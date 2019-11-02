別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00 DailyView 網路溫度計



金門是保家衛國歷史上的重要據點之一，除了自然美景外，當地還有許多戰時遺跡，是當地居民與老兵們的共同回憶，而近期適逢古寧頭戰役70周年紀念，金門縣政府為了感謝老兵的付出，也舉辦了一系列「老兵召集令」等活動，邀請大家一起走進歷史。

不過到金門玩只知道菜刀、貢糖跟大砲嗎？DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統計出了網友討論度最高的「十大金門必征服的景點」，下次要去金門玩之前，記得將這些放到旅遊行程裡啊！

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圖／截取自金門觀光旅遊 分享 facebook

No.10慈湖三角堡

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若問到金門哪裡最適合欣賞日落，你一定不能錯過慈湖的美景！除了落日餘暉外，慈堤上還能看見對岸的廈門，海邊更有一整排軍事防衛工程「軌條砦」與知名的「慈湖三角堡」，除了六輛戰車並列相當壯觀外，碉堡內還有保存完整的瞭望台與射口，是軍事迷必來拜訪的據點，絕美的日落與候鳥更是國內外旅客必打卡留念的景點之一。

No.9瓊林聚落

金門島上規模最大的古厝聚落，聚落裡的居民以蔡式為主，過去因人才輩出被御賜里名為「瓊林」，這裡還有許多列為古蹟的宗祠如蔡氏家廟（大宗）、六世竹溪公宗祠等，是金門島上宗祠最多的聚落。除了宗祠外，瓊林也是金門的重要戰略地點，固有「戰鬥村」之稱，來到瓊林可別忘了拜訪瓊林民防館、戰鬥坑道與怡穀堂等，好好欣賞戰略遺址。

No.8模範街

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模範街是明朝末年、鄭成功於後浦練兵的內校場，1924年由金門縣商會集資興建，建築物兼具民國初年中國式建築與洋樓的美感，外觀整齊又古典雅緻，極富藝術之美的商圈成了優秀典範，所以稱為模範街。而現今的模範街多為住商混合，許多新創店家進駐其中，除了伴手禮外，也有許多特色餐廳，是旅客逛街的好去處。

No.7金門酒廠

說到伴手禮，大家一定不忘當地的特產「高粱酒」，產用金門特產的「旱地高粱」，加上水質甘甜的寶月神泉，古法釀造出的高粱酒享譽國際，不只代表了歷史的淬煉，更是金門的特色。雖然台灣本島也買得到高粱酒，但紅標高粱酒只有在金門當地才買得到，到酒廠不只可以選購伴手禮，也能了解高粱酒的發展歷史，是值得一逛的好去處。

No.6湖井頭戰史館

想要了解完整的小金門戰史，那就不能錯過湖井頭戰史館。湖井頭戰史館保存了完整的戰史紀錄，除了槍砲陳列展現出濃厚的戰地氣息外，該處還有高倍望遠鏡可以眺望廈門景觀，想了解歷史的話也有免費的影音與解說導覽，是適合親子遊賞的軍事據點之一。有趣的是，來到這裡你可以觀察看看自己的手機訊號是否變成了中國的電信商，因為兩地實在靠得太近啦！

No.5翟山坑道

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翟山坑道是大金門最具代表性的坑道，裡頭還有國內碩果僅存的軍事小艇，該坑道是八二三砲戰期間，因金門軍民眾多，需要仰賴台灣本島運送資源，為了不被敵軍所發現而開鑿的秘密坑道——如此極大工程，還被譽為「地下金門」的傑作之一。除了具有歷史意義外，翟山坑道也會在每年秋季舉辦音樂會，為這個地方增添不一樣的氣息。

No.4水頭碼頭

水頭碼頭是金門船運的重心，除了是前往小金門的轉運站外，隨著兩岸小三通開放，水頭碼頭也開始接手小三通服務，成為金門目前最繁忙的客運碼頭。在這裡不只可以享用金門風味簡餐補充元氣，附近也有許多知名景點，例如吳稚暉紀念公園，或是近期網美必打卡的熱點「塔山電廠輸油棧橋碼頭」，是旅途中遊賞、休憩都合適的中繼站。

