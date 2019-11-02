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彩虹傘強勢回歸！高雄「後驛商圈」2000把彩虹傘高空綻放，變身浪漫網美巷

2019-11-02 18:06聯合新聞網 文／遊妤思

彩虹傘天空再次於今年10月底浪漫登場！高雄後驛商圈，今年不負眾望美上天，2000把彩虹傘把天空掛成一片繽紛海，搭著藍天為底，拍照起來顯著俏皮又有元氣。活動從即日起美到明年4月份，快揪好友把握好天氣去拍美照吧！

圖／截取自後驛成衣百貨商圈粉絲團
圖／截取自後驛成衣百貨商圈粉絲團
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擁有「高雄五分埔」之稱的後驛商圈，是南台灣最大的成衣零售批發商圈，近年設置的特色雨傘造景大獲網友好評，並吸引了許多外縣市遊客到後驛商圈拍照打卡，帶動當地消費。雖然曾經有傳言會停辦，但幸好仍能看見彩虹傘海如期綻放。

圖／截取自高雄市政府經濟發展局官網
圖／截取自高雄市政府經濟發展局官網
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今年除了2000把彩虹傘高掛，夜間還有結合太陽能LED燈串的設計，讓彩虹傘入夜能繼續繽紛。除此之外，並與實踐大學合作，打造了台灣首座雨傘景觀牆，融合後驛商圈引領南台灣流行的印象，結合商圈中男裝、女裝、童裝、皮件、飾品等五大產業特色，創作出以雨傘為基底的大型商圈特色形象牆，替老商圈帶來新氣象。

圖／截取自高雄市政府經濟發展局官網
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圖／截取自高雄市政府經濟發展局粉絲團
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圖／截取自後驛成衣百貨商圈粉絲團
圖／截取自後驛成衣百貨商圈粉絲團
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彩繪天空傘裝置藝術

日期：即日起至2020/4/30

地址：高雄市三民區安寧街


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裝置藝術
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