親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
宜花東
大台北.基隆
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
台灣好好玩

桃園陽明高中校慶變調 500師生抗議換校長

貿易戰首勝！ WTO判中國可對1091億元美國商品徵稅

屏東竹田碾米廠變身！成為風靡 IG 的玻璃咖啡館

2019-11-02 12:01Taipei Walker

時序拉回3年前，主理人Paul 與其團隊在結束位於勝利星村的「大和咖啡館」進駐計畫之後，因需另闢更大型的烘豆空間，便獨排眾議、跌破眾人眼鏡將竹田車站旁這幢將近60年歷史、早已棄置多時的德興碾米廠，作為延續大和品牌咖啡的新據點「大和頓物所」。

分享

★大和頓物所

坐落於擁有百年歷史的竹田車站旁，大和頓物所自開幕以來，便以極具穿透性的玻璃屋引人注目，即使不刻意宣傳，令人讚嘆的美感空間仍然在口耳相傳之下吸引許多遊客專程造訪，久而久之逐漸成為屏東人引以為傲的在地老屋咖啡。

分享

分享

時序拉回3年前，主理人Paul 與其團隊在結束位於勝利星村的「大和咖啡館」進駐計畫之後，因需另闢更大型的烘豆空間，便獨排眾議、跌破眾人眼鏡將竹田車站旁這幢將近60年歷史、早已棄置多時的德興碾米廠，作為延續大和品牌咖啡的新據點。外觀看上去仍像極一處殘破倉庫的大和頓物所，推開門卻是別有洞天，些微光線穿透進來，斑駁老牆與植栽綠意襯著玻璃屋，交織出自然流動的空氣感，愜意至極。

分享

分享

分享

「大自然就是最好的設計師！」Paul 娓娓道來當初是如何以這個理念與設計團隊激盪想法，他們在保留碾米廠的鋼架結構、紅磚牆之餘，因考量到採光與舒適度，便決定採用透明玻璃打造咖啡館，並騰出空間種樹、任由植物恣意生長，創造出與大自然緊密結合的生活感場域。除了善待老屋空間，大和團隊也持續精進咖啡品牌，店內除了設置大型烘豆室、供應自家烘焙咖啡，也不定期開設教學課程，不僅僅是讓美學真實發生，更將精品咖啡帶進在地人的生活，使整體空間充分展現「建築、美學、設計質感與精品咖啡」的大和精神。延續這股品牌意念，坐落於屏東車站前的 」大和旅社」，目前正由 Paul 與其團隊如火如荼進行老屋重生計畫，在盡力保存老房子的風貌之際、融入些許現代感設計，將3層樓的空間打造成一家擁有咖啡館與 20 間房的旅宿，預計最快年底跟大家見面，屆時勢必帶動屏東新一波的老屋熱潮，令人期待！

分享

抹茶栗子磅蛋糕105元（前）／與屏東在地店家合作的日式風味甜點。頓物所特調（熱）...
抹茶栗子磅蛋糕105元（前）／與屏東在地店家合作的日式風味甜點。頓物所特調（熱）130元（右後）／結合手炒麵茶的特色風味咖啡飲品。冰搖蜂蜜檸檬咖啡130元（左後）／使用屏東在地檸檬，清香蜂蜜回韻在喉頭，令人喜愛。
分享

燻雞鹹派170元／放入整塊馬鈴薯切片，口感紮實。
燻雞鹹派170元／放入整塊馬鈴薯切片，口感紮實。
分享

【店家資訊】

地址：屏東縣竹田鄉豐明路26號

電話：（08）771-2822


更多國內精彩旅遊內容，請上《Taipei Walker》官網

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

咖啡老屋屏東旅遊

Taipei Walker

《Taipei Walker》提供廣大讀者從視覺、閱讀、物質和科技上的美好生活品味，將食衣住行等生活周遭事物包羅在一起。用深刻旅遊、品味美食、享受生活、分享經驗。

WEB：Taipei Walker 官網 ｜ FB：Taipei Walker 粉絲團
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

