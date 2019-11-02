屏東竹田碾米廠變身！成為風靡 IG 的玻璃咖啡館

時序拉回3年前，主理人Paul 與其團隊在結束位於勝利星村的「大和咖啡館」進駐計畫之後，因需另闢更大型的烘豆空間，便獨排眾議、跌破眾人眼鏡將竹田車站旁這幢將近60年歷史、早已棄置多時的德興碾米廠，作為延續大和品牌咖啡的新據點「大和頓物所」。

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★大和頓物所

坐落於擁有百年歷史的竹田車站旁，大和頓物所自開幕以來，便以極具穿透性的玻璃屋引人注目，即使不刻意宣傳，令人讚嘆的美感空間仍然在口耳相傳之下吸引許多遊客專程造訪，久而久之逐漸成為屏東人引以為傲的在地老屋咖啡。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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時序拉回3年前，主理人Paul 與其團隊在結束位於勝利星村的「大和咖啡館」進駐計畫之後，因需另闢更大型的烘豆空間，便獨排眾議、跌破眾人眼鏡將竹田車站旁這幢將近60年歷史、早已棄置多時的德興碾米廠，作為延續大和品牌咖啡的新據點。外觀看上去仍像極一處殘破倉庫的大和頓物所，推開門卻是別有洞天，些微光線穿透進來，斑駁老牆與植栽綠意襯著玻璃屋，交織出自然流動的空氣感，愜意至極。

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「大自然就是最好的設計師！」Paul 娓娓道來當初是如何以這個理念與設計團隊激盪想法，他們在保留碾米廠的鋼架結構、紅磚牆之餘，因考量到採光與舒適度，便決定採用透明玻璃打造咖啡館，並騰出空間種樹、任由植物恣意生長，創造出與大自然緊密結合的生活感場域。除了善待老屋空間，大和團隊也持續精進咖啡品牌，店內除了設置大型烘豆室、供應自家烘焙咖啡，也不定期開設教學課程，不僅僅是讓美學真實發生，更將精品咖啡帶進在地人的生活，使整體空間充分展現「建築、美學、設計質感與精品咖啡」的大和精神。延續這股品牌意念，坐落於屏東車站前的 」大和旅社」，目前正由 Paul 與其團隊如火如荼進行老屋重生計畫，在盡力保存老房子的風貌之際、融入些許現代感設計，將3層樓的空間打造成一家擁有咖啡館與 20 間房的旅宿，預計最快年底跟大家見面，屆時勢必帶動屏東新一波的老屋熱潮，令人期待！

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抹茶栗子磅蛋糕105元（前）／與屏東在地店家合作的日式風味甜點。頓物所特調（熱）130元（右後）／結合手炒麵茶的特色風味咖啡飲品。冰搖蜂蜜檸檬咖啡130元（左後）／使用屏東在地檸檬，清香蜂蜜回韻在喉頭，令人喜愛。 分享 facebook

燻雞鹹派170元／放入整塊馬鈴薯切片，口感紮實。 分享 facebook

【店家資訊】

地址：屏東縣竹田鄉豐明路26號

電話：（08）771-2822





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