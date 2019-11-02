彩虹傘強勢回歸！高雄「後驛商圈」2000把彩虹傘高空綻放，變身浪漫網美巷

2019-11-02 18:06 聯合新聞網 文／遊妤思



彩虹傘天空再次於今年10月底浪漫登場！高雄後驛商圈，今年不負眾望美上天，2000把彩虹傘把天空掛成一片繽紛海，搭著藍天為底，拍照起來顯著俏皮又有元氣。活動從即日起美到明年4月份，快揪好友把握好天氣去拍美照吧！

圖／截取自後驛成衣百貨商圈粉絲團 分享 facebook

擁有「高雄五分埔」之稱的後驛商圈，是南台灣最大的成衣零售批發商圈，近年設置的特色雨傘造景大獲網友好評，並吸引了許多外縣市遊客到後驛商圈拍照打卡，帶動當地消費。雖然曾經有傳言會停辦，但幸好仍能看見彩虹傘海如期綻放。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

圖／截取自高雄市政府經濟發展局官網 分享 facebook

今年除了2000把彩虹傘高掛，夜間還有結合太陽能LED燈串的設計，讓彩虹傘入夜能繼續繽紛。除此之外，並與實踐大學合作，打造了台灣首座雨傘景觀牆，融合後驛商圈引領南台灣流行的印象，結合商圈中男裝、女裝、童裝、皮件、飾品等五大產業特色，創作出以雨傘為基底的大型商圈特色形象牆，替老商圈帶來新氣象。

圖／截取自高雄市政府經濟發展局官網 分享 facebook

圖／截取自高雄市政府經濟發展局粉絲團 分享 facebook

圖／截取自後驛成衣百貨商圈粉絲團 分享 facebook

彩繪天空傘裝置藝術展

日期：即日起至2020/4/30

地址：高雄市三民區安寧街

延伸閱讀：

．十月雪正飄！彰化「銀白隧道」秘境，宛如《冬季戀歌》的浪漫場景

．秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！