別說金門只有大砲、坦克、菜刀！十大必征服的秘境打卡點

2019-11-02 09:00

漫遊屏東安坡部落 探索山林童玩祕境 體驗傳統美食DIY

2019-10-26 13:30

宜蘭半日行「純淨龜山島」401高地攻頂完勝！

2019-10-23 08:00

屏東神山部落小旅行 體驗部落廚房的飲食魅力

2019-10-21 22:03

【屏東景點】海邊、海上教堂還不夠，蒙娜麗莎的微笑就藏在這裡！

2019-10-15 12:04

雙十連假去哪玩！高屏１０處最新熱門打卡景點大放送

2019-10-09 21:00

超隱密！ 屏東里港最美平價「義成伯の麵店」 竟是廢棄豬舍改造絕美日式建築

2019-10-09 16:12

亮點必看！「2019台灣設計展」順遊屏東文青打卡點 品味在地特色美食

2019-10-07 12:03

走進魔法童話！ 屏東好吃好拍彩繪建築 最新青創景點「屏東縣職人町」

2019-10-05 12:01

台版小泰國！ 夜泰美泰式餐廳擁有9間南洋叢林玻璃亭　隱藏在高雄休閒農場裡

2019-10-02 17:16

用心感受蘭嶼的美！ 遊玩「蘭嶼」全攻略 帶你輕鬆玩

2019-09-27 09:02

前進美麗的珊瑚礁島嶼！「小琉球」景點懶人包

2019-09-25 11:48

高雄「蛋餅界巨無霸」IG現身！站前蔬菜蛋餅超厚超欠吃

2019-09-24 18:15

一秒到歐洲！小琉球新旅店根本「西班牙童話城堡」　曲線造型＋無邊際泳池超過癮

2019-09-23 16:59

老屋宿舍轉型！屏東版審計新村「職人町」誕生

2019-09-20 09:00

湛藍色戶外泳池！屏東峇厘島風「度假俱樂部」搭著國慶煙火一起開趴

2019-09-18 13:00

鹽埕老市場的創意法菜 滿席8人坐老攤位前吃

2019-09-16 10:05

不分午.晚288元！ 8種湯頭、75種食材 高雄人氣回轉火鍋吃到飽 好料轉到你面前

2019-09-10 13:32

高雄「三民市場包子叔叔」限量水晶餃 在地人口袋名單「不早起吃不到」

2019-09-09 18:17

走進屏東潮州風格老宅　享受日式漫漫時光

2019-09-07 09:00

蛤蜊控緊來！ 高雄超狂1200g蛤蠣痛風鍋+肉肉吃到飽 一人只要488元還免服務費

2019-09-05 14:32

手搖飲像時尚配件神美！ 香水、書本、球瓶裝彩色飲料 高雄視覺系IG夢幻飲品超吸睛

2019-08-27 17:14

雪梨獨特滋味「草莓西瓜蛋糕」藏身高雄公仔麵小店

2019-08-21 12:51

【綠島美食】好吃又好拍的綠島6大在地特色美食推薦

2019-08-21 12:00

快來聽金門人說故事！對話中盡是暖暖的回憶與歷史痕跡

2019-08-10 22:00

清澈見底碧藍海、瀑布奇觀玄武岩！澎湖夢幻雙美景秘境一次擁有

2019-08-08 17:00

澎湖散步甜點！ 2019超萌必買「澎湖龜」打卡雞蛋糕 一天只賣4小時

2019-08-08 16:26

綠島美食推薦8選！綠島美食在地口味「花生豆腐」必嚐

2019-08-08 12:35

台版小泰國！屏東「泰國高腳屋」景觀餐廳　滿滿南洋異國情調　

2019-08-04 18:02

高雄美食激推！ 玩高雄必吃超人氣美食 在地人也大推薦

2019-07-31 11:37

來一趟高雄老派約會！精選 3 家超魅力「復古餐廳」

2018-09-06 09:00

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-24 07:30

高CP值！ 高雄「BUFFET推薦」 讓你海陸吃到飽很滿足

2019-07-02 11:04

抹茶控快來朝聖！高雄「抹茶髒髒蛋餅」濃郁花生醬+起司　鹹甜口感超驚豔！

2019-06-30 19:12

一秒來到峇里島！ 屏東渡假首選景觀餐廳 悠閒浪漫發呆亭、大啖美味活蝦料理

2019-06-28 18:10

高雄「呷丸味」超滿芋頭綿密落白雪 蕃茄蜜餞冰看了就垂涎

2019-06-26 13:19

佛心業者被飆漲租金打敗！20元正修蛋包飯5月31日熄燈

2019-04-09 11:19

5星級裝潢，火鍋竟只要228元起！　高雄「佛系火鍋餐廳」CP值超高被推爆

2019-02-12 10:55

北漂返鄉青年！邱承漢推薦 高雄鹽埕區必逛必吃3景點

2019-01-30 08:00
看更多

熱門文章

桃園「萬聖南瓜城」週末登場！鬼屋＋萬聖趴踢，還有南瓜隧道應景又好拍！