No.3太武山

太武山是金門最高峰，沿著登山步道往上走，可以欣賞石兔、梅園、延平郡王（鄭成功）觀兵奕棋處、「金門三大古塔」之一的倒影塔等知名景點，登頂後不僅可以眺望太湖、料羅灣與料羅碼頭等美景，也別忘了跟「毋忘在莒」合照一張，感受先烈的精神，是金門必遊的景點。不過登山步道有些路段較陡，旅伴中有行動不便或年長者，要多加考慮再前往喔！

No.2大膽島

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有「戰地秘境中的秘境」之稱的大膽島究竟有多重要呢？它的位置距離廈門僅有4400公尺，在兩岸軍事對峙的年代裡，這裡被譽為前線中的前線，而要到達該地還需從小金門搭船前往，經過多年的整建，終於在今年3月開放遊客前往，一探這座神秘島的過往。一踏入島上，就可以看見許多巨幅標語，令人肅然起敬；雖然島嶼面積不大，但島上還有生明路、心戰牆、大膽神泉與神泉茶坊等特殊景點，是值得一探旅遊景點。

此外，大膽島也是近期金門縣政府活動「老兵召集令」的指定旅途點之一，只要符合規定就能獲得專屬紀念品！

No.1風獅爺

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風獅爺是金門的守護象徵之一，只要來到金門，便可看見大大小小的風獅爺雕像，原來根據記載，金門在唐朝時是個草木豐富的島嶼，但隨著元朝開始伐木製鹽、經歷各朝代戰亂後，林木逐漸消失殆盡，加上強勁的東北季風肆虐，金門先民們從泉、漳州引入石獅避邪防風，後來更因為風獅爺相當靈驗，開始有了不一樣的庇佑功能，不僅能鎮水患、防路沖等，牲畜走失風獅爺也能夠幫忙，讓風獅爺不只是當地的特殊信仰，更成為了金門的守護神。

來到金門，除了跟風獅爺祈禱、合照外，你也可以觀察每隻風獅爺的特色，不說你可能不會注意到，其實每尊石像都有不同的姿勢、表情，甚至從風獅爺上的裝飾品還可以區別祂的性別，是拜訪的樂趣之一。

圖／網路溫度計提供 分享 facebook

快來征服金門！

「金門老兵召集令」活動期間為2019/10/01～2019/12/31，在活動期間內，只要曾在金門服過兵役（不含現在服役人士）的老兵將領，參加金門縣整府推薦的「金門海防據點」旅遊，然後備妥相關文件就能領取限量專屬酒品禮盒。

除了有紀念品外，「老兵返金」也有許多優惠措施，包含自由行優惠、住宿優惠與交通優惠等，趁年底前趕快跟親戚組團一同遊金門吧！

金門好玩的地方可不只以上這些，DailyView也加碼介紹，海防據點地圖上你也不可錯過的三大景點！分別是巡檢司田浦古城、沙溪堡與誠實堡。

巡檢司田浦古城由於地理位置險要，從明朝開始就一直擔任軍事要塞的角色，金門多處都可以看見巡檢司的建築，不過田浦是目前發現唯一留有巡檢司城基的地方；而民國38年國軍駐守後，也將原先破損的城牆修建成軍事堡壘，不只可以看見其重要性，也是823砲戰重要的戰役史蹟——該景點除了必訪外，成為「老兵召集令」的指定尋訪點之一當然也不意外。

另外沙溪堡位於小金門最西邊的位址，該地可以眺望大膽、二膽、檳榔嶼以及廈門，是當時重要的軍事據點，除了來這追逐戰史，位處台灣最西方的沙溪堡也是民眾不願錯過的金門美景；而誠實堡就位於湖井頭戰史館附近，如迷彩城堡的外觀上就寫有大大的「誠實堡」個字，沒有多加翻修的遺跡保存了完整的戰時滄桑，你可記得千萬來看看喔！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月16日至2019年10月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『金門景點』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」