頭的醬汁都倒進來了，兩者的魯汁味道不太一樣，魯魚頭的充滿了肉汁和魚的鹹味，所以加起來又更下飯了~

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營業：04:30-14:00

電話：07-2264877

地址：高雄市新興區渤海街102號

捷運：橘線O6信義國小站 (步行2分鐘)









弘記肉燥飯舖 $35 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

弘記肉燥飯舖

高雄知名肉燥飯老店-柏弘肉燥飯，升級時尚版的二代店-弘記肉燥飯舖，不只吃裝潢、吃氛圍、吃服務，更是吃傳統肉燥飯的經典美味！個人認為比老店的味道更好吃！ 這是我最愛的肥肉丁的肉燥！！！滷成深褐色帶著油亮光澤的帶皮帶油的肉燥丁，吃起來的味道鹹香化口，逼近入口即化的肉燥一點也不油膩連著香Ｑ的白米飯，一連可以扒上好幾口不想停啊！

這肉燥的味道就是標準的南部肉燥，鹹香帶點微甜的滋味，如果想要讓風味更提升的話，建議可以加點一顆半熟荷包蛋，題外話...他們家的白飯真的很Q彈飽滿又好吃欸，就是單吃白飯我也可以整碗扒光的程度哈哈

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營業：11:30-14:30/17:00-21:00

電話：07-5583777

地址：高雄市左營區立文路96號









老施炭燒肉燥飯$35 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

老施炭燒肉燥飯

左營知名的老施肉燥飯，端上桌時聞到些許的炭燒香，嚐嚐闊別已久的好味道，特愛這種油香的肉燥飯。

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地址：高雄市左營區左營大路150號









橋仔頭黃家肉燥飯 $35 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

橋仔頭黃家肉燥飯

比鬍鬚張更好吃的《橋頭-黃家肉燥飯》不適合透中午來 建議傍晚下午時間再來，這裡的肉燥飯的肥肉魯得剛好，不會太油膩 一口接著一口很快速地把飯吃光光，搭配一顆滷蛋 或是 一塊油豆腐都是很棒的選擇

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時間：09:15–17:30

電話：07 612-3253

地址：高雄縣橋頭鄉糖廠路7-5號









十全肉燥飯$20 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

十全肉燥飯

肉燥飯一碗才20元，現在北高雄也有粉絲推薦的好店，剛好離家理也不遠，所以就常來吃，算是普普通通，沒有特別好吃，但就是家常味

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時間：05:00-20:00

電話：07-3227907

地址：高雄市三民區熱河一街45號









老店柏弘肉燥$30 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

老店柏弘肉燥

滷肉飯是ok中規中矩，很油很肥剛好是我喜歡的口感，而且重點是很小一碗很快就吃光，個人覺得滷肉飯有推，其他就普通

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時間：10:00–03:00

電話：07 332 2516

地址：高雄市苓雅區青年一路167-2號









紅鼻子極品豬腳專賣店$60 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

紅鼻子極品豬腳專賣店

紅鼻子豬腳最貴但份量也最大碗，除了肉燥以外還有筍乾、滷蛋及油豆腐，肉燥與一般的肉燥相差甚遠，帶皮帶油又帶肉，重點是完全不肥膩，還帶有膠質，滿滿的滷汁滲透到每一粒米飯中，鹹香不死鹹的滋味，讓人一口接一口的停不下來

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營業：11:00-21:30

電話：07-2158069

地址：高雄市前金區自強三路215號









品 深海魚湯龍膽石斑專賣店 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

品 深海魚湯 龍膽石斑專賣店

高雄我最愛的魚湯店，光華夜市裡面的品深海魚湯，來這怎麼可能錯過最好吃的肉燥飯，這一鍋肉燥可是寶阿！吃完一碗還想要再來一碗就是這鍋肉燥了

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時間：10:00-14:30 16:30-20:30（14:30 - 16:30午休）

電話：0938-389776

地址：高雄市前鎮區光華二路307號









可口雞肉飯 $30 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

可口雞肉飯

他們家的肉燥飯不像南部常見的是瘦肉為主，反而比較像北部的滷肉飯，肥肉較多，肉汁香濃下飯，但其實這裡每桌必點的是可口雞肉飯，除了肉燥以外還有加雞肉，兩種願望一次滿足！

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營業：11:00-14:00、17:00-20:00(週日休)

電話：07-2385570

地址：高雄市新興區復興一路70-5號









台南老謝$25 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

台南老謝

大寮區其實小吃還蠻多的，這次的老謝也是我平常超愛的大寮店家之一，每次不知道吃什麼的時候肉燥飯就是好選擇，老謝的小碗肉燥飯有一些肉燥和筍乾，分量跟一般的差不多，我個人習慣加糖粉當成割包口味在吃。

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營業：16:00-23:00(週六公休)

電話：07-7820152

地址：高雄市大寮區鳳林三路416號









高雄古早味 $25 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

高雄古早味

古早味開在新崛江的附近，大大的紅招牌讓人一眼就能認出來，肉燥飯油蔥味道比較重，真的就像古早阿嬤家裡做的那樣，簡單的白飯淋上肉燥。白飯吃起來粒粒分明，肉燥鹹度剛好，瘦肉吃起來偏鬆，感覺整體可以在鹹一點點。

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營業：10:00-00:00

電話：07-2515187

地址：高雄市前金區五福三路23號









南豐魯肉飯 $50 圖／姐妹淘部落客 分享 facebook

南豐魯肉飯(裕誠店)

在高雄說到肉燥飯不能不提到南豐滷肉飯！喜歡吃肥肉的話一定要點，滷得非常軟，油脂部位入口即化，豬油香非常下飯。

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營業：10:00 - 21:00

電話：07-5567888

地址：高雄市左營區裕誠路156號









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