2019-10-23 19:21

秋天來去步道走走！台灣登山「健行古道」８選推薦

2019-10-26 10:03

吃麵送「豆花吃到飽」 新竹「被牛肉麵耽誤的豆花店」IG超夯

2019-10-28 16:10

【全台雲海景點】放假享受吧！盤點全台１０處仙境般的雲海饗宴

2019-10-27 10:00

最親民的野溪溫泉！ 步行20分鐘就可征服的宜蘭泡湯秘境「芃芃溫泉」

2019-10-28 16:52

十月雪正飄！彰化「銀白隧道」秘境，宛如《冬季戀歌》的浪漫場景

2019-10-29 16:30

台南必吃的「小籠包霸主」老饕網友推這家：台南版鼎泰豐！

2019-10-15 15:35

秋日最美秘境提早紅了！雲林「九芎村落羽松」漸層樹林＋水上倒影快搶拍！

2019-10-31 13:00

豐原必吃「蝦蟹放滿這碗只要140」 超狂不照騙的海鮮粥來啦！

2019-10-25 10:01

離塵不離城！汐止賞楓秘境「紅楓＋雙拱古橋美景」濃濃日式風情　11月入觀賞期！

2019-10-22 13:02

超狂芋頭千層！ 中壢高CP值IG人氣甜點店 飽滿千層蛋糕直逼10cm厚

2019-10-17 16:05

全台花海紫爆！ 超驚豔「蒜香藤」紫色瀑布垂掛 賞花期倒數一週動作快

2019-10-18 16:11

宜蘭限定美景！ 忘憂秘境「復刻版雲山水」倒映如詩畫 連在地人都驚嘆

2019-10-24 11:59

在地人不私藏口袋名單　台南保安路夢幻美食大公開！

2019-10-29 11:58

隱身於山林裡的「森林系餐廳」藤蔓建築＋大片草池湖畔美景超好拍！

2019-10-31 21:00

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-29 09:24

炸美的！屏東這座教堂 信仰與文化交織極致美

2019-10-24 07:30

曾經的秘境今日的聖地：絕美礁岩海灘蘇澳粉鳥林

2019-10-27 21:03

漫遊屏東安坡部落 探索山林童玩祕境 體驗傳統美食DIY

2019-10-26 13:30

影／基隆色彩屋有家「圖門」咖啡 店名大有來頭

2019-10-25 20:57

最強亮點曝光！新北耶誕城11月15日開城、首創「雙塔一樹」3D光雕秀　還有8座打卡天橋美翻

2019-10-31 15:03

只拍仙人掌就落伍啦！盤點彰化田尾４處IG爆紅耍美花草天堂

2019-10-28 12:01

秋天限定的芒草季！ 芒芒人海中 只為與你相遇

2019-10-25 12:00

炫麗「玻璃水道」在桌旁！ 台中流水蝦吃到飽、美國沙朗牛滿滿份量超浮誇

2019-10-04 10:02

摩托車就能到！桃園12個必打卡景點完整攻略

2019-10-04 09:00

「小王子親吻玫瑰」在台中　絕美花毯節重回新社，11月快去賞花

2019-10-05 12:18

通往「精靈王國」的祕密通道！ 南投私房夢幻秘境　綠色隧道讓你大口「森」呼吸...

2019-10-27 16:00

台南善化輕旅行！ 發掘不同以往的旅行新風貌

2019-10-19 10:03

這才叫CP值！「北屯最大Buffet」現煎魚 涮牛肉吃到爽

2019-10-12 12:47

夜宿也能浪漫！品谷關溫泉「宿京都庭園」

2019-10-26 21:00

整隻小卷包進去 基隆這家天婦羅賣到國外去了

2019-10-21 08:13

帶你認識不一樣的台東！「深度旅遊」文化景點大公開

2019-10-20 11:09

台灣好美！ 20大「天使系」私房秘境此生必衝一波

2019-10-23 12:01

秋天旅遊必拍景點：芒花、楓葉、山毛櫸！台灣秋季景點推薦

2019-10-31 11:00

台南牛肉湯怎麼選？「小董牛肉湯爐」學生來保證吃飽，幫你加肉又加湯！

2019-11-01 12:00

秋日邂逅 編輯的旅行記事

2019-10-26 12:02

新竹超夯下午茶！ 「青畑九號豆製所」浮誇系車輪餅 芋頭鹹蛋燒、榴槤芝士燒

2019-10-08 10:34

師大人推薦！ 師大夜市必吃７樣美食大公開

2019-10-22 12:03

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

中菜不老派！傳統中式料理也能吃得很時髦

2019-10-30 